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Женская сборная России разгромно проиграла Франции, в плей-офф команда сыграет со Словенией

Как же так? Россия попала под раздачу самой доминирующей команды чемпионата Европы
Андрей Буров
Женская сборная России разгромно проиграла Франции
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Франция победила слишком легко. Хотя особо отчаиваться нет причин. У наших простой соперник в плей-офф и очень удобная сетка.

Сборная России досрочно обеспечила себе попадания в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу после побед над Чехией и Хорватией в двух стартовых турах.

При этом последний матч группового этапа с хозяйками турнира француженками формальностью не являлся. Подопечные Александра Ковалёва в случае победы выходили на первое место, которое позволяет избежать 1/8 финала и даёт прямую путёвку сразу в четвертьфинал.

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Франция — самая доминирующая команда чемпионата Европы. Подопечные Валери Гарнье особо не напрягаясь разгромили Хорватию (105:63) и Чехию (71:51). Суммарная разница «+62» — абсолютно лучшая на турнире после первых двух туров. Забегая наперёд по итогам всего группового этапа, французы ещё больше убедили в своём превосходстве. «+88» за три матча – феноменальный показатель для континентального первенства.

Состав сборной Франции переполнен звёздами, особняком из которых стоит 33-летняя Сандрин Груда. Российским болельщикам она известна по продолжительному выступлению в УГМК (2007–2016), в составе которого выиграла 8 чемпионатов России и Евролигу. Параллельно Сандрин успешно проявляла себя в женской НБА, где завоевала чемпионский титул сезона-2016 в форме «Лос-Анджелес Спаркс».

33-летняя центровая по-прежнему востребована в клубах женской Евролиги (сейчас представляет итальянскую «Фамилу») и доминирует на площадке в национальной сборной. Сдержать Груду — задача не из простых для любой команды на чемпионате Европы.

Сборная России закономерно выступала в роли явного андердога. Однако номинально француженкам не стоило рассчитывать на такую лёгкую жизнь, как в играх с Хорватией и Чехией. К сожалению, этот расклад остался только на бумаге и не перенёсся на площадку.

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Россия относится к числу команд, которые умеют наказывать фаворита за расслабленность. Это было показано в первой четверти, которую наши девушки выиграли со счётом 19:14. Но на длинной дистанции наших девушек не хватило. Франция после полученного удара не поплыла, а наоборот запредельно активизировалась. Во второй четверти на площадке тотально доминировали подопечные Гарнье — 20:4. На перерыв команды ушли при счёте 34:23 в пользу хозяек.

Нельзя сказать, что разница «-11» является неотыгрываемой, но против мощной Франции ликвидировать такой дефицит действительно очень сложно. Россиянки не сдались, за что заслужили огромную похвалу. Команда Ковалёва выиграла перестрелку в третьей четверти (25:21) и заходила на последнюю десятиминутку при рабочем отставании «-7» — 48:55.

Однако интрига жила очень недолго. Чётные игровые отрезки России в это день не давались от слова совсем. Франция очень быстро оторвалась в четвёртой четверти и довела дело до итогового разгрома — 85:59.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.

У победителей лучшими стали Аликс Дюше (12 очков), Сандри Груда (11 очков и 5 подборов) и Габби Уильямс (11 очков). В составе сборной России выделились Елизавета Комарова (10 очков), Мария Вадеева (8 очков), Марина Голдырева (8 очков), Раиса Мусина (7 очков, 10 подборов) и Нина Глонти (7 очков).

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Обидное поражение. Победа над Францией изначально казалась маловероятным сценарием, но всё-таки можно было не попадать под раздачу с такой крупной разницей. В любом случае для грусти нет времени и оснований. Уже 21 июня команда Ковалёва выйдет на матч плей-офф со Словенией. Соперник проходной.

Стоит сказать, что общая сетка у наших на турнире хорошая. В случае попадания в четвертьфинал россиянки встретятся с Бельгией — одним из топ-4 фаворитов турнира, но не таким сильным как та же Франция или Сербия и Испания. Бельгийки на этом турнире сенсационно проиграли Боснии и Герцеговине (55:70) и едва унесли ноги от главного аутсайдера своей группы – Турции (63:61). Играть с таким соперником можно. Но пока думать об этом рано. Сразу нужно справиться со Словенией.

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