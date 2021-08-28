У «Лейкерс» 55 участий в Матче звёзд на всю команду. Будет ли хоть какой-то толк?

Этим летом в «Лос-Анджелес Лейкерс» опять произошли серьёзные кадровые перестановки. Команду покинули девять игроков, зато пополнили сразу 12. Главным событием, конечно, стало подписание Расселла Уэстбрука. Теперь у «Лейкерс» есть собственное «Большое трио» и целая куча индивидуальных достижений на весь состав. Но это ещё ничего не значит.

Межсезонные перестановки в «Лейкерс» выглядят следующим образом.

Ушли: Кайл Кузма, Алекс Карузо, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Деннис Шрёдер, Монтрезл Харрелл, Маркиф Моррис, Андре Драммонд, Бен Маклемор и Альфонсо Маккинни.

Пришли: Расселл Уэстбрук, Кендрик Нанн, Кармело Энтони, Тревор Ариза, Уэйн Эллингтон, Дуайт Ховард, Кент Бэйзмор, Малик Монк, Мэк Маккланг, Чонди Браун, Джоэль Айяи, Остин Ривз.

Теперь на весь состав «Лейкерс» имеют:

5 наград MVP

4 награды лучшему защищающемуся игроку сезона

55 участий в Матче всех звёзд

46 попаданий в символическую сборную НБА

17 попаданий в лучшую защищающуюся пятёрку

4 звания самого результативного игрока сезона

4 звания лучшего ассистента сезона

5 званий лидера по подборам за сезон

5 званий лидера по блок-шотам за сезон

55 участий в Матче звёзд — мощное достижение. Леброн Джеймс (17), Энтони Дэвис (9), Кармело Энтони (10) Расселл Уэстбрук (9), Дуайт Ховард (8), Марк Газоль (2) приложили к нему руку. Этот показатель может перевалить и за отметку 60, если «Лейкерс» на оставшиеся свободные места в заявке подпишут Кевина Лава, Айзею Томаса и / или Рэджона Рондо.

С таким послужным списком «Лейкерс» выглядят как суперкоманда. По крайней мере на бумаге. Но как они будут смотреться в деле и будет ли хоть какой-то толк от этой именитой группы исполнителей, остаётся только догадываться. Некоторые называют «озёрников» одними из главных претендентов на трофей, другие пророчат им вылет на ранней стадии плей-офф или вообще полный провал в регулярном чемпионате. И такой разброс мнений вполне оправдан. Ведь сейчас у команды Фрэнка Вогеля есть как сильные, так и откровенно слабые стороны.

Первая и самая очевидная проблема нынешнего состава — его средний возраст. В этом сезоне он составит 31,8 года, что делает «Лейкерс» самой возрастной командой в лиге. Бэйзмору — 32, Ховарду — 35, Аризе — 36, Энтони — 37. Они остаются неплохими исполнителями и могут претендовать на постоянное место в ротации команды. Но надолго ли их хватит? Можно сколько угодно рассуждать о том, как возраст коррелируется с опытом и как за счёт него ветераны могут утереть нос молодёжи. Но сезон в НБА — по крайней мере, регулярка — это настоящий марафон, и отбегать 82 матча за полгода со временем становится всё сложнее. Кому, как не 36-летнему Леброну, пропустившему в минувшем сезоне почти три десятка игр, это понимать. 10 лет назад такой состав пугал бы любого соперника, но в данный момент все ведущие игроки «Лейкерс» (за исключением Дэвиса) миновали пик карьеры.

От уже немолодого Леброна, как и от Энтони Дэвиса с его травматизмом, по-прежнему будут во многом зависеть результаты «Лейкерс». Компенсировать их отсутствие на площадке в случае чего реально может только Расселл Уэстбрук. Расселл стабильно хорош в регулярке, быстрый, атлетичный, да и индивидуальное мастерство в нападении позволяет ему взять на себя эту роль. Уэстбрук снизит нагрузку на Леброна и Дэвиса, что в долгосрочной перспективе может помочь карьере обоих. Во всяком случае, в это можно поверить. Феерии от Энтони и Ховарда ждать не приходится.

Предположим, что Уэстбрук действительно поможет разгрузить Леброна и Дэвиса в регулярке, чтобы к плей-офф они подошли в оптимальных кондициях. Здесь возникает ещё одна проблема — в решающей стадии «Лейкерс» придётся уповать исключительно на этих троих. В команде нет ни одного другого игрока, на которого можно будет со стопроцентной гарантией положиться в постсезоне. Разве что Энтони на опыте может выстрелить в отдельно взятом матче. Конечно, Джеймс, Дэвис и Уэстбрук — суперзвёзды, которые при удачном раскладе смогут вытащить на себе команду в поздние стадии плей-офф, если не привести к титулу. Но удача — штука непредсказуемая, поэтому «Большому трио» в любом случае нужна хоть какая-нибудь подстраховка.

В плей-офф команды встречают более серьёзное сопротивление, и куда большее внимание уделяется игре в защите. А в этом компоненте «Лейкерс» потеряли с уходом Карузо, Кузмы и Колдуэлла-Поупа. Из пришедших только Ариза и Ховард умеют защищаться, но значимые минуты они не получат. В клубе решили сосредоточиться на другом проблемном аспекте — дальнем броске. Эллингтон, Энтони, Бэйзмор, Монк, Нанн — все они отлично атакуют из-за дуги. Снайперов «Лейкерс» не хватало, и на бумаге они добрали правильных игроков к своему «Большому трио». Но их общий уровень, за исключением поставленного броска (который не факт, что будет стабильным), оставляет желать лучшего.

Планы у «Лос-Анджелеса амбициозные. Только чемпионский титул. Любой другой результат сочтут провалом. Однако утверждать, что клубу точно удастся выполнить цель, никак нельзя. Есть в лиге команды, которые на фоне нынешних «Лейкерс» смотрятся ничем не хуже. Речь не только о «Бруклин Нетс» с Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом и неплохим подбором ролевиком. В родной Западной конференции «Лейкерс» вполне могут вылететь от «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз» или «Юта Джаз». Так или иначе, за обновлённым составом «озёрников» будет крайне интересно понаблюдать. Какая роль отведена Уэстбруку, ждёт ли Леброна и Дэвиса «перезагрузка», смогут ли они бороться за трофей — всё это мы узнаем уже в следующем сезоне.