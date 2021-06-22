«Барса» бесцеремонно режет зарплату лучшему игроку. ЦСКА обязан незамедлительно включиться

В своё время армейцы тоже не лучшим образом обошлись с Кори Хиггинсом. Заполучить его будет непросто, но попытаться стоит.

В это межсезонье «Барселона» может потерять одного из лидеров команды – атакующего защитника Кори Хиггинса. Руководство сине-гранатовых хочет снизить зарплату 32-летнего баскетболиста на 10%, что и может стать причиной смены клубной прописки. По слухам, игрок якобы даже готов пойти на понижение выплат и продлить контракт с «Барселоной» на три года, однако официального подтверждения сделки нет, и не факт, что будет в ближайшее время.

В минувшем сезоне Евролиги Хиггинс провёл 39 матчей, в которых в среднем набирал 13,1 очка, 2,4 передачи и 2,2 подбора за 27 минут игрового времени. При этом Кори удалось проявить себя и в «Финале четырёх». В матче с «Миланом» он вырвал победу для команды точным броском за 0,5 секунды до конца матча.

В финале с «Анадолу Эфес», несмотря на поражение, Хиггинс пробыл на площадке больше всех и до последнего пытался вытащить команду, став самым результативным в составе каталонцев (23 очка).

Хиггинс не был включён даже во вторую символическую пятёрку сезона Евролиги. Но это не стало сюрпризом, наверное, даже для него самого — за всю карьеру Хиггинсу ни разу не удавалось попасть в символическую сборную сезона.

До того, как Хиггинс перешёл в «Барселону», он провёл четыре сезона в московском ЦСКА. Там он всегда находился в тени более именитых одноклубников – Нандо Де Коло, Милоша Теодосича, Серхио Родригеса. В своём последнем сезоне в Москве Хиггинс вместе с командой во второй раз стал чемпионом Евролиги.

Американец отлично провёл евросезон, став вторым по результативности в команде. Но Кори не только не попал в обе символические пятёрки по итогам розыгрыша, но и уступил Уиллу Клайберну в борьбе за звание MVP «Финала четырёх». Хотя на площадке Хиггинс проделывал огромную работу и заслужил индивидуальную награду не меньше, чем Клайберн. После перехода в «Барселону» даже капитаны 18 команд Евролиги назвали Хиггинса самым недооценённым игроком турнира.

«Забавно, что люди продолжают не замечать меня. Не попал ни в одну из символических сборных сезона? Это уже не имеет значения. Недооценённый? Как хотите. Меня это веселит. Ничего нового. Вся моя карьера такая: во мне сомневаются, меня недооценивают», — сказал тогда Кори.

Спустя две недели после окончания сезона Евролиги 26 очков Хиггинса принесли «Барселоне» победу в первом матче финала чемпионата Испании над «Реалом» (89:75) в Мадриде. В третьей четверти Кори набрал 14 очков за неполные 7 минут и помог «Барсе» совершить важнейший рывок.

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Выездная игра в Мадриде была переломной и определяющей в серии до двух побед. И затащил её Кори фактически в одиночку. Но история с наградой MVP повторилась, и самым ценным игроком в финале национального первенства был признан звёздный Никола Миротич. «Барса» без шансов вынесла «Реал» (92:73) во второй игре. Миротич набрал 27 очков, значительная часть из которых «мусорные» в момент отсутствия сопротивления со стороны соперника. Важнейшие игры сезона Никола провалил. Был бесполезен в плей-офф с «Зенитом», а также в «Финале четырёх» с «Миланом» и «Анадолу Эфес». Тащил Кори Хиггинс – настоящий лучший игрок команды. В команде Шарунаса Ясикявичюса Никола обладает статусом главной звезды, и по-другому, кажется, быть и не могло. Получает Миротич рекордные для Европы $ 5,4 млн в год. Вот уж кому точно не мешало бы порезать зарплату, а не Кори.

При переходе в «Барселону» Хиггинс наверняка не ожидал, что снова окажется в тени. Даже учитывая параллельный трансфер Николы Миротича. Причиной ухода из ЦСКА сам игрок называл не ущемлённость, но это формальные слова. Внутри Кори понимал, что заслуживает быть на виду.

«Москва — отличный город. Но понятное дело, что в Барселоне климат лучше, чем в Москве. Моя жена скоро родит ребенка. Я принял решение сменить обстановку. Кроме того, руководство «Барселоны» действительно заставило меня поверить в то, что меня ценят и очень хотят видеть в клубе. Это было важно», — говорил Хиггинс.

В руководстве «Барселоны», кажется, решили обыграть статус «недооценённого игрока» в свою пользу и сэкономить на Хиггинсе. По данным Eurohoops, по действующему соглашению игрок получает $ 2 млн в год. Затмить Миротича – задача не из простых, но в «Барселоне» Хиггинс сделал это в важнейших матчах сезона. Учитывая все заслуги Кори, особенно в минувшем сезоне, чем он заслужил понижение зарплаты – непонятно.

Аналогичное мнение также высказал даже экс-игрок «Барселоны» Марио Хезонья.

«Я люблю эту игру, и вот моё личное мнение. Кори заслужил по крайней мере 10-процентное увеличение зарплаты, а не снижение, за все свои заслуги перед командой», — отметил Марио.

Однако в случае если игрок всё-таки покинет каталонский клуб, главным претендентом на него станет «Милан». В итальянской команде Хиггинс потенциально сможет получить долгосрочный контракт с достойной зарплатой. Возможно, это произошло бы и в случае потенциального возвращения в ЦСКА.

В Москве у Хиггинса сложились тёплые отношения с президентом клуба Андреем Ватутиным. Есть вопросы по коммуникации с главным тренером Димитрисом Итудисом. Всё-таки Хиггинс постоянно чувствовал себя недооценённым и пребывал в тени Де Коло, Теодосича, а потом даже Родригеса (который сейчас в «Милане»). Как бы то ни было, в теории армейцы могли бы попытаться вернуть Кори.

Как сложится судьба Хиггинса станет известно уже в ближайшее время. «Барселона» бесцеремонно режет зарплату лучшему игроку. ЦСКА обязан незамедлительно включиться и прощупать почву на счёт возможности трансфера. Возможно, Кори всё-таки останется в «Барсе», но попытать удачу стоит. Заполучить американца будет непросто. Крёстный сын легенды НБА Майкла Джордана не лучшим образом запомнил последний период карьеры в Москве. Но время лечит раны. Армейцам сейчас крайне необходим сильный атакующий игрок на замену Майку Джеймсу. Хиггинс может стать доступным на рынке. Идеальная кандидатура. И, что немаловажно, если Кори вернётся в ЦСКА, его уже никто не сможет затмить. Более сильных атакующих исполнителей в команде Итудиса пока просто нет.