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Аномально гигантские руки Янниса Адетокунбо помогают игроку добиваться успеха в НБА

«Учёные должны им заняться». Аномально гигантские руки Янниса
Алексей Фалько
Аномально гигантские руки Янниса Адетокунбо
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Самый ценный игрок финала НБА извлекает огромное преимущество из-за выдающихся физических данных.

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо помог своей команде впервые за 50 лет стать чемпионом НБА. Яннис набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов в решающем, шестом матче серии с «Финикс Санз» (105:98, 4-2). В среднем в финале он набирал 35,2 очка и 13,2 подбора, попутно установив ряд исторических рекордов и достижений. Сомнений в имени обладателя награды MVP финала НБА не было.

Адетокунбо дважды подряд признавали самым ценным игроком (MVP) НБА — в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. В прошлом году он получил награду лучшему оборонительному баскетболисту лиги. Всё это достижения за регулярный чемпионат. В плей-офф у Янниса на протяжении карьеры дела не клеились. До нынешнего сезона. Адетокунбо однозначно вывел своё имя на более высокий уровень. Вряд ли его теперь будут котировать ниже топ-3 НБА.

История творится на наших глазах. «Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет! История творится на наших глазах. «Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет!

«Милуоки» выбрал Адетокунбо под 15-м пиком на драфте-2013. Класс того года очень слабый. Тем удивительнее видеть, что будущий двукратный MVP НБА был выбран за пределами лотереи. 14 клубов лиги сильно пожалели о своём решении, недооценив парня из второго дивизиона чемпионата Греции. Особенно «Кливленд Кавальерс», который потратил первый пик на Энтони Бэннетта — одного из крупнейших бастов новейшей истории.

Яннис всегда обладал уникальным атлетизмом и физическими данными, что позволяло демонстрировать выдающуюся продуктивность на площадке. За это получил прозвище Грик Фрик. Адетокунбо является фриком и в прямом смысле этого слова, если присмотреться к размеру его рук.

Длина руки измеряется от основания ладони до кончика среднего пальца. Размах ладони измеряется от кончика большого пальца до кончика мизинца с вытянутой рукой. И по этим показателям Яннис входит в топ-3 всех времён НБА.

Длина руки Адетонкубо составляет 25 см, а размах — 30,5 см. По длине руки Яннис занимает третье место в истории НБА. Его опережают только Бобан Марьянович (27,3 см) и Шакил О’Нил (26 см). Рост Адетокунбо составляет 211 см, у Марьяновича и О’Нила этот показатель выше — 224 см и 216 см соответственно. То есть физические данные Янниса с учётом меньшего роста более уникальные, чем у Бобана и Шака. Особенно учитывая размах ладони, которая у Адетокунбо составляет 30,5 см — ровно столько же, сколько у Марьяновича и О’Нила. Это самый высокий показатель в истории.

«Лучший блок-шот всех времён». Яннис сделал результат в финале в стиле Леброна. Видео «Лучший блок-шот всех времён». Яннис сделал результат в финале в стиле Леброна. Видео

У форварда «Милуоки» такой же размах ладони, как и у самого высокого человека мира, 251-сантиметрового Султана Кёсена. Ладонь Янниса на 26,3% шире, чем у 218-сантиметрового центрового «Денвер Наггетс» Бола Бола.

«Учёные должны им заняться», — один из самых популярных комментариев на платформе Reddit в теме с обсуждением длины рук Адетокунбо.

Читать одни лишь цифры слишком утомительно. Лучше наглядный пример. Руки Янниса почти в два раза длиннее, чем у среднестатистического человека. Телеведущая ESPN Рэйчел Николс показала это во время эфира программы The Jump.

Фото: https://twitter.com/Rachel__Nichols

Огромные руки дают преимущество в НБА. Баскетболисту легче ловить и контролировать мяч, проще по сравнению с конкурентами отличаться полезными защитными действиями. Легендарного Коби Брайанта когда-то спросили, чтобы он хотел изменить в себе. Ответ был — размер рук. 11-кратный чемпион НБА, выдающийся тренер Фил Джексон на вопрос о победителе игры один на один между Майклом Джорданом и Коби выбрал первого. Главная причина — у Майкла было существенное преимущество в размере рук.

Хотя есть и побочные эффекты. Игроки с аномально гигантскими руками плохо исполняют штрафные, поскольку мяч ощущается слишком маленьким в ладони. О’Нил проваливался с линии на протяжении всей своей карьеры. Соперники даже применяли тактику умышленного фола на Шаке, чтобы тот мазал штрафные и не набирал очки из-под кольца. У Янниса аналогичная проблема. В финальной серии с «Финиксом» Адетокунбо реализовал 65% штрафных. Разыгрывающий «Санз» Крис Пол после пятого матча даже сделал выпад в адрес Янниса. Якобы форвард «Бакс» сам понимает, что промажет с линии в решающий момент.

«Лучший игрок финала». Яннис кардинально изменил свой статус «Лучший игрок финала». Яннис кардинально изменил свой статус

Тактика умышленных фолов на Яннисе достаточно долго работала, однако решающий шестой матч стал исключением. Адетокунбо реализовал 17 из 19 (89%) штрафных. «Милуоки» победил с преимуществом "+7". Полу следовало проявить больше корректности и не злить лидера «Бакс». Попади Яннис со своим привычным процентом, у «Финикса» был бы реальный шанс зацепиться за победу и довести дело до седьмого матча. Но не судьба. 26-летний Адетокунбо сейчас на коне и заслуженно празднует победу.

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