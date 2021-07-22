«Учёные должны им заняться». Аномально гигантские руки Янниса

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо помог своей команде впервые за 50 лет стать чемпионом НБА. Яннис набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов в решающем, шестом матче серии с «Финикс Санз» (105:98, 4-2). В среднем в финале он набирал 35,2 очка и 13,2 подбора, попутно установив ряд исторических рекордов и достижений. Сомнений в имени обладателя награды MVP финала НБА не было.

Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком (MVP) НБА — в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. В прошлом году он получил награду лучшему оборонительному баскетболисту лиги. Всё это достижения за регулярный чемпионат. В плей-офф у Янниса на протяжении карьеры дела не клеились. До нынешнего сезона. Адетокунбо однозначно вывел своё имя на более высокий уровень. Вряд ли его теперь будут котировать ниже топ-3 НБА.

«Милуоки» выбрал Адетокунбо под 15-м пиком на драфте-2013. Класс того года очень слабый. Тем удивительнее видеть, что будущий двукратный MVP НБА был выбран за пределами лотереи. 14 клубов лиги сильно пожалели о своём решении, недооценив парня из второго дивизиона чемпионата Греции. Особенно «Кливленд Кавальерс», который потратил первый пик на Энтони Бэннетта — одного из крупнейших бастов новейшей истории.

Яннис всегда обладал уникальным атлетизмом и физическими данными, что позволяло демонстрировать выдающуюся продуктивность на площадке. За это получил прозвище Грик Фрик. Адетокунбо является фриком и в прямом смысле этого слова, если присмотреться к размеру его рук.

Длина руки измеряется от основания ладони до кончика среднего пальца. Размах ладони измеряется от кончика большого пальца до кончика мизинца с вытянутой рукой. И по этим показателям Яннис входит в топ-3 всех времён НБА.

Длина руки Адетонкубо составляет 25 см, а размах — 30,5 см. По длине руки Яннис занимает третье место в истории НБА. Его опережают только Бобан Марьянович (27,3 см) и Шакил О’Нил (26 см). Рост Адетокунбо составляет 211 см, у Марьяновича и О’Нила этот показатель выше — 224 см и 216 см соответственно. То есть физические данные Янниса с учётом меньшего роста более уникальные, чем у Бобана и Шака. Особенно учитывая размах ладони, которая у Адетокунбо составляет 30,5 см — ровно столько же, сколько у Марьяновича и О’Нила. Это самый высокий показатель в истории.

У форварда «Милуоки» такой же размах ладони, как и у самого высокого человека мира, 251-сантиметрового Султана Кёсена. Ладонь Янниса на 26,3% шире, чем у 218-сантиметрового центрового «Денвер Наггетс» Бола Бола.

«Учёные должны им заняться», — один из самых популярных комментариев на платформе Reddit в теме с обсуждением длины рук Адетокунбо.

Читать одни лишь цифры слишком утомительно. Лучше наглядный пример. Руки Янниса почти в два раза длиннее, чем у среднестатистического человека. Телеведущая ESPN Рэйчел Николс показала это во время эфира программы The Jump.

Фото: https://twitter.com/Rachel__Nichols

Огромные руки дают преимущество в НБА. Баскетболисту легче ловить и контролировать мяч, проще по сравнению с конкурентами отличаться полезными защитными действиями. Легендарного Коби Брайанта когда-то спросили, чтобы он хотел изменить в себе. Ответ был — размер рук. 11-кратный чемпион НБА, выдающийся тренер Фил Джексон на вопрос о победителе игры один на один между Майклом Джорданом и Коби выбрал первого. Главная причина — у Майкла было существенное преимущество в размере рук.

Хотя есть и побочные эффекты. Игроки с аномально гигантскими руками плохо исполняют штрафные, поскольку мяч ощущается слишком маленьким в ладони. О’Нил проваливался с линии на протяжении всей своей карьеры. Соперники даже применяли тактику умышленного фола на Шаке, чтобы тот мазал штрафные и не набирал очки из-под кольца. У Янниса аналогичная проблема. В финальной серии с «Финиксом» Адетокунбо реализовал 65% штрафных. Разыгрывающий «Санз» Крис Пол после пятого матча даже сделал выпад в адрес Янниса. Якобы форвард «Бакс» сам понимает, что промажет с линии в решающий момент.

Тактика умышленных фолов на Яннисе достаточно долго работала, однако решающий шестой матч стал исключением. Адетокунбо реализовал 17 из 19 (89%) штрафных. «Милуоки» победил с преимуществом "+7". Полу следовало проявить больше корректности и не злить лидера «Бакс». Попади Яннис со своим привычным процентом, у «Финикса» был бы реальный шанс зацепиться за победу и довести дело до седьмого матча. Но не судьба. 26-летний Адетокунбо сейчас на коне и заслуженно празднует победу.