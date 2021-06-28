Россия выбила Испанию, но на ЧМ может поехать соперник! Это будет верх несправедливости

27 июня в Испании завершился Евробаскет-2021. Сербия – чемпион, Франция стала второй, Бельгия заняла третье место, Беларусь – четвёртая. Сербская баскетболистка Соня Васич признана MVP турнира, а также вошла в символическую сборную чемпионата вместе с Анден Мийем (Франция), Эммой Мессеман, Джули Аллеманд (обе – Бельгия) и Джонквел Джонс (Босния и Герцеговина).

По результатам Евробаскета были распределены путёвки в квалификацию чемпионата мира, который состоится в следующем году. Женская сборная России, завершившая выступление в шестёрке лучших, должна была обеспечить себе выход в отборочный турнир мирового первенства. Но из-за тонкостей регламента для россиянок ситуация сложилась немного иначе, и формально они ещё не попали в квалификацию.

На групповом этапе чемпионата Европы российская команда встречалась с Францией, Хорватией и Чехией и, заняв второе место, вышла на Словению в 1/8 стадии плей-офф. Одержав уверенную победу, команда пробилась в четвертьфинал, где досадно проиграла Бельгии и отправилась в турнир за 5-8-е места. По его результатам Россия заняла на Евробаскете итоговое шестое место, уступив пятую позицию Боснии и Герцеговине по суммарной разнице очков — «+9» против «+32». Боснийская команда гарантированно отправится на квалификацию ЧМ, как и сборные, занявшие на турнире с первого по четвёртое места.

Россиянкам предстоит полтора непростых месяца ожидания. Всё потому, что одну из путёвок в квалификацию ЧМ получит победитель Олимпийских игр в Токио. На ОИ-2020 сыграют четыре европейских команды – Франция, Сербия, Бельгия и Испания, которую россиянки и одолели в матче за 5-8-е места на Евробаскете. И если первые три сборные уже обеспечили себе участие в отборе на ЧМ, то у Испании остаётся последняя надежда – победа на Олимпиаде. Как только испанская команда лишится шансов на первое место, Россия станет участницей квалификации ЧМ-2022.

Конечно, шансы на победу на Играх у Испании совсем призрачные. В команде происходит смена поколений. Коллектив помолодел и, судя по Евробаскету, теперь уступает по уровню элите европейского баскетбола, не говоря уже о США. Так что российская команда фактически уже одной ногой в квалификации чемпионата мира. Но в профессиональном спорте часто случаются суперсенсации (особенно в женских командных видах), так что со 100-процентной уверенностью ни о чём пока говорить нельзя.

На Олимпиаде Испания сможет рассчитывать на помощь Альбы Торренс, пропустившей Евробаскет из-за коронавируса. Мощное усиление, но не такое уж значимое на фоне мощи США или даже других топ-соперников из Европы. Хотя можно вспомнить мужскую сборную Испании на чемпионате мира 2019 года. Тогда в победу пиренейцев практически никто не верил, но подопечные Сержио Скариоло сотворили чудо. Отличный пример для женской сборной.

Наши девушки могли бы не ждать лишних полтора месяца, если бы не странности регламента, вскрывшиеся в последний момент.Возникает вопрос к ФИБА относительно системы отбора на чемпионат мира. Если пятое место на Евробаскете «железно» гарантирует попадание в квалификацию ЧМ-2022, почему бы не провести отдельный матч, а не определять судьбу путёвки по дополнительным показателям? От одной дополнительной встречи ни расписание турнира, ни сами сборные точно бы не пострадали. Зато у команд был бы шанс завоевать место в квалификации в честном противостоянии. У сборной России появилась бы возможность окончательно закрыть вопрос о поездке на отборочный турнир ЧМ за счёт победы над Боснией.

Действующий регламент Евробаскета оставил нашу команду в подвешенном состоянии. Причём об этом стало известно не сразу (возможно, никто не ожидал, что Испания займёт место ниже 6-го). Во множестве крупных российских и испанских СМИ появилась информация, что подопечные Александра Ковалёва станут участницами отбора на мировое первенство. Испанские болельщики в комментариях резко выражали недовольство провалом своей команды на Евробаскете. Лишь спустя некоторое время ФИБА на официальном сайте опубликовала заявление, что формально российским девушкам пока не удалось попасть в квалификацию ЧМ и туда ещё может попасть Испания.

Российская команда достойно выступила на Евробаскете и точно наиграла на попадание в отбор к ЧМ. Наши спортсменки остановились буквально в шаге от выхода в полуфинал, на последних секундах потерпев крайне обидное поражение от Бельгии.

Зато после этого им сразу же удалось реабилитироваться и оставить вне топ-6 сборную Испании, одержавшую на четырёх предыдущих чемпионатах Европы три победы. На первенстве мира российская сборная в последний раз выступала больше 10 лет назад — в 2010 году. И нынешняя команда точно заслужила право проявить себя на этом турнире. США беспрерывно побеждали на Олимпийских играх с 1996 года, так что шансы Испании на триумф в Токио откровенно мизерные. Правда, нужно сделать скидку на омрачённый коронавирусом сезон, в ходе которого возможно что угодно.

Россия выбила Испанию, но на ЧМ может поехать соперник. Это будет верх несправедливости. Возможно, испанки зря плакали после поражения. У них ещё есть шанс на спасение благодаря странному регламенту ФИБА. Да, этот шанс близок к нулю, но он существует. Ждём Олимпиаду в Токио и надеемся, что Испания не получит золотые медали.