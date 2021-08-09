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Захар Ведищев и Джонатан Мотли пополнили состав «Локомотива-Кубань»

«Локо» совершил два сильных трансфера. Состав на сезон практически сформирован
Арина Ершова
«Локомотив-Кубань» совершил два сильных трансфера
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Захар Ведищев и Джонатан Мотли должны стать очень ценными помощниками для краснодарского клуба.

«Локомотив-Кубань» продолжает подготовку к новому сезону. На днях клуб активизировался на трансферном рынке – стало известно о подписании двух новичков. Этим летом в «Локомотиве» произошли значительные кадровые перестановки, но к началу сезона в Единой лиге ВТБ и Еврокубке железнодорожники настроены подойти в полной боевой готовности.

На прошлой неделе в команду вернулся 21-летний Захар Ведищев. Предыдущий сезон он провёл за океаном, выступая в NCAA в составе «Юты Стэйт». Правда закрепиться в команде ему не удалось – там он провёл всего 5 матчей, в которых в среднем получал 4,2 минуты игрового времени. В «Локомотиве-Кубань» Ведищев дебютировал в сезоне-2017/2018, став обладателем Кубка России, а первый матч в Единой Лиге ВТБ сыграл годом позже. Летом 2019-го Захар успешно выступил на чемпионате мира U19. В среднем набирая 16,5 очков за матч, он стал лучшим снайпером в составе российской молодёжки.

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Теперь защитник получит ещё один шанс в краснодарском клубе. Попасть в НБА, о которой так мечтал Ведищев, у него всё-таки не получилось, но для юного российского игрока любой опыт выступлений в США имеет немаловажное значение. Теперь самое время применить его в Единой лиге и Еврокубке.

В НБА успел поиграть другой новичок «Локомотива» — тяжёлый форвард Джонатан Мотли. Американец провёл три сезона в НБА, где успел поиграть за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс», а также за их фарм-клубы в G-лиге. Всего в НБА он провёл 46 матчей, в среднем набирая 4,9 очка за 8 минут на площадке, а вот в Лиге развития выступил куда успешнее. Там Мотли провёл 86 матчей со средней результативностью 23,5 очка и был трижды включён во вторую символическую сборную турнира. В предыдущем сезоне американец также успел поиграть в Корее за «ЭТ Лэнд Элефантс», где в среднем набирал 20,7 очка, 8,9 подбора, и 3,3 передачи за игру.

В краснодарском клубе на 26-летнего Мотли возлагают большие надежды.

«Это универсальный игрок, который может играть и под кольцом, и на дистанции. Он добавит вариативности в плане сочетания игроков на площадке, связываем с его приобретением большие ожидания – уверен, что он станет одним из открытий чемпионата», — высказался президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

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Ещё один молодой игрок, который продолжит выступление в «Локомотиве» – 21-летний Сергей Долинин. В сезоне-2018/2019 он играл за вторую команду железнодорожников в Суперлиге-2, а также в Единой Молодёжной лиге ВТБ. В основной команде Долинин дебютировал в 2019 году, а уже в прошлом сезоне стал игроком ротации «Локомотива», при этом продолжая выступать за молодёжку. Так, в минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ он вышел на площадку в 18 матчах, где за 9 минут игрового времени в среднем набирал 2,1 очка и 1,3 подбора. Новое соглашение с молодым форвардом подписано по схеме «2+3».

На днях также стало известно, что клуб не стал активировать контракт с экс-игроком «Зенита» Владиславом Трушкиным. Причиной было названо состояние здоровья игрока – из-за травмы плеча он не успел восстановиться к началу тренировочных сборов «Локомотива». Трушкин выступал за санкт-петербургский клуб с 2018 года, официально о его уходе было объявлено в июне. Спустя месяц появилась информация о том, что форвард подпишет соглашение с «Локомотивом-Кубань» по схеме «1+1». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок провёл 25 матчей, в которых в среднем набирал 3,7 очка и 2,4 подбора за 13 минут на площадке. Где теперь продолжит карьеру Трушкин, пока неизвестно.

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Предварительный состав краснодарского клуба на данный момент выглядит следующим образом: Джонатан Мотли, Грег Уиттингтон, Стэнтон Кидд, Станислав Ильницкий, Дариус Томпсон, Алан Уильямс, Валерий Калинов, Реджи Линч, Сергей Долинин, Андрей Мартюк, Иван Паунич и Владислав Емченко.

В это межсезонье «Локо» потерял Мантаса Калниетиса, Миндаугаса Кузминскаса, Уилла Каммингса, Найджела Уильямс-Госса и Дрю Гордона. Но, даже несмотря на значительные кадровые потери, клуб продолжает делать ставку на собственную молодёжь. При этом состав на предстоящий сезон ещё не укомплектован окончательно, хотя процесс близок к завершению. Нынешний ростер достаточно конкурентоспособен по меркам Еврокубка и Единой лиги ВТБ, где у краснодарского клуба большие амбиции в предстоящем сезоне.

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