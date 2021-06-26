Фантастика! Россия оставила без чемпионата мира и довела до слёз великую Испанию

В Валенсии завершился второй матч турнира за 5-8 места на Евробаскете-2021. Российские баскетболистки на последних минутах вырвали победу у действующего чемпиона — сборной Испании. Таким образом Россия и Босния и Герцеговина, обыгравшая Швецию (82:63), заработали путёвки в квалификацию чемпионата мира, который состоится в 2022 году, и завершили выступление на чемпионате Европы в шестёрке лучших.

На турнир за 5-8 места российская команда попала после обидного поражения от Бельгии в четвертьфинальной стадии. На последней минуте сборной России удалось сравнять счёт, но за 6 секунд до конца встречи бельгийки провели успешную атаку и вышли вперёд. За секунду до сирены потенциально спасительный бросок в составе нашей команды не реализовала Нина Глонти.

До этого российские баскетболистки крупно обыграли сборную Словении (93:75) в стартовом матче плей-офф. На групповом этапе российская команда встретилась с Францией, Хорватией и Чехией. Россиянки одержали две победы при одном поражении и заняли второе место, уступив лишь француженкам.



Что касается сборной Испании, то их соперниками по группе были национальные команды Беларуси, Швеции и Словакии. Испания, впервые в истории проиграв белорускам, лишилась возможности начать выступление в плей-офф с четвертьфинала. До этой стадии подопечные Лукаса Мондело всё-таки дошли, но в борьбе за выход в ½ финала турнира уступили Сербии. Испанки впервые с 2011 года не попали в топ-3 турнира, иными словами, остались без медалей.



Основная причина провального выступления на домашнем турнире — смена поколений в испанской сборной. Нынешний состав значительно отличается от того, который был на победном Евробаскете два года назад. Конечно, в нём присутствуют и ветераны — например, 41-летняя Лайя Палау или 34-летняя Сильвия Домингес, а Альба Торренс (31) и Тамара Абальде (32) пропустили турнир из-за коронавируса. Но в сборной больше не выступает, например, звёздная Марта Шаргай. При этом многие девушки, играющие в команде на данный момент, моложе 25 лет. Больше остальных выделяется центровая Ракель Каррера, которой не исполнилось и 20.

Выступление помолодевшей испанской сборной в этом году нельзя назвать успешным. Особенно учитывая поражение в сегодняшнем матче. В начале встречи Испании удалось выйти вперёд — первая четверть завершилась со счётом 12:17. Во втором отрезке соперницам россиянок удалось увеличить преимущество до двузначного и сразу же его растерять, пропустив рывок 0:7 — 30:33. В конце третьей десятиминутки сборная России сравняла счёт, и до последних минут матча отрыв команд друг от друга не превышал двух очков. Однако за две минуты до сирены россиянкам удалось совершить рывок 8:0 и выйти вперёд. За семь секунд до окончания встречи Ксения Левченко уверенно реализовала два штрафных броска, и на табло был установлен окончательный счёт — 78:74.

Фото: fiba.basketball

После матча на глазах испанских баскетболисток были слёзы. Для упомянутых выше Палау и Домингес это наверняка последний крупный международный турнир.



Самым результативным игроком матча стала Раиса Мусина. Лёгкий форвард российской команды записала на свой счёт 20 очков, девять подборов и одну результативную передачу, у Марии Вадеевой дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов. В составе испанской сборной лучшей стала Майте Казорла, набравшая 19 очков, три подбора и две передачи.



Сборная России провела этот Евробаскет более чем достойно, хотя всегда хочется большего. Девушки сумели собраться, реабилитировались после обидного поражения от Бельгии в четвертьфинале и завоевали попытку сыграть в квалификации мирового первенства. На чемпионате мира российская сборная в последний раз выступала больше 10 лет назад — в 2010 году.

Несмотря на то что подопечные Александра Ковалёва были буквально в шаге от выхода в полуфинал Евробаскета, путёвка в квалификацию ЧМ-2022 — тоже неплохой результат. Помимо России и Боснии и Герцеговины, в отборе на ЧМ сыграют ещё четыре команды, попавшие в шестёрку лучших на Евробаскете — то есть Франция, Сербия, Беларусь и Бельгия. Российская команда завершила выступление на турнире с высоко поднятой головой, пусть и без медалей. Надеемся, что и они придут. У нынешнего поколения наших баскетболисток большой потенциал.