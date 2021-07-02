Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио: как на это отреагировали иностранные СМИ

«Русских выбросили за борт». Прибалты смакуют непопадание нашей сборной на Олимпиаду
Арина Ершова
Сборная России по баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии
Российские баскетболисты дали повод глумиться над системой спорта страны в целом. Но самим иностранцам сарказм может аукнуться.

Вчера, 30 июня, мужская сборная России проиграла Германии (67:69) во втором матче квалификационного олимпийского турнира. Наша команда заняла последнее место в группе, не смогла пробиться в следующую стадию отбора и осталась вне борьбы за поездку на Олимпийские игры в Токио. Российским баскетболистам во второй раз подряд не удалось квалифицироваться на Олимпиаду, и в нашей стране это событие вызвало волну негодовании.

Германия заняла первое место в группе с двумя победами. Теперь команде предстоит встреча с Хорватией в полуфинале квалификации. Сами немцы, кажется, не спешат радоваться победе над Россией. Судя по тому, как победа над Россией была освещена в СМИ, особой эйфории она не вызвала. По немецким сайтам «гуляет» один и тот же сухой отчёт, который попросту пересказывает ход встречи. Понять логику можно. Самые важные баталии у сборной впереди, а пока подопечные Хенрика Рёдля просто выполнили то, что от них ожидали, – выиграли группу и вышли в полуфинал.

«Стыдно. Очень стыдно». Олимпиада в Токио пройдёт без сборной России «Стыдно. Очень стыдно». Олимпиада в Токио пройдёт без сборной России

Единственный, кого хоть как-то отметили в немецком издании Kicker, – тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман. Вот что о его игре сказали на родине:

«Как и в матче с Мексикой, игре немцев не хватало ритма. Удивительно, что Фойгтман, который был так силён на Суперкубке в Гамбурге, а также в потрясающем победном матче с Мексикой, поначалу не находил себя в игре и совершил три быстрые потери мяча и три фола. Но по ходу игры игрок московского ЦСКА становился всё сильнее и сильнее».

Зато достаточно бурно на вылет россиян с турнира отреагировали в Литве.

«Русских выбросили за борт олимпийского баскетбольного турнира. Российские баскетболисты, располагающиеся на одну строчку ниже Литвы в рейтинге ФИБА, провалили олимпийский отборочный турнир в Сплите.

В середине третьей четверти подопечные Сергея Базаревича вели с двузначным преимуществом, но потерпели второе поражение подряд. Напомним, что целая группа баскетболистов отказалась помогать сборной России на турнире. Некоторые из них находились в конфликте с главным тренером», — написали в литовском Delfi.

Другой популярный литовский сайт 15min сделал общий отчёт о матчах квалификации, вынеся в заголовок громкую фразу «Русские терпят фиаско». В целом прибалтийская пресса получила хорошую возможно подколоть Россию.

России не место на Олимпиаде. Наши баскетболисты не справились с простейшим тестом России не место на Олимпиаде. Наши баскетболисты не справились с простейшим тестом

Хотя к фактам есть вопросы. Информация о конфликте между тренером и игроками не соответствует действительности. По крайней мере, так заявил генеральный менеджер сборной России Сергей Панов. Он назвал статью об отказе игроков ехать в сборную заказной.

«Многие игроки, которые там назывались, — это блеф агентов вместе с журналистом. Преподнесено так, будто они отказались играть за сборную, хотя мы их даже не вызывали», — сказал Панов.

Но на отборочном турнире российская команда действительно выступала в ослабленном составе. России не помогли завершившие карьеру в сборной Алексей Швед и Виталий Фридзон, а также пропустившие турнир по медицинским показаниям Сергей Карасёв, Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой, Дмитрий Кулагин и Никита Курбанов.

Хотя внимание литовских любителей баскетбола было обращено совсем не на это. В комментариях к материалу не упустили возможность традиционно «подколоть» российскую команду.

«Полное фиаско в российском спорте. Хоккей, футбол, баскетбол ниже плинтуса. Население страны составляет почти 150 миллионов человек».

Припомнили даже победу Литвы над Россией в полуфинале чемпионата Европы по регби-7. Само собой, не обошлось и без комментариев в стиле «без допинга они ничего не могут» и политических моментов, за которые Россию могут недолюбливать в Прибалтике.

Похоже, Россия не поедет на Олимпиаду. Все наши баскетбольные звёзды попросту разбежались Похоже, Россия не поедет на Олимпиаду. Все наши баскетбольные звёзды попросту разбежались

Хотя некоторые, наоборот, призывали не глумиться над проблемами чужой страны, а волноваться о собственной сборной. И на то есть причина – если в полуфинале отборочного турнира не произойдёт сенсации, соперниками литовцев в заключительном матче станет Словения со звёздным Лукой Дончичем. «Так бывает в спорте. Мне стыдно за литовцев, ведь никогда не знаешь, когда кто-то будет смеяться или издеваться над тобой!»

Как бы то ни было, Германия и Литва продолжат выступление на турнире, а Россия отправляется домой. Всеобщее негодование любителей баскетбола из-за неудачи сборной России постепенно сойдёт на нет, и болельщикам останется только наблюдать за тем, как квалификация сложится для других стран. Отборочный турнир показал, каков реальный уровень нашей команды, но что бы ни говорили за рубежом, хочется верить только в лучшее.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021