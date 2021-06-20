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«Бруклин Нетс» проиграл серию полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс», Кевин Дюрант играл без замен

Суперкоманда «Нетс» вылетела с антирекордом 50-летия. Почему не выпустили кадра из ЦСКА?
Арина Ершова
«Бруклин Нетс» проиграл серию
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Кевин Дюрант без передышки тащил как мог. Ему бы очень не помешала поддержка кого-то вроде Майка Джеймса.

В НБА определился первый финалист Восточной конференции. Им стал «Милуоки Бакс» — в седьмом решающем матче клуб обыграл «Бруклин Нетс» в овертайме и вырвал победу в серии (115:111, 4-3). Таким образом, «Милуоки» удалось отыграться после 0-2 в серии и обеспечить себе место в четвёрке лучших команд НБА по итогам нынешнего сезона.

На протяжении всего решающего матча команды упорно сражались — преимущество одного коллектива над другим редко переваливало за отметку в 5 очков. Лишь во второй четверти «Бруклину» удалось довести отрыв до двузначного, однако команда сразу же его растеряла. На последних минутах встречи вперёд вышел «Милуоки», однако за 6 секунд до конца матча спасти «Нетс» попытался Кевин Дюрант. Он реализовал дальний бросок, но заступил на трёхочковую линию, из-за чего не сумел принести «Бруклину» победу с минимальным преимуществом, а лишь перевёл матч в овертайм.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Несмотря на поражение «Нетс», Дюрант стал самым результативным игроком встречи. Он провёл на площадке все 53 минуты и набрал 48 очков, 9 подборов и 6 передач. Кевин стал обладателем очередного рекорда — он показал самую высокую результативность в истории седьмых решающих матчей плей-офф НБА.

Однако в овертайме лидер «Бруклина», наоборот, приблизился к антирекорду, не реализовав ни одного из шести бросков с игры. Это второй худший результат в овертайме матча плей-офф за последние 25 лет.

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В составе «Бакс» на площадке вновь блеснул Яннис Адетокунбо. За 50 минут он записал на свой счёт 40 очков, 13 подборов и 5 результативных передач. Греческий баскетболист наконец-то начал уверенно выступать в плей-офф. В 6 из 7 матчей с «Нетс» он оформлял «дабл-дабл» из 30+ очков и 10+ подборов. А седьмой встрече Адетокунбо стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать 40+ очков, 10+ подборов и 5+ ассистов в решающем матче постсезона. Ранее подобное удавалось только Джерри Уэсту и Тиму Данкану.

Безусловно, для «Нетс» главной проблемой стали травмы игроков «Большого трио». Кайри Ирвинг заработал растяжение связок голеностопа в четвёртом матче, неудачно наступив на ногу Адетокунбо. В строй в срочном порядке был вынужден вернуться Джеймс Харден, который, очевидно, не до конца восстановился после травмы правого подколенного сухожилия. Но, кроме него, помочь Дюранту было, кажется, совсем некому.

В седьмом матче игроки «Нетс», вышедшие на площадку со скамейки, не набрали ни одного очка. Все очки в решающей встрече на свой счёт записала стартовая пятёрка — это произошло впервые с 1971 года, когда их начали официально регистрировать. Учитывая присутствие Хардена на площадке, Стив Нэш принял решение не выпускать на игру новичка команды Майка Джеймса. Возможно, в такой ситуации стоило рискнуть, и Майк спас бы удручающую статистику игроков ротации «Нетс».

Доставшийся суперкоманде НБА отстранённый кадр из ЦСКА набирать очки умеет, хоть и не является топом по меркам американской лиги. Но хуже точно не было бы. Резервисты Джефф Грин, Николас Клэкстон и Ландри Шамет закончили встречу с нулями в графе результативности. Почему бы не выпустить со скамейки четвёртого исполнителя, который славится скорерскими способностями? Главный тренер Стив Нэш слишком перегрузил звёзд.

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Больше всего обидно, конечно, за Кевина Дюранта. Он потрясающе провёл этот розыгрыш плей-офф — в среднем в 12 матчах он набирал 34,3 очка, 4,4 передачи и 9,3 подбора. Сразу после того, как НБА не включила Кевина в символические пятёрки сезона, он стал первым игроком в истории лиги, который сумел набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче постсезона. Дюрант изо всех сил тащил на себе команду в отсутствие звёздных напарников, однако «Бруклину», к сожалению, этого не хватило. И седьмой матч завершился для игрока такой неудачей — вырвать победу для «Нетс» на последних секундах решающей встречи ему помешал миллиметровый заступ.

«Изначально думал, что мой бросок в конце основного времени был трёхочковым. Но моя здоровенная нога наступила на линию. Я только что увидел, насколько был близок к тому, чтобы закончить сезон «Милуоки» этим броском. Наверное, это был план божий. Надо двигаться дальше. Это хороший бросок, но я забивал куда более важные в своей карьере. Уменьшили ли мои исторические рекорды в этой серии разочарование проигрышем в седьмой игре? Однозначно нет. Кого волнуют все эти рекорды?» — прокомментировал Кевин.

Однако стоит сказать, что даже если бы «Нетс» чудом удалось выйти в финал конференции, на одном Дюранте они бы далеко не уехали. Ирвинг вряд ли сумел бы принять участие в оставшихся матчах, сколько времени ушло бы на полное восстановление Хардена — тоже неизвестно. Да и хватило бы сил Дюранту тащить команду после столь напряжённой серии с «Милуоки» — это вопрос, наверное, даже для него самого. После регулярки, в которой «Нетс» заняли второе место с балансом побед и поражений 48-24, суперкоманда из Бруклина выглядела практически непобедимой. Да и в плей-офф подопечные Нэша начали вполне уверенно, но череда травм подкосила.

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А вот «Бакс» удалось удивить поклонников баскетбола очередным камбэком после 0-2 в серии. До этого вырвать победу после двух проигранных матчей дважды удалось «Лос-Анджелес Клипперс». Впервые в истории НБА в розыгрыше плей-офф состоялись сразу три камбэка с 0-2.

Теперь Яннис Адетокунбо вместе с Крисом Миддлтоном попробуют привести «Бакс» к титулу. В финале Восточной конференции они будут ждать победителя седьмой решающей встречи между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс», которая состоится в ночь 21 июня. За место в финале НБА также поборются финалисты Западной конференции «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Учитывая почти полностью сложившийся состав топ-4, развязка нынешнего сезона НБА обещает быть очень интересной.

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