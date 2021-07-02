«Русских выбросили за борт». Прибалты смакуют непопадание нашей сборной на Олимпиаду

Вчера, 30 июня, мужская сборная России проиграла Германии (67:69) во втором матче квалификационного олимпийского турнира. Наша команда заняла последнее место в группе, не смогла пробиться в следующую стадию отбора и осталась вне борьбы за поездку на Олимпийские игры в Токио. Российским баскетболистам во второй раз подряд не удалось квалифицироваться на Олимпиаду, и в нашей стране это событие вызвало волну негодовании.
Германия заняла первое место в группе с двумя победами. Теперь команде предстоит встреча с Хорватией в полуфинале квалификации. Сами немцы, кажется, не спешат радоваться победе над Россией. Судя по тому, как победа над Россией была освещена в СМИ, особой эйфории она не вызвала. По немецким сайтам «гуляет» один и тот же сухой отчёт, который попросту пересказывает ход встречи. Понять логику можно. Самые важные баталии у сборной впереди, а пока подопечные Хенрика Рёдля просто выполнили то, что от них ожидали, – выиграли группу и вышли в полуфинал.
Единственный, кого хоть как-то отметили в немецком издании Kicker, – тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман. Вот что о его игре сказали на родине:
«Как и в матче с Мексикой, игре немцев не хватало ритма. Удивительно, что Фойгтман, который был так силён на Суперкубке в Гамбурге, а также в потрясающем победном матче с Мексикой, поначалу не находил себя в игре и совершил три быстрые потери мяча и три фола. Но по ходу игры игрок московского ЦСКА становился всё сильнее и сильнее».
Зато достаточно бурно на вылет россиян с турнира отреагировали в Литве.
«Русских выбросили за борт олимпийского баскетбольного турнира. Российские баскетболисты, располагающиеся на одну строчку ниже Литвы в рейтинге ФИБА, провалили олимпийский отборочный турнир в Сплите.
В середине третьей четверти подопечные Сергея Базаревича вели с двузначным преимуществом, но потерпели второе поражение подряд. Напомним, что целая группа баскетболистов отказалась помогать сборной России на турнире. Некоторые из них находились в конфликте с главным тренером», — написали в литовском Delfi.
Другой популярный литовский сайт 15min сделал общий отчёт о матчах квалификации, вынеся в заголовок громкую фразу «Русские терпят фиаско». В целом прибалтийская пресса получила хорошую возможно подколоть Россию.
Хотя к фактам есть вопросы. Информация о конфликте между тренером и игроками не соответствует действительности. По крайней мере, так заявил генеральный менеджер сборной России Сергей Панов. Он назвал статью об отказе игроков ехать в сборную заказной.
«Многие игроки, которые там назывались, — это блеф агентов вместе с журналистом. Преподнесено так, будто они отказались играть за сборную, хотя мы их даже не вызывали», — сказал Панов.
Но на отборочном турнире российская команда действительно выступала в ослабленном составе. России не помогли завершившие карьеру в сборной Алексей Швед и Виталий Фридзон, а также пропустившие турнир по медицинским показаниям Сергей Карасёв, Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой, Дмитрий Кулагин и Никита Курбанов.
Хотя внимание литовских любителей баскетбола было обращено совсем не на это. В комментариях к материалу не упустили возможность традиционно «подколоть» российскую команду.
«Полное фиаско в российском спорте. Хоккей, футбол, баскетбол ниже плинтуса. Население страны составляет почти 150 миллионов человек».
Припомнили даже победу Литвы над Россией в полуфинале чемпионата Европы по регби-7. Само собой, не обошлось и без комментариев в стиле «без допинга они ничего не могут» и политических моментов, за которые Россию могут недолюбливать в Прибалтике.
Хотя некоторые, наоборот, призывали не глумиться над проблемами чужой страны, а волноваться о собственной сборной. И на то есть причина – если в полуфинале отборочного турнира не произойдёт сенсации, соперниками литовцев в заключительном матче станет Словения со звёздным Лукой Дончичем. «Так бывает в спорте. Мне стыдно за литовцев, ведь никогда не знаешь, когда кто-то будет смеяться или издеваться над тобой!»
Как бы то ни было, Германия и Литва продолжат выступление на турнире, а Россия отправляется домой. Всеобщее негодование любителей баскетбола из-за неудачи сборной России постепенно сойдёт на нет, и болельщикам останется только наблюдать за тем, как квалификация сложится для других стран. Отборочный турнир показал, каков реальный уровень нашей команды, но что бы ни говорили за рубежом, хочется верить только в лучшее.
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