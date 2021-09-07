Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Голден Стэйт Уорриорз» нужно было бесплатно отпустить Кевина Дюранта, не выменивая Д’Анджело Расселла и Эндрю Уиггинса

Возвращение величия невозможно. «Голден Стэйт» расплачивается за роковую ошибку
Арина Ершова
«Голден Стэйт Уорриорз»
Комментарии
«Уорриорз» следовало отпустить Кевина Дюранта бесплатно. Желание получить компенсацию привело к губительным последствиям.

«Голден Стэйт Уорриорз» последние два года был посредственной командой. «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф. В период 2015-2019 калифорнийский клуб демонстрировал чуть ли не самый доминирующий баскетбол в истории НБА. Всё посыпалось после ухода Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс» в 2019 году.

Дюрант конфликтовал с Дрэймондом Грином, что стало одной из главных причин ухода. Терять исполнителя экстра-класса всегда неприятно. «Уорриорз» хотели остаться конкурентоспособными даже после ухода Кевина. Для этого были все основания. Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон остались в команде, главный тренер Стив Керр тоже никуда не делся. Да, без Дюранта это далеко не такая мощная команда, но Стефен, Дрэймонд и Клэй под руководством Керра выиграли титул в 2015-м без Кевина. А в сезоне-2015/2016 показали исторически лучший результат в регулярном чемпионате — 73-9.

Эра господства американцев завершилась. Главными звёздами НБА стали суперталанты из Европы Эра господства американцев завершилась. Главными звёздами НБА стали суперталанты из Европы

Карри, Томпсон и Грин вполне могли бороться за титул уже в сезоне-2019/2020, если бы не травма выбывшего на год Томпсона. «Уорриорз» не хотели выпадать на год из чемпионской гонки, поэтому совершили необдуманный ход. «Голден Стэйт» мог позволить Дюранту уйти бесплатно и не нагружать платёжку, но фронт-офис принял решение провести с «Нетс» сделку по схеме сайн-энд-трейд. Это была роковая ошибка. В обмен на Дюранта «Уорриорз» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла и его 4-летний контракт на $ 117 млн.

Расселл — участник Матча звёзд НБА 2019 года. Вроде бы логично получить вместо Дюранта хоть какого-то качественного игрока, пусть даже менее статусного, чем Кей Ди. Однако Расселл совершенно ничем не помог «Голден Стэйт». Д’Анджело может показать хорошую статистику в слабой команде, но никак не тянет на роль ключевого исполнителя в контендере. Команда Керра окопалась на дне турнирной таблицы Западной конференции.

Расселла решили сбросить практически сразу. Вот только обменять Д’Анджело можно было на аналогичный раздутый и плохой контракт. В итоге «Голден Стэйт» сбросил Расселла в «Миннесоту», получив взамен ещё один балласт на платёжную ведомость — форварда Эндрю Уиггинса. Первый номер драфта-2014 не оправдал ожиданий. Его контракт со средней зарплатой $ 30+ млн в год считался необмениваемым, пока в дело не вступил «Голден Стэйт».

Как и ожидалось, Уиггинс совершенно не повлиял на конкурентоспособность «Уорриорз», зато места в платёжке занял немало. Сезон-2019/2020 «Голден Стэйт» благополучно «слил», что позволило получить второй пик драфта и выбрать Джеймса Уайзмена. Сезон-2020/2021 закончился очередным непопаданием в плей-офф. «Уорриорз» очень блекло смотрелись в регулярном чемпионате, решив вопрос с попаданием в турнир плей-ин в самых последних матчах. В дуэли за право сыграть в плей-офф команда Керра уступила «Лос-Анджелес Лейкерс». Карри тащил как мог и стал лучшим скорером НБА, но на помощь второй звёздной опции рассчитывать не мог. Уиггинс даже близко не стал напарником уровня Клэя Томпсона. И вот на носу сезон-2021/2022, а Эндрю несёт с собой новую проблему в дополнению к слабому уровню игры и раздутому контракту.

Великая династия «Голден Стэйт» распалась не просто так. Виновные названы спустя два года Великая династия «Голден Стэйт» распалась не просто так. Виновные названы спустя два года

Уиггинс рискует получить запрет на участие в тренировках и домашних матчах. Всему виной — его отказ делать прививку от коронавируса. Отсутствие игрока может стать серьёзной проблемой для «Уорриорз», которым Уиггинс и без того обходится чрезвычайно дорого.

Согласно требованиям властей Сан-Франциско, непривитые игроки не смогут посещать домашние матчи в «Чейз Центр», а также тренироваться в местных залах. Исключение сделают только для тех, чей отказ от вакцинации обоснован медицинскими или религиозными причинами. Причём на игроков гостей аналогичные ограничения распространяться не будут — непривитым игрокам гостей в городе будет предоставлена какая-никакая свобода.

Как сообщает инсайдер Энтони Слэйтер, почти все игроки «Уорриорз» уже получили свою дозу вакцины. И только вопрос с Уиггинсом остаётся нерешённым. Клуб не имеет права обязывать игрока делать прививку. Но, по правилам НБА, руководство может штрафовать или отстранять тех, кто не выполняет требования по профилактике коронавируса. В прошлом сезоне штраф за нарушение медицинского протокола составлял $ 50 тыс. А вот за пропущенные матчи сумма взыскания может быть куда более внушительной. Например, Кайри Ирвинг, в январе нарушивший протокол, был отправлен на карантин и лишился $ 800 тыс. за две пропущенные встречи. В Нью-Йорке, кстати, сейчас действуют те же ограничения, что и в Сан-Франциско.

Уиггинс о своём решении отказаться от вакцины заявил ещё в марте: «Я не собираюсь делать прививку в ближайшее время, если только меня не заставят каким-то образом». Тогда его позицию разделял одноклубник Кент Бэйзмор. Но он этим летом перебрался в «Лейкерс», где его это пока не касается. Так что Уиггинс в одиночку добавляет «Уорриорз» хлопот.

Но принципиальная позиция Уиггинса по поводу вакцинации — не единственная его проблема. И речь, конечно же, о необоснованно высокой зарплате игрока в калифорнийском клубе. За два года, оставшихся по контракту, ему полагается ещё $ 65 млн. У «Уорриорз» и так самая большая платёжка в НБА ($ 177 млн), а больше Эндрю в клубе получают только звёздные Стефен Карри и Клэй Томпсон. Уиггинс таких вложений пока не оправдывает, даже несмотря на относительно приемлемую статистику в регулярном чемпионате.

Он отыграл 72 матча, в которых в среднем набирал 18,6 очка, 4,9 подбора и 2,3 передачи. Уиггинс заметно прибавил, особенно в плане игры в защите. В обороне он пахал на протяжении всего сезона, за что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прозвал его Двусторонним Уиггсом. Что касается нападения, то Эндрю стал второй опцией в атаке после Карри. И это помогло немного снизить нагрузку на Стефа. К тому же форвард подтянул «трёшку», продемонстрировав лучший процент реализации в карьере — 38. В целом он начал выдавать больше качественных бросков, благодаря чему завершил сезон ещё и с лучшим процентом попаданий с игры. Но Уиггинс, к сожалению, нестабилен. Довольно часто встречаются моменты, когда он попросту теряется на площадке. Он, безусловно, приносит какую-то пользу, но на свои $ 31-33 млн в год не играет.

Полный триумф Леброна, окончательный крах «Голден Стэйт». Итоги драфта НБА Полный триумф Леброна, окончательный крах «Голден Стэйт». Итоги драфта НБА

Уиггинсу явно переплачивают. И в том случае, если на горизонте замаячит большой обмен, он первым отправится на выход. Этим летом ходили слухи, что он вместе с Джеймсом Уайзменом и несколькими пиками первого раунда может быть включён в потенциальную сделку по Брэдли Билу или Дэмьену Лилларду. На таких же условиях «Сиксерс» хотели обменять в «Голден Стэйт» Бена Симмонса, но получили отказ. Однако эти трансферы так и остались в разряде потенциальных, Уиггинс сохранил своё место в составе «Уорриорз». Никто не хочет брать раздутый контракт Эндрю, даже с учётом того, что у Симмонса соглашение более дорогое и долгосрочное.

В межсезонье «Уорриорз» почти не усилились — добрали двух молодых проспектов драфта и трёх свободных агентов на «минималку». Теперь вся надежда исключительно на успешное возвращение Клэя Томпсона, оставшийся запал Стефена Карри и Дрэймонда Грина, а также запал молодёжи. Многое должен дать и Уиггинс, раз уж его соглашение занимает почти 20% платёжки. Если он продолжит прогрессировать и сумеет хотя бы частично оправдать круглую сумму в своём контракте, это будет большим везением. Но в ситуации, сложившейся вокруг его отказа от вакцинации, он может лишиться тренировочного времени, а то и начать пропускать домашние матчи. А это невыгодно никому. Но позиция у Уиггинса принципиальная, хотя деваться ему некуда. Либо прививаешься, либо теряешь собственные средства. Посмотрим, окажутся ли его принципы важнее денег.
В любом случае Эндрю Уиггинс — игрок, который не даёт ничего полезного. Просто занимает драгоценные средства в платёжке и не позволяет хоть как-то усилить глубину состава вокруг Карри, Грина и возвращающегося в строй после двух пропущенных лет Томпсона.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021