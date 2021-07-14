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Найджел Уильямс-Госс перешёл в «Реал», экс-игроки «Локомотив-Кубань» представлены во всех топ-клубах Европы

«Локо» — поставщик ценных кадров для европейских топов. В «Реале» их уже два
Алексей Фалько
Найджел Уильямс-Госс перешёл в «Реал»
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В каждом баскетбольном гранде Старого Света есть исполнители, сделавшие себе имя в форме «железнодорожников».

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с атакующим защитником «Локомотива-Кубань» Найджелом Уильямс-Госсом.

Американец присоединился к «Локо» во второй половине сезона-2020/2021. В 13 матчах Единой лиги ВТБ Найджел набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата. В Еврокубке его средние показатели составили 17,0 очка, 5,2 передачи, 2,5 подбора, 2,3 перехвата. Особенно хорош Уильямс-Госс был в серии плей-офф с УНИКСом, однако его 21,7 очка при точности 54,5% трёхочковых и 24,7 очка выиграть команде не помогли.

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Уильямс-Госс — отличный скорер и плеймейкер, обладающий навыками защитной игры. Найджел перебрался в Европу в 2017-м. «Юта Джаз» выбрала его под 55-м пиком драфта НБА, но на какое-то время решила отправить набираться опыта по другую сторону Атлантики. Американец провёл по одному сезону в составе «Партизана» и «Олимпиакоса», после чего вернулся в «Юту». Однако полноценного шанса проявить себя в Солт-Лейк-Сити ему не дали. За полтора сезона в «Джаз» он вышел на площадку в 10 матчах, после чего был отчислен.

Госс подписал контракт с «Локо» 5 января 2021 года и с ходу стал лидером команды. Именно в краснодарском клубе Найджел раскрылся и на порядок повысил свою рыночную ценность, что позволило привлечь интерес со стороны топ-клуба вроде «Реала».

Найджел Уильямс-Госс

Найджел Уильямс-Госс

Фото: twitter.com/RMBaloncesto

Отличная сделка для игрока. Да и «Локо» в обиде вряд ли остался. Краснодарский клуб хотел сохранить баскетболиста, но всё-таки финансовые возможности и привлекательность «Реала» в данный момент выше.

«Локо» сейчас проводит комплектацию состава на следующий сезон. Уже подписаны Владислав Трушкин, Грег Уиттингтон, Стэнтон Кидд и Дариус Томпсон. Это ещё не конец. В Краснодар в ближайшее время приедут новые классные игроки. Достойная замена Госсу найдётся. Возможно, роль первой атакующей опции унаследует Томпсон. Или кто-то ещё. «Локомотив-Кубань» прекрасно умеет раскрывать таланты. На этом акцентировал внимание президент клуба Андрей Ведищев в интервью «Чемпионату».

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Во всех топ-клубах Европы есть выходцы из «Локо». Причём не случайные пассажиры, которых волею судьбы сиюминутно занесло в Краснодар. Речь о баскетболистах, сделавших себе имя в форме «железнодорожников» и ущедших на повышение. В «Реале» ценных кадров из «Локо» уже два. Первый — звёздный тяжёлый форвард Энтони Рэндольф, один из творцов сенсационного попадания краснодарцев в «Финал четырёх» Евролиги-2016.

В «Локо» Рэндольф приехал как провалившийся лотерейный проспект НБА. Энтони выбрали под 14-м пиком драфта-2008, но оправдать ожидания в лучшей лиге мира он не смог. Зато сполна проявил себя в Европе. После выхода «Локо» в Ф4-2016 сразу же перешёл в «Реал», где стабильно является одним из топ-3 лучших игроков команды. В прошлом сезоне Энтони получил разрыв крестообразной связки, но к старту следующего розыгрыша Евролиги уже будет готов. Его новым одноклубником станет Госс. В «Реале» нет ярко выраженного ведущего скорера. Найджел — явный кандидат на то, чтобы быть лучшим по результативности и эффективности в команде Пабло Ласо. Ветераны Серхио Льюль и Руди Фернандес его вряд ли превзойдут в этом аспекте, остальные — тоже сомнительно.

Посмотрим на другие места баскетбольной Европы, а именно на участников последнего «Финала четырёх». Разыгрывающий «Милана» Малкольм Дилэйни — третий по результативности и эффективности в команде, второй по количеству передач. По-настоящему реализовался в «Локо» в историческом сезоне-2015/2016. Сразу же смог воплотить в жизнь мечту и получил контракт от клуба НБА «Атланта Хоукс». Пару лет провёл в лучшей лиге мира, после чего заработал денег в Китае и вернулся в Европу. Один год показывал топовый уровень в «Барселоне,» а теперь делает это в «Милане».

Малкольм Дилэйни

Малкольм Дилэйни

Фото: euroleague.net

Переносимся в Стамбул. В «Анадолу Эфес» есть два экс-игрока «Локо». Крис Синглтон чем-то похож на Рэндольфа. Был выбран в первом раунде драфта и не оправдал ожидания. Перебрался в Европу и заблистал в «Локо» в сезоне-2015/2016, после чего стабильно держится в европейских топах. «Панатинаикос», «Барселона», теперь «Анадолу Эфес». В стамбульском клубе Крис далеко не первая опция нападения, но в нужный момент способен выстрелить. Именно Синглтон вытащил «Эфес» в решающем пятом матче плей-офф-2021 с «Реалом» (88:83), показав рекордную в карьере эффективность 38 баллов. Если бы не сенсационный перформанс Криса, команда Эргина Атамана не вышла бы в «Финал четырёх» и не выиграла первый титул в истории.

Хорватский снайпер Крунослав Симон первые 10 лет карьеры провёл в родном «Загребе» (2002-2012), затем ещё год выступал в испанской «Уникахе». Считался добротным исполнителем по европейским меркам, но не более того. Настоящий скачок удалось совершить именно после перехода в «Локо». Провёл в Краснодаре 2 года, а затем пошёл на повышение в «Милан». С 2017 года является ключевым игроком «Анадолу Эфес». Крунослав внёс огромный вклад в превращение турецкого клуба из аутсайдера в гранда Евролиги. Когда у звёзд «Эфеса» Василие Мицича и Шейна Ларкина не идёт игра, именно Симон преимущественно выходит на первый план. Сильный шутер, от наличия в ротации которого не отказался бы любой клуб Евролиги. Сейчас Симону 36 лет, но он по-прежнему будет играть важную роль в «Эфесе» и постарается помочь туркам выиграть второй титул подряд.

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«Барселона». Здесь ещё до позавчерашнего дня было два экс-баскетболиста «Локо». Форвард Виктор Клавер — герой сезона-2015/2016, который сразу же пошёл на повышение в «Барсу». В столице Каталонии не феерил, но был надёжным ролевиком. В «Барсе» провёл 5 лет, однако возраст берёт своё. 32-летний чемпион мира-2019 в составе сборной Испании вчера подписал контракт с «Валенсией». Достойный вариант развития карьеры, которая была реанимирована в «Локо». До Краснодара у Виктора была репутация провалившегося в НБА игрока, не оправдавшего выбор в первом раунде драфта. В форме «Локо» статус был исправлен по аналогии с Синглтоном и Рэндольфом.

Из бывших «железнодорожников» в «Барселоне» остался только Ник Калатес. Рекодсмен в истории Евролиги по среднему количеству передач (6,06) и пока что второй по общему (1526, обойдёт завершившего карьеру Вассилиса Спанулиса (1607) в следующем сезоне). Калатес — один из лучших плеймейкеров всех времён в европейском баскетболе. Эту репутацию удалось заработать не так уж быстро. Первые три года карьеры (2009-2012) Ник пребывал в тени Спанулиса и Димитриса Диамантидиса в «Панатинаикосе». Затем был переезд в Краснодар и стремительный взлёт. Победа в Еврокубке-2013 и звание MVP турнира позволили получить приглашение в клуб НБА «Мемфис Гриззлис». Закрепиться там не удалось, зато с момента возвращения в «Панатинаикос» в 2015-м Калатес остаётся суперзвездой первой величины в Евролиге. С сезона-2020/2021 Ник выступает в «Барселоне». Именно проблемы со здоровьем у греческого разыгрывающего стали одной из главных причин поражения команды Шарунаса Ясикявичюса в финале Евролиги-2021. В следующем году Калатес настроен на реванш и завоевание первого титула для «Барсы» с 2010 года.

ЦСКА. Капитан армейцев Никита Курбанов – один из считанных российских игроков, получающих стабильное время в Евролиге. Курбанов — воспитанник ЦСКА. Закрепиться в составе армейцев получилось очень поздно. «Локомотив-Ростов», по два захода в УНИКС и питерский «Спартак». Форвард скитался по арендам или просто менял клубы, когда контракт с армейцами истёк. Определяющим стал сезон-2014/2015. Курбанов проявил себя в составе «Локомотива-Кубань», после чего вернулся в ЦСКА и стал важнейшим игроком ротации в команде Димитриса Итудиса.

Никита Курбанов

Никита Курбанов

Фото: cskabasket.com

Центровой сборной России Владимир Ивлев провёл в «Локо» четыре года (2016-2020), сезон отыграл за «Парму» и затем получил приглашение в ЦСКА (трансфер оформлен вчера). Неплохой ролевой исполнитель с российским паспортом, упрочил свой статус именно в Краснодаре.

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«Локо» — отличное место для баскетболистов, которые желают реализовать себя в Европе. Ростер краснодарцев на сезон-2021/2022 окончательно не сформирован. Однако можно практически не сомневаться, что там будут исполнители, которые в какой-то момент пойдут по стопам Уильямса-Госса и других упомянутых в материале баскетболистов. Особенно, если сезон завершится победой в Еврокубке и возвращением команды в Евролигу.

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