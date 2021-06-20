Суперкоманда «Нетс» вылетела с антирекордом 50-летия. Почему не выпустили кадра из ЦСКА?

Кевин Дюрант без передышки тащил как мог. Ему бы очень не помешала поддержка кого-то вроде Майка Джеймса.

В НБА определился первый финалист Восточной конференции. Им стал «Милуоки Бакс» — в седьмом решающем матче клуб обыграл «Бруклин Нетс» в овертайме и вырвал победу в серии (115:111, 4-3). Таким образом, «Милуоки» удалось отыграться после 0-2 в серии и обеспечить себе место в четвёрке лучших команд НБА по итогам нынешнего сезона.

На протяжении всего решающего матча команды упорно сражались — преимущество одного коллектива над другим редко переваливало за отметку в 5 очков. Лишь во второй четверти «Бруклину» удалось довести отрыв до двузначного, однако команда сразу же его растеряла. На последних минутах встречи вперёд вышел «Милуоки», однако за 6 секунд до конца матча спасти «Нетс» попытался Кевин Дюрант. Он реализовал дальний бросок, но заступил на трёхочковую линию, из-за чего не сумел принести «Бруклину» победу с минимальным преимуществом, а лишь перевёл матч в овертайм.

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Несмотря на поражение «Нетс», Дюрант стал самым результативным игроком встречи. Он провёл на площадке все 53 минуты и набрал 48 очков, 9 подборов и 6 передач. Кевин стал обладателем очередного рекорда — он показал самую высокую результативность в истории седьмых решающих матчей плей-офф НБА.

Однако в овертайме лидер «Бруклина», наоборот, приблизился к антирекорду, не реализовав ни одного из шести бросков с игры. Это второй худший результат в овертайме матча плей-офф за последние 25 лет.

В составе «Бакс» на площадке вновь блеснул Яннис Адетокунбо. За 50 минут он записал на свой счёт 40 очков, 13 подборов и 5 результативных передач. Греческий баскетболист наконец-то начал уверенно выступать в плей-офф. В 6 из 7 матчей с «Нетс» он оформлял «дабл-дабл» из 30+ очков и 10+ подборов. А седьмой встрече Адетокунбо стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать 40+ очков, 10+ подборов и 5+ ассистов в решающем матче постсезона. Ранее подобное удавалось только Джерри Уэсту и Тиму Данкану.

Безусловно, для «Нетс» главной проблемой стали травмы игроков «Большого трио». Кайри Ирвинг заработал растяжение связок голеностопа в четвёртом матче, неудачно наступив на ногу Адетокунбо. В строй в срочном порядке был вынужден вернуться Джеймс Харден, который, очевидно, не до конца восстановился после травмы правого подколенного сухожилия. Но, кроме него, помочь Дюранту было, кажется, совсем некому.

В седьмом матче игроки «Нетс», вышедшие на площадку со скамейки, не набрали ни одного очка. Все очки в решающей встрече на свой счёт записала стартовая пятёрка — это произошло впервые с 1971 года, когда их начали официально регистрировать. Учитывая присутствие Хардена на площадке, Стив Нэш принял решение не выпускать на игру новичка команды Майка Джеймса. Возможно, в такой ситуации стоило рискнуть, и Майк спас бы удручающую статистику игроков ротации «Нетс».

Доставшийся суперкоманде НБА отстранённый кадр из ЦСКА набирать очки умеет, хоть и не является топом по меркам американской лиги. Но хуже точно не было бы. Резервисты Джефф Грин, Николас Клэкстон и Ландри Шамет закончили встречу с нулями в графе результативности. Почему бы не выпустить со скамейки четвёртого исполнителя, который славится скорерскими способностями? Главный тренер Стив Нэш слишком перегрузил звёзд.

Больше всего обидно, конечно, за Кевина Дюранта. Он потрясающе провёл этот розыгрыш плей-офф — в среднем в 12 матчах он набирал 34,3 очка, 4,4 передачи и 9,3 подбора. Сразу после того, как НБА не включила Кевина в символические пятёрки сезона, он стал первым игроком в истории лиги, который сумел набрать 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач в матче постсезона. Дюрант изо всех сил тащил на себе команду в отсутствие звёздных напарников, однако «Бруклину», к сожалению, этого не хватило. И седьмой матч завершился для игрока такой неудачей — вырвать победу для «Нетс» на последних секундах решающей встречи ему помешал миллиметровый заступ.

«Изначально думал, что мой бросок в конце основного времени был трёхочковым. Но моя здоровенная нога наступила на линию. Я только что увидел, насколько был близок к тому, чтобы закончить сезон «Милуоки» этим броском. Наверное, это был план божий. Надо двигаться дальше. Это хороший бросок, но я забивал куда более важные в своей карьере. Уменьшили ли мои исторические рекорды в этой серии разочарование проигрышем в седьмой игре? Однозначно нет. Кого волнуют все эти рекорды?» — прокомментировал Кевин.

Однако стоит сказать, что даже если бы «Нетс» чудом удалось выйти в финал конференции, на одном Дюранте они бы далеко не уехали. Ирвинг вряд ли сумел бы принять участие в оставшихся матчах, сколько времени ушло бы на полное восстановление Хардена — тоже неизвестно. Да и хватило бы сил Дюранту тащить команду после столь напряжённой серии с «Милуоки» — это вопрос, наверное, даже для него самого. После регулярки, в которой «Нетс» заняли второе место с балансом побед и поражений 48-24, суперкоманда из Бруклина выглядела практически непобедимой. Да и в плей-офф подопечные Нэша начали вполне уверенно, но череда травм подкосила.

А вот «Бакс» удалось удивить поклонников баскетбола очередным камбэком после 0-2 в серии. До этого вырвать победу после двух проигранных матчей дважды удалось «Лос-Анджелес Клипперс». Впервые в истории НБА в розыгрыше плей-офф состоялись сразу три камбэка с 0-2.

Теперь Яннис Адетокунбо вместе с Крисом Миддлтоном попробуют привести «Бакс» к титулу. В финале Восточной конференции они будут ждать победителя седьмой решающей встречи между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс», которая состоится в ночь 21 июня. За место в финале НБА также поборются финалисты Западной конференции «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Учитывая почти полностью сложившийся состав топ-4, развязка нынешнего сезона НБА обещает быть очень интересной.