Потерял совесть. Кевин хочет выжать все соки из клуба, обеспечившего его до конца жизни

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, судя по всему, не намерен менять клубную прописку этим летом. Разве что ему заплатят максимально возможную сумму за уход. У Лава на руках крупный контракт на $ 60 млн до 2023 года. Бóльшую часть предыдущего сезона он пропустил из-за травмы. «Кавальерс» Лав уже не так и нужен – в команде появились более молодые и перспективные игроки. Только вот расстаться с ветераном у них всё-таки не получается. Кевин не хочет делать даже малейшие уступки по выкупу контракта.

Прошлый сезон для Лава не задался с самого его начала. Старт регулярного чемпионата НБА он пропустил из-за травмы, полученной во время предсезонной встречи с «Индианой». Форвард получил удар по правой голени и заработал серьёзное растяжение. В конце декабря он вернулся в строй и даже отыграл два матча, но повреждение снова дало о себе знать. В итоге Кевин не выходил на площадку до середины марта. Так, в минувшем сезоне он провёл за «Кэвс» 25 матчей, в которых в среднем набирал 12,2 очка, 7,4 подбора и 2,5 передачи за 25 минут игрового времени.

Концовка сезона далась Лаву с трудом. Сначала был матч с «Уизардс», в котором он за 22 минуты не сделал ни одного броска. Спустя несколько дней он установил антирекорд клуба, завершив игру с «Портлендом» с худшим показателем «плюс-минус» за девять лет – «-45». Причём незадолго до этого Лав утверждал, что способен сделать «Кавальерс» претендентом на титул. Летом форвард получил вызов в сборную США на Олимпийские игры в Токио. Он провёл 10 дней в тренировочном лагере, но всё-таки отказался от поездки. Лав решил сосредоточиться на восстановлении после травмы и покинул расположение команды.

Сейчас ситуация вокруг Лава также не выглядит обнадеживающе. Этим летом состав «Кавальерс» пополнили перспективные «большие» — третий номер драфта-2021 Эван Мобли и выменянный из «Чикаго Буллз» Лаури Маркканен. Учитывая это, в предстоящем сезоне Кевин будет получать гораздо меньше игрового времени. В руководстве клуба уже провели с ним личную беседу по этому поводу. Даже если Лав полностью восстановится после травмы, то всё равно будет использован в качестве запасного центрового и вряд ли получит более 25 минут за матч. В перестроечном «Кливленде» рассчитывают на молодую стартовую пятёрку, и при своих нынешних кондициях 32-летний форвард в неё совершенно не вписывается.

Однако факт остается фактом: у Лава на руках есть контракт до 2023 года с зарплатой $ 60 млн. Обменять игрока «Кливленду» не удалось, потому что никто не хочет принимать такую раздутую зарплату. Единственным вариантом остаётся выкуп контракта. На днях агент игрока сообщил, что Лав не ведёт переговоров с клубом по этому поводу. По данным инсайдеров, «Кавальерс» готовы выкупить контракт Кевина при условии скидки на приличную сумму — $ 12-15 млн.

С одной стороны, понять Лава можно. Мы живём в эпоху, когда материальные ценности преимущественно ставятся во главу угла. Кевин извлекает максимальную выгоду на закате своей карьеры. Он может сделать скидку «Кливленду», после чего взять минимальный контракт и получить шанс выиграть титул в конкурентоспособном клубе вроде «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» или «Голден Стэйт Уорриорз». Но тогда сильно потеряет в деньгах. Лишние $ 10-12 млн на дороге не валяются. А время идёт, топ-клубы НБА ждать Лава не собираются. Сейчас «Нетс» отдают предпочтение бывшему одноклубнику Лава Айзее Хартенштайну, который этим летом отказался от опции продления контракта и стал свободным агентом. «Лейкерс» тоже постепенно заполняют оставшиеся три места в заявке (одно из них займёт ветеран Рэджон Рондо, который отказался сидеть без игровой практики, но получать зарплату в «Мемфисе»).

Чемпионский перстень у Лава уже есть. Его карьера близится к логическому завершению. Учитывая возраст (в сентябре ему исполнится 33) и постоянные травмы, преследующие Кевина на протяжении последних трёх сезонов, вариантов у него немного. Можно попробовать «попылить» на закате лет, но никаких предпосылок к этому не наблюдается. Даже если Лав всё-таки покинет «Кливленд», следующий сезон он проведёт на скамейке запасных или в лазарете. Три года назад в «Кавальерс» решили отблагодарить Лава за вклад в чемпионский титул НБА сезона-2015/2016, выдав ему продление на $ 120 млн.

Уже тогда сделка выглядела неадекватной. Леброн Джеймс ушёл из «Кливленда», команда начала перестраиваться. Логично было бы отпустить Лава, но владелец клуба из Огайо Дэн Гилберт решил проявить столь редкую для НБА лояльность и вознаградил игрока за былые заслуги. Очень скоро об этом контракте пришлось сильно жалеть. Сбросить зарплату Лава нереально – никто в здравом уме не согласится принимать его контракт. В придачу ко всему Кевин потерял остатки совести и хочет выжать все соки из клуба, который уж точно не обвинишь в плохом к нему отношению. Лав обеспечил себя до конца жизни благодаря «Кавальерс», но не собирается сделать небольшой жест доброй воли в виде скидки при выкупе контракта.

Сейчас «Кливленду» не остаётся ничего, кроме как продолжать выплачивать внушительные деньги. Так или иначе, своё в «Кавальерс» Лав уже отыграл. Пришло время уступить дорогу молодым. Кевин мог бы «попылить» в другом месте, но, видимо, предпочтëт просто сидеть на скамейке и получать огромную зарплату.