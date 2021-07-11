Сборная России не едет на Олимпиаду в Токио. Объясняем, что будет дальше

Для мужской сборной России нынешнее лето ознаменовано неудачным выступлением на международной арене. С олимпийского квалификационного турнира команда вылетела уже на групповой стадии. Сборная не едет на Олимпиаду в Токио. Объясняем, что будет дальше.

В ближайшее время ждать каких-либо кадровых или других решений по национальной команде не стоит. Никто не будет предпринимать резких ходов до заседании исполкома РФБ. Провести его планируется в августе – сразу после окончания Олимпиады в Токио.

В отборе на ОИ-2020 российская сборная проиграла оба матча. Потерпев в первой встрече поражение от Мексики (64:72), россияне лишились возможности сразу же выйти в полуфинал турнира. Победить в решающем матче с Германией, да ещё и с разницей 8 и более очков, подопечным Базаревича также не удалось. В итоге команда заняла последнее место в группе и во второй раз подряд не сумела отобраться на Олимпиаду. В 2016 году баскетболисты также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро.

Но поспешных выводов в РФБ делать не стали и увольнений, как, например, в сборной России по футболу, сразу после провала не последовало. Результат печальный, но, учитывая нынешний состав команды, вполне предсказуемый. По различным причинам квалификационный турнир пропустили Алексей Швед, Виталий Фридзон, Сергей Карасёв, Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой, Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков и Никита Курбанов. О том, что сборная не обладает широким резервом, всем известно. А на фоне кадровых потерь состав был окончательно ослаблен.

От смены поколений не застрахована, кажется, ни одна национальная сборная. Но когда становится виден реальный уровень команды, возникает множество вопросов, которые, очевидно, стоило поднимать раньше. Ведь существующие проблемы сборной начали формироваться задолго до нынешнего отбора. Кто-то называет причиной провала систему подготовки молодёжи в стране, кто-то – внутренний чемпионат, в котором мало российских клубов и доминируют легионеры. Возможно, в нынешней ситуации имеет место и то, и другое. Но главная проблема налицо – в нынешней сборной России почти некому играть.

«Большинству игроков не хватает качественного опыта игры с топ-соперниками и под давлением. Не будем делать серьёзных выводов – еще год назад было примерно понятно, что сейчас это будет происходить. Конечно, если бы проиграли в полуфинале квалификации, или в финале – нам всем было бы чуточку приятнее. Но это не так. Посыпать голову пеплом нет смысла – нужно продолжать дальше работать. Команде предстоят очень сложные три-четыре года: нам недостает прослойки игроков среднего возраста – от 24 до 30 лет. То есть мало тех, кто в ближайшие годы может повести за собой сборную России. Очень талантливое поколение от 19 до 22, но им и потребуются эти несколько лет, чтобы обрасти опытом и уверенно войти в обойму национальной команды», — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Конечно, на отборочном турнире для российской команды всё могло сложиться иначе, но победа и выход на Олимпиаду – это что-то из разряда фантастики. И то, что этого результата не удалось добиться, ещё не значит, что нынешнюю сборную России пора разгонять. К тому же в этом году команда всё-таки добилась кое-каких результатов – отобралась на Евробаскет-2022. В квалификации сборная заняла второе место, уступив Италии по дополнительным показателям. В шести играх подопечные Сергея Базаревича добыли четыре победы. Теперь у россиян есть шанс проявить себя на европейском первенстве, хотя до его старта остаётся больше года (турнир перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса). И за этот период национальной команде предстоит проделать серьёзную работу.

К глобальным переменам в сборной уже готовы и в РФБ.

«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается все меньше игроков, которые были в «медальных» командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде», — сказал Кириленко.

Окончательное решение федерации относительно ситуации в сборной будет принято только в августе. На данный момент РФБ заняла умеренную позицию, что вполне логично. Градус недовольства после поражений от Мексики и Германии поубавился, есть возможность оценивать ситуацию более трезво.

В национальной команде происходит смена поколений – явление вполне естественное и отнюдь не неожиданное. И, судя по всему, в руководстве федерации баскетбола готовы подождать несколько лет, пока новое поколение баскетболистов наберётся опыта. Но разбора полётов избежать всё-таки не удастся. Как сборная оказалась в такой ситуации, что на олимпийскую квалификацию приехал далёкий от оптимального состав? Этот вопрос наверняка ещё не раз будет затронут. Система подготовки молодёжи, уровень внутреннего первенства, лимит на легионеров – все эти вопросы стоят ребром. Как со всеми существующими проблемами планируют разбираться в руководстве, мы узнаем уже после августовского заседания исполкома РФБ.