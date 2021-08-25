«Даллас» совсем не усилился в межсезонье. Лучшие годы Дончича будут потрачены впустую?

В этом году «Даллас Маверикс» провёл спорное межсезонье. С одной стороны, клуб продлил двух игроков, которых планировал удержать, в том числе суперзвезду Луку Дончича. С другой — состав «Маверикс» практически не изменился по сравнению с минувшим сезоном. А закончился он болезненным поражением в первом раунде плей-офф от «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4). Команда наверняка претендует на более высокий результат в предстоящем сезоне, однако летом для его достижения фактически ничего сделано не было.

Переподписание Луки Дончича, само собой, стало для «Маверикс» главным событием этого межсезонья. Он получил контракт на пять лет и $ 207 млн. И никаких сомнений в том, что словенцу выдадут «супермаксималку», быть и не могло. Вокруг Дончича строится вся команда. Однако, как показали два предыдущих сезона, в одиночку дотащить «Даллас» дальше первого раунда плей-офф он всё-таки не может. Этим летом на подмогу Луке никого так и не добрали и решили сделать ставку на уже имеющийся состав.

Второй игрок, с которым продлили соглашение — Тим Хардуэй-младший. Защитник получил контракт на четыре года и $ 74 млн с понижающейся зарплатой. И здесь внимание приковано именно к финансовому вопросу. Хардуэй хорошо влился в команду, которой был необходим добротный шутер в качестве третьей атакующей опции. В ходе регулярки Тим в среднем набирал 16,6 очка за матч при реализации трёхочковых 39,1%. В плей-офф он стал вторым по результативности после Дончича, записывая на свой счёт по 17 очков за игру (40,4% трёхочковых). Однако в «Маверикс» он всё-таки остаётся ролевиком. Крепким, хорошим ролевиком.

В «Далласе» подписание нового контракта с Хардуэем называли одним из приоритетов, но ему наверняка могли выдать и меньшую зарплату. Перед открытием рынка свободных агентов эксперты ESPN, например, оценивали его услуги на $ 14-16 млн в год. В итоге Тиму переплатили и потратили на него больше половины доступных средств в платёжной ведомости. В предстоящем сезоне он останется вторым самым высокооплачиваемым игроком в «Маверикс». На первом месте в этом списке — тяжёлый форвард Кристапс Порзингис.

Порзингис в концовке минувшего сезона стал настоящей головной болью для «Далласа». Но главное разочарование ожидало «Маверикс» в плей-офф, который он провалил подчистую и по всем статьям. Если говорить об обороне, то главной проблемой бигмена стало отсутствие подборов. Даже под собственным кольцом. Там выигрывать подбор у Порзингиса умудрялся форвард «Клипперс» Теренс Мэнн, который на голову ниже него. В семи матчах у Кристапса — 5 блок-шотов. Почти в два раза меньше, чем перехватов — их было 9. И это у игрока, рост которого составляет 221 см.

В целом Порзингис боялся вступать в борьбу, идти на контакт, биться за мяч. Чем объяснить столь пассивную игру — непонятно. Возможно, всё дело в боязни получить ещё одну травму (начало сезона он пропустил из-за операции на колене). Но о психологических проблемах Кристапса нам ничего не известно. Что касается игры в нападении, там всё было так же печально — в среднем всего 13,1 очка (против 20,1 в регулярке). При этом большую часть игрового времени семифутер простоял на дуге в ожидании мяча. После плей-офф игрок признался, что такова была тактическая установка главного тренера Рика Карлайла. Само собой, Порзи — не тот игрок, который привык исключительно бросать из угла. Да и мяч до него в итоге почти не доходил. А если и доходил, подводил бросок. В регулярке с ним всё было неплохо — 37,6% реализованных попыток из-за дуги. Но в матчах постсезона процент по этому показателю упал до 29,6. Как итог — 0 из 5 в седьмой решающей встрече.

После неудачной игры в плей-офф на латвийца обрушился шквал критики. Хотя ситуация, сложившаяся вокруг Порзингиса, и без того не выглядела обнадёживающе. На протяжении сезона ходили слухи о его конфликте с Лукой Дончичем. Кристапс якобы завидовал молодой суперзвезде и был недоволен второстепенной ролью в команде. На фоне всего произошедшего, само собой, начались разговоры о необходимости в срочном порядке обменять игрока. В руководстве клуба изначально вроде как планировали провести громкую сделку с его участием, но желающих так и не нашлось. А позже желание обменять Кристапса поубавилось. Новый тренер команды Джейсон Кидд возлагает на латвийского бигмена большие надежды. Недавно он летал на родину баскетболиста в Латвию, чтобы лично с ним пообщаться. По словам самого Кидда, он намерен сделать всё, чтобы наладить доверительные отношения с игроком.

Что касается новичков команды, то на рынке свободных агентов «Даллас» добрал только двух ролевиков — Реджи Баллока из «Нью-Йорк Никс» и Стерлинга Брауна из «Хьюстон Рокетс». Оба могут похвастаться хорошим дальним броском. Баллок в прошлом сезоне реализовал 41% трёхочковых, делая 6,1 попытки за игру, Браун — 42,3% при 4,2 попытки. Для глубины состава это неплохие подписания, но в целом они погоды не делают.

Команде нужна была вторая по-настоящему звёздная опция. В первую очередь качественный плеймейкер и «болл-хэндлер». Например, Кайл Лоури, Майк Конли или хотя бы Спенсер Динвидди. Этим летом «Даллас» называли одним из претендентов на каждого из них. В итоге Лоури оказался в «Майами» с контрактом на $ 85 млн, Конли остался в «Юте» за $ 72 млн, а Динвидди получит $ 62 млн в «Вашингтоне». Учитывая, что «Маверикс» сохранили Порзингиса и выдали большой контракт Хардуэю, предложить кому-либо из них такие деньги они попросту не могли. Стоит сказать, что места в платёжке «Далласа» на будущие годы остаётся немного. В этом году на зарплаты уйдёт $ 118,3 млн, а в сезоне-2022/2023 ситуацию осложнит вступление в силу нового контракта Дончича. Конечно, Лука заслуживает максимальных денег. Но также он заслуживает лучших партнёров. «Даллас» осложнил задачу приобретения звёздного напарника для словенца, совершив невнятные ходы в межсезонье.

Видимо, в «Далласе» надеются, что в этом сезоне Дончич точно сотворит чудо. Возможно, в клубе рассчитывают на пришедшего на пост тренера Джейсона Кидда или на то, что Порзингис всё-таки придёт в себя и сильно заиграет в связке с Лукой. Так или иначе, в новом сезоне за «Маверикс» будет интересно понаблюдать. Чего ждать от старого состава под руководством нового тренера и чего он в итоге добьётся — одна из главных интриг сезона. Выйти в плей-офф эта команда способна. Теоретически даже зайти во второй раунд, но не более. В долгосрочной перспективе ситуация не выглядит лучше.

Вполне вероятно, Лука не сможет бороться за титул в ближайшие годы и пик его карьеры будет потрачен впустую. Как уже была потрачена возможность качественно усилить состав, пока Дончич выступал на скромном контракте новичка. Не хотелось бы, чтобы Лука стал аналогом Дэмьена Лилларда в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но всё к этому идёт. Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан ездил в Словению вместе с руководством фронт-офиса и главным тренером ради продления Дончича в межсезонье. С таким же рвением нужно было пытаться усилить второстепенный состав, чего не случилось.