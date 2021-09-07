Возвращение величия невозможно. «Голден Стэйт» расплачивается за роковую ошибку

«Голден Стэйт Уорриорз» последние два года был посредственной командой. «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф. В период 2015-2019 калифорнийский клуб демонстрировал чуть ли не самый доминирующий баскетбол в истории НБА. Всё посыпалось после ухода Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс» в 2019 году.

Дюрант конфликтовал с Дрэймондом Грином, что стало одной из главных причин ухода. Терять исполнителя экстра-класса всегда неприятно. «Уорриорз» хотели остаться конкурентоспособными даже после ухода Кевина. Для этого были все основания. Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон остались в команде, главный тренер Стив Керр тоже никуда не делся. Да, без Дюранта это далеко не такая мощная команда, но Стефен, Дрэймонд и Клэй под руководством Керра выиграли титул в 2015-м без Кевина. А в сезоне-2015/2016 показали исторически лучший результат в регулярном чемпионате — 73-9.

Карри, Томпсон и Грин вполне могли бороться за титул уже в сезоне-2019/2020, если бы не травма выбывшего на год Томпсона. «Уорриорз» не хотели выпадать на год из чемпионской гонки, поэтому совершили необдуманный ход. «Голден Стэйт» мог позволить Дюранту уйти бесплатно и не нагружать платёжку, но фронт-офис принял решение провести с «Нетс» сделку по схеме сайн-энд-трейд. Это была роковая ошибка. В обмен на Дюранта «Уорриорз» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла и его 4-летний контракт на $ 117 млн.

Расселл — участник Матча звёзд НБА 2019 года. Вроде бы логично получить вместо Дюранта хоть какого-то качественного игрока, пусть даже менее статусного, чем Кей Ди. Однако Расселл совершенно ничем не помог «Голден Стэйт». Д’Анджело может показать хорошую статистику в слабой команде, но никак не тянет на роль ключевого исполнителя в контендере. Команда Керра окопалась на дне турнирной таблицы Западной конференции.

Расселла решили сбросить практически сразу. Вот только обменять Д’Анджело можно было на аналогичный раздутый и плохой контракт. В итоге «Голден Стэйт» сбросил Расселла в «Миннесоту», получив взамен ещё один балласт на платёжную ведомость — форварда Эндрю Уиггинса. Первый номер драфта-2014 не оправдал ожиданий. Его контракт со средней зарплатой $ 30+ млн в год считался необмениваемым, пока в дело не вступил «Голден Стэйт».

Как и ожидалось, Уиггинс совершенно не повлиял на конкурентоспособность «Уорриорз», зато места в платёжке занял немало. Сезон-2019/2020 «Голден Стэйт» благополучно «слил», что позволило получить второй пик драфта и выбрать Джеймса Уайзмена. Сезон-2020/2021 закончился очередным непопаданием в плей-офф. «Уорриорз» очень блекло смотрелись в регулярном чемпионате, решив вопрос с попаданием в турнир плей-ин в самых последних матчах. В дуэли за право сыграть в плей-офф команда Керра уступила «Лос-Анджелес Лейкерс». Карри тащил как мог и стал лучшим скорером НБА, но на помощь второй звёздной опции рассчитывать не мог. Уиггинс даже близко не стал напарником уровня Клэя Томпсона. И вот на носу сезон-2021/2022, а Эндрю несёт с собой новую проблему в дополнению к слабому уровню игры и раздутому контракту.

Уиггинс рискует получить запрет на участие в тренировках и домашних матчах. Всему виной — его отказ делать прививку от коронавируса. Отсутствие игрока может стать серьёзной проблемой для «Уорриорз», которым Уиггинс и без того обходится чрезвычайно дорого.

Согласно требованиям властей Сан-Франциско, непривитые игроки не смогут посещать домашние матчи в «Чейз Центр», а также тренироваться в местных залах. Исключение сделают только для тех, чей отказ от вакцинации обоснован медицинскими или религиозными причинами. Причём на игроков гостей аналогичные ограничения распространяться не будут — непривитым игрокам гостей в городе будет предоставлена какая-никакая свобода.

Как сообщает инсайдер Энтони Слэйтер, почти все игроки «Уорриорз» уже получили свою дозу вакцины. И только вопрос с Уиггинсом остаётся нерешённым. Клуб не имеет права обязывать игрока делать прививку. Но, по правилам НБА, руководство может штрафовать или отстранять тех, кто не выполняет требования по профилактике коронавируса. В прошлом сезоне штраф за нарушение медицинского протокола составлял $ 50 тыс. А вот за пропущенные матчи сумма взыскания может быть куда более внушительной. Например, Кайри Ирвинг, в январе нарушивший протокол, был отправлен на карантин и лишился $ 800 тыс. за две пропущенные встречи. В Нью-Йорке, кстати, сейчас действуют те же ограничения, что и в Сан-Франциско.

Уиггинс о своём решении отказаться от вакцины заявил ещё в марте: «Я не собираюсь делать прививку в ближайшее время, если только меня не заставят каким-то образом». Тогда его позицию разделял одноклубник Кент Бэйзмор. Но он этим летом перебрался в «Лейкерс», где его это пока не касается. Так что Уиггинс в одиночку добавляет «Уорриорз» хлопот.

Но принципиальная позиция Уиггинса по поводу вакцинации — не единственная его проблема. И речь, конечно же, о необоснованно высокой зарплате игрока в калифорнийском клубе. За два года, оставшихся по контракту, ему полагается ещё $ 65 млн. У «Уорриорз» и так самая большая платёжка в НБА ($ 177 млн), а больше Эндрю в клубе получают только звёздные Стефен Карри и Клэй Томпсон. Уиггинс таких вложений пока не оправдывает, даже несмотря на относительно приемлемую статистику в регулярном чемпионате.

Он отыграл 72 матча, в которых в среднем набирал 18,6 очка, 4,9 подбора и 2,3 передачи. Уиггинс заметно прибавил, особенно в плане игры в защите. В обороне он пахал на протяжении всего сезона, за что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прозвал его Двусторонним Уиггсом. Что касается нападения, то Эндрю стал второй опцией в атаке после Карри. И это помогло немного снизить нагрузку на Стефа. К тому же форвард подтянул «трёшку», продемонстрировав лучший процент реализации в карьере — 38. В целом он начал выдавать больше качественных бросков, благодаря чему завершил сезон ещё и с лучшим процентом попаданий с игры. Но Уиггинс, к сожалению, нестабилен. Довольно часто встречаются моменты, когда он попросту теряется на площадке. Он, безусловно, приносит какую-то пользу, но на свои $ 31-33 млн в год не играет.

Уиггинсу явно переплачивают. И в том случае, если на горизонте замаячит большой обмен, он первым отправится на выход. Этим летом ходили слухи, что он вместе с Джеймсом Уайзменом и несколькими пиками первого раунда может быть включён в потенциальную сделку по Брэдли Билу или Дэмьену Лилларду. На таких же условиях «Сиксерс» хотели обменять в «Голден Стэйт» Бена Симмонса, но получили отказ. Однако эти трансферы так и остались в разряде потенциальных, Уиггинс сохранил своё место в составе «Уорриорз». Никто не хочет брать раздутый контракт Эндрю, даже с учётом того, что у Симмонса соглашение более дорогое и долгосрочное.

В межсезонье «Уорриорз» почти не усилились — добрали двух молодых проспектов драфта и трёх свободных агентов на «минималку». Теперь вся надежда исключительно на успешное возвращение Клэя Томпсона, оставшийся запал Стефена Карри и Дрэймонда Грина, а также запал молодёжи. Многое должен дать и Уиггинс, раз уж его соглашение занимает почти 20% платёжки. Если он продолжит прогрессировать и сумеет хотя бы частично оправдать круглую сумму в своём контракте, это будет большим везением. Но в ситуации, сложившейся вокруг его отказа от вакцинации, он может лишиться тренировочного времени, а то и начать пропускать домашние матчи. А это невыгодно никому. Но позиция у Уиггинса принципиальная, хотя деваться ему некуда. Либо прививаешься, либо теряешь собственные средства. Посмотрим, окажутся ли его принципы важнее денег.

В любом случае Эндрю Уиггинс — игрок, который не даёт ничего полезного. Просто занимает драгоценные средства в платёжке и не позволяет хоть как-то усилить глубину состава вокруг Карри, Грина и возвращающегося в строй после двух пропущенных лет Томпсона.