Сенсация столетия в плей-офф НБА. Такого вообще никто не мог представить. Видео

В Филадельфии завершился седьмой решающий матч между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 96:103 (3-4), а «Хоукс» сенсационно оформили выход в финал Восточной конференции, где встретятся с «Милуоки Бакс».

Сегодняшний матч между командами проходил в равной борьбе, но с небольшим преимуществом «Хоукс». Гости чаще вели по ходу встречи, а в её концовке не позволили «Сиксерс» в очередной раз сравнять счёт. От поражения «Филадельфию» не спасли и усилия Джоэла Эмбиида, который стал самым результативным игроком матча. Он оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов, проведя на площадке 41 минуту. При этом Эмбиид умудрился установить антирекорд лиги. В шестом и седьмом матчах он в сумме допустил 16 потерь и стал первым с 1984 года игроком с 8+ потерями в двух матчах плей-офф подряд.

«Многое пошло не так. Соперники могут фолить на мне сколько хотят, есть фактор судейства. Парни фолят, поднимают руки, я иду на данк, а судьи ничего не свистят. В последних трёх матчах это повторялись снова и снова. Перед седьмым матчем меня штрафуют за то, что я вытянул руки, когда меня толкали в чёртову спину. Меня оштрафовали только потому, что, наверное, я чего-то не понимаю. Много чего пошло не так. Как команда, мы всё ещё должны быть лучше.

У нас были хорошие шансы на победу. Просто мы сделали много ошибок. Я отдал всё, что у меня было. Буду честен. Думаю, что поворотный момент наступил, когда мы… Я не знаю, как это сказать. Поворотный момент был в том, что мы не исполнили открытый бросок, вместо него получили штрафные и реализовали только одну попытку. После этого соперники забили», — поделился эмоциями Эмбиид.

Полным провалом серия завершилась для Бена Симмонса. В седьмом матче за 36 минут на площадке он набрал 8 подборов и 13 передач, но всего 5 очков. В нынешнем розыгрыше плей-офф обладатель контракта на $ 177 млн «отличился» количеством нереализованных штрафных бросков – 48. Это намного больше, чем у всех вместе взятых игроков «Финикс Санз» (29) и «Бруклин Нетс» (28). У Симмонса самый низкий процент реализации штрафных в истории плей-офф НБА среди игроков с 70 и более попытками – 34,2%. Помимо этого, в последних четырёх матчах австралиец умудрился не сделать ни одной попытки забросить с игры в заключительной четверти. В решающем матче он не стал забивать сверху без сопротивления под кольцом при счёте 86:88, упустив шанс сравнять счёт.

«Почему не стал забивать свободный данк из-под кольца? Я просто предположил, что Данило Галлинари выбежит у меня из-за спины. Кроме того, подбегал Джон Коллинз. Подумал, что Матисс Тайбулл имеет лучшую возможность забить данк. Мне нужно улучшить многие аспекты игры. Я плохо бросал с линии штрафных в этой серии. В нападении меня словно не было. Мало сделал для своих товарищей по команде. Мне нужно поработать над множеством вещей. Мне нравится выступать в «Филадельфии». Я люблю эту организацию. Фанаты замечательные. У меня была плохая серия. Я ожидаю следующего сезона. В составе «Филадельфии», — оправдывался Симмонс.

Эмбиид прямо не называл имя Симмонса, но назвал момент с его нерешительностью в атаке переломным. По сути, Джоэл сделал выпад в адрес Бена, который, возможно, уже не будет его напарником в следующем сезоне. «Сиксерс» рассмотрят варианты обмена форварда-разыгрывающего в межсезонье. Всё логично. Обладатель максимального контракта, постоянный участник Матча звёзд абсолютно бесполезен в нападении. Приходится убирать его с концовок как какого-то «мусорного» ролевика.

Ещё несколько антирекордов НБА теперь принадлежит наставнику «Сиксерс» Доку Риверсу. Он в 9-й раз в своей тренерской карьере проиграл седьмой решающий матч плей-офф, при этом пять из них проходили на домашней площадке его команд. Оба этих результата являются худшими в истории НБА среди наставников. Риверс потерпел 29 поражений в матчах, в которых его коллектив мог закрыть серию плей-офф, что также является антирекордом всех времён.

Что касается «Хоукс», то их выход в следующую стадию, наоборот, стал историческим. «Атланта» стала вторым с 1994 года участником финала конференции, в составе которого нет участников Матча звёзд НБА. В прошлый раз это удалось сделать «Индиане Пэйсерс». В седьмой игре лучшим в составе «Хоукс» на удивление был не Трей Янг, а Кевин Хертер. Он набрал 27 очков, 7 подборов и 3 передачи, реализовав 55% (11/21) бросков с игры.

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Янг, в свою очередь, повторил достижение Дока Риверса, установленное во время его игровой карьеры. Трей стал вторым игроком в истории «Хоукс», которому удалось оформить дабл-дабл по очкам и передачам (21+10) в седьмом решающем матче плей-офф.

Помимо этого, впервые с 1994 года обе команды, ставшие победителями регулярного чемпионата, не попали в финал конференции. «Юта Джаз» также завершила выступление в плей-офф, уступив «Лос-Анджелес Клипперс». В борьбе за выход в финал НБА примут участие только три игрока, которым ранее удавалось стать чемпионами. И все они играют как раз в «Клипперс»: Кавай Леонард, Рэджон Рондо и Серж Ибака.

После уверенной победы в регулярном чемпионате подобное выступление «Сиксерс» в плей-офф можно назвать провалом. Вылет в полуфинале конференции окончательно смазал впечатление от дебюта Дока Риверса у руля франшизы. И сколько бы Эмбиид ни жаловался на судейство, причина произошедшего главным образом кроется именно в игре «Филадельфии». Команда допускала слишком много ошибок – страдала не только реализация в нападении, но и игра в обороне. И по итогам серии это поражение выглядит вполне заслуженным. А «Хоукс» продолжат свой путь в плей-офф в качестве андердогов. В финале Востока команду уже ждёт «Милуоки Бакс» — первая встреча между клубами состоится 24 июня.

Сезон-2020/2021 является самым сенсационным в этом столетии. Отчасти из-за экспериментального формата в связи с пандемией коронавируса, но ту же «Атланту» вряд ли волнуют так называемые «сноски». Команда Нэйта Макмиллана получила возможность бороться за титул и использует её. Янг, Хертер, Джон Коллинз, Данило Галлинари и Лу Уильямс забрали уже две серии без преимущества домашней площадки. «Милуоки» в серии с «Хоукс» тоже расслабляться не стоит.