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Женская сборная России разгромила Словению и вышла на Бельгию в четвертьфинале чемпионата Европы

Легко и изящно. Россия пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы!
Андрей Буров
Женская сборная России разгромила Словению
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У Словении не было ни единого шанса против наших. На очереди грозная по именам, но вполне проходная Бельгия.

Сборная России уверенно разбиралась со Словенией (93:75) в матче 1/8 финала женского чемпионата Европы по баскетболу.

Уже в первой четверти по большому счёту был сделан результат. Россия оторвалась от соперника на 16 очков. Дальше на классе оставалось удержать преимущество, с чем наша команда блестяще справилась. Россиянки нарастили преимущество во второй четверти. Позволили сопернику немного сократить разницу после перерыва, но всё равно добились итоговой уверенной победы — 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21).

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Елизавета Комарова (20 очков), Раиса Мусина (19 очков, 14 подборов) и Мария Вадеева стали лучшими в составе сборной России. У Словении выделились натурализованная американка Шанте Эванс (21 очко, 8 подборов) и Ева Лисец (19 очков, 7 подборов).

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.

Сборная России легко и изящно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. И это несмотря на неприятные новости, которые поступили перед игрой. Для защитника нашей команды Екатерины Федоренковой этот Евробаскет закончен из-за травмы крестообразных связок. Весомая потеря, но всё-таки резервы у женской сборной России имеются.

Важно отметить грамотную работу тренерского штаба во главе с Александром Ковалёвым. Наша команда идеально распределила силы на групповом этапе. В первых двух турах были добыты важнейшие в турнирном плане победы над Чехией (32:69) и Хорватией (73:62).

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В третьем матче россиянки крупно проиграли хозяйкам турнира Франции (59:85). Здесь важно отметить, что вероятность победы над француженками изначально была невысокой. Не было смысла тратить много сил и биться даже за итоговую разницу. Команда Ковалёва навязывала сопернику борьбу в течение трёх четвертей и посыпалась только после пропущенного рывка в начале заключительного игрового отрезка.

Через день была важнейшая игра со Словенией, к которой россиянки подошли достаточно свежими. В конечном счёте подопечные Ковалёва попали в ту же стадию, что и Франция. Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал и тем самым гарантировали себе путёвку в Валенсию на заключительную часть плей-офф. Игры этой стадии пройдут 23 июня.

Соперником сборной России станет Бельгия. Это не самый худший вариант из возможных. Бельгийки очень блекло выглядели на групповом этапе, проиграв Боснии и Герцеговине (55:70) и едва справившись с худшей командой своей группы Турцией (63:61). То есть они реально рисковали занять четвёртое место и с треском пролететь мимо плей-офф. К счастью для бельгиек, в игре с турчанками удалось «отскочить» и пройти дальше с первого места за счёт преимущества в разнице забитых и пропущенных мячей над Боснией и Словенией.

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Конечно, Бельгия однозначно будет считаться фаворитом. Но эта топ-команда из разряда проходных. Звезда УГМК Эмма Мессеман доминирует, но не всегда получает качественную поддержку напарниц. Бельгия обыгрывала Россию на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 годах. Пришло самое время взять реванш за прошлые обиды.

Победители четвертьфиналов продолжат борьбу за медали (26 июня — полуфиналы, 27-го — матч за третье место и финал), а проигравшие проведут 26 июня ещё по одному стыковому матчу за попадание в квалификацию Кубка мира — 2022. Чемпионат Европы подходит к развязке. Скучно точно не будет.

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