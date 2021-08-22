«Выдохшийся король». Похоже, эпоха Леброна Джеймса окончательно завершена

Леброн ещё несколько лет сможет показывать достойную игру на площадке, но однозначно лучшим в НБА уже считаться не будет.

В августе ESPN опросил десять анонимных скаутов и менеджеров, работающих в клубах НБА, чтобы выяснить, кого они считают сильнейшим игроком в преддверии сезона-2020/2021. По итогам голосования это звание разделили Яннис Адетокунбо и Кевин Дюрант (по 5 голосов). А вот звёздный лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не получил ни одного голоса. Однако самому Леброну к подобному не привыкать. Форвард поиронизировал над результатами опроса в «Твиттере» и, по его словам, лишь получил дополнительную мотивацию перед 19-м сезоном в своей карьере.

Результаты опроса, на самом деле, вряд ли покажутся кому-то удивительными. Яннис своей выдающейся игрой привёл «Милуоки» к первому за 50 лет чемпионству и стал MVP финальной серии. «Бруклин» Дюранта был менее успешен, но даже в отсутствие Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена Кевин показал не менее впечатляющее выступление. К тому же, он стал главной звездой сборной США на победной Олимпиаде в Токио. Что касается Леброна, для него концовка сезона была смазана получением травмы, да и «Лейкерс» в итоге не сумели пробиться дальше первого раунда плей-офф.

Несмотря на это, несколько участников опроса всё же хотели отдать голос именно за Джеймса, но в итоге передумали. И поводом послужила комбинация двух причин – возраст (Леброну скоро 37) и череда травм, из-за которых он пропустил немало времени за последние три сезона.

Реакция самого Леброна не заставила себя долго ждать.

«Спасибо! Как будто мне больше не нужно мотивации», — написал игрок в «Твиттере».

В конце сообщения Леброн поставил хештег #WashedKing («Выдохшийся король»), который, по его словам, использует в качестве мотивации. Изначально эта фраза принадлежала его напарнику по «Лейкерс» Энтони Дэвису. Именно так одноклубник в шутку назвал Леброна после матча с «Чикаго Буллз» в ноябре 2019 года. В той встрече Джеймс стал первым за 32 года игроком франшизы, оформившим три трипл-дабла подряд. Он также опередил Джейсона Кидда и стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому подобное удалось. До 35-го дня рождения Короля оставалось чуть меньше двух месяцев. В тот же день он впервые использовал этот тег в «Твиттере», сделав репост публикации о его достижении из аккаунта «Лейкерс». Так Леброн ответил хейтерам, на тот момент уже похоронившим его карьеру после пропущенной из-за травмы концовки сезона-2018/2019.

В преддверии сезона-2019/2020 Леброн оказался в аналогичной ситуации с опросом от ESPN – он не получил ни одного из 20 возможных голосов. Перед стартом розыгрыша лучшим игроком был признан Кавай Леонард, которому отдали предпочтение 12 человек. 6 голосов получил Яннис Адетокунбо, ещё 2 – Джеймс Харден. Но что было потом, мы все помним. Обновлённый состав «Лейкерс» во главе с Леброном и Дэвисом выдаёт лучший старт в истории франшизы, впервые за 10 лет становится победителем Западной конференции, после чего выходит в финал, где обыгрывает «Майами Хит». В плей-офф Джеймс рвал и метал, ставя исторические рекорды один за другим, а по итогам финальной серии в четвёртый раз в карьере получил награду MVP.

Само собой, Джеймс не молодеет, и 37 лет – это приличный возраст. Проблемы со здоровьем уверенности не добавляют, и опасения по поводу его выступления в предстоящем сезоне вполне оправданы. Однако разговоры о его возрасте и травмах продолжаются уже не первый год. Конечно, рано или поздно Леброн закончит с баскетболом, но пока он продолжает доказывать свою ценность на площадке. Возможно, в следующем сезоне переход Расселла Уэстбрука позволит снизить нагрузку на Джеймса, и он наконец-то вздохнёт спокойно. «Лейкерс», судя по всему, серьёзно настроены побороться за очередное чемпионство. И Леброн, несмотря ни на что, останется лидером команды и ещё попробует доказать, кто в этой лиге сильнейший.

Как бы то ни было, уже очевидно, что эпоха бесспорного доминирования Леброна окончательно завершена. Он ещё будет считаться одной из главных суперзвёзд НБА несколько лет, но однозначно лучшим по сравнению с остальными уже не станет. Более молодые Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Стефен Карри и Лука Дончич не позволят этого сделать. Это не значит, что у Джеймса нет шансов выиграть титул и укрепить своё наследие. Любители баскетбола ещё как минимум пару лет будут наслаждаться выступлением Джеймса на площадке.