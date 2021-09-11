Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Нью-Орлеан Пеликанс» — самая безнадёжная команда НБА

«Развалили всё за два года». Талант поколения Зайон попал в худшее место из возможных
Алексей Фалько
«Нью-Орлеан Пеликанс»
Комментарии
«Нью-Орлеан Пеликанс» — самая безнадежная и неблагополучная организация НБА. Перспектив выхода из стагнации совершенно не видно.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — клуб, который провёл худшее межсезонье в НБА. Это не просто субъективное мнение. 10 анонимных скаутов лиги приняли участие в опросе ESPN. У них спросили о худшем трансфере межсезонье. Все ходы «Пеликанс» и переход Демара Дерозана в «Чикаго Буллз» разделили первое место, получив по 3 голоса. Кроме того, обозреватель ESPN Кевин Пелтон поставил «Нью-Орлеану» двойку (по пятибалльной шкале) за межсезонье. Все остальные клубы Западной конференции получили более высокую отметку.

Не так давно казалось, что «Пеликанс» — команда с самым ярким будущим в лиге. «Нью-Орлеану» повезло получить первый пик драфта-2019. Именно в том году в лигу приходил талант поколения тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. За два сезона с Зайоном в составе клуб из Луизианы так и не смог выйти в плей-офф. На тренерском мостике наблюдалась чехарда. Элвина Джентри сменил Стэн Ван Ганди, место которого этим летом занял неопытный 40-летний Уилли Грин. С трудом верится, что после назначения Грина «Пеликанс» совершат прорыв.

«Чемпионат с этой командой не выиграть». «Чикаго» совершил разрушительную глупость «Чемпионат с этой командой не выиграть». «Чикаго» совершил разрушительную глупость

Вокруг Зайона не получилось выстроить боеспособную команду. Хотя предпосылки для этого были. Брэндон Ингржм, Лонзо Болл, Джош Харт — игроки, которые пополнили «Пеликанс» по итогам обменной сделки с «Лос-Анджелес Лейкерс» по Энтони Дэвису. Болл уже в «Чикаго», Харт не развивается и планомерно регрессирует, в игре Ингрэма наблюдается застой.

Генеральный менеджер Дэвид Гриффин получил лестные оценки за время работы в «Кливленд Кавальерс», Да, он приложил руку к построению чемпионской команды, которая обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» после отставания 1-3 в финале-2016 и ещё трижды добиралась до решающей серии сезона. Однако львиная доля заслуг в успехах «Кавальерс» принадлежит исключительно Леброну Джеймсу. Как известно, Король не только блистает на паркете, но и фактически является генеральным менеджером, его слово оказывается решающим при совершении ходов на трансферном рынке. Кевин Лав, Кайри Ирвинг и другие вряд ли бы чего-то добились, если бы в «Кливленде» не было Леброна. Многие игроки просто не приезжали бы выступать в Огайо.

В «Пеликанс» Гриффин получил шанс полноценно доказать свою состоятельность. Выбор Зайона на драфте — большая удача, которой грех не воспользоваться. Платёжка особо забита не была. В команде оставался опытный разыгрывающий Джру Холидэй, из «Лейкерс» пришли перспективные Болл, Харт и Ингрэм. В помощь им были подписаны квалифицированные ветераны Джей Джей Редик и Деррик Фэйворс.

Дэвид Гриффин

Дэвид Гриффин

Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Перед командой ставилась задача выхода в плей-офф, но выполнена она не была. Зайон пропустил половину сезона-2019/2020 из-за травмы, регулярку прерывали на несколько месяцев из-за пандемии коронавиурса, но это в полной мере не оправдывает провал. Состав даже без Зайона был вполне конкурентоспособным. Особенно выделялся Ингрэм, признанный самым прогрессирующим игроком НБА по итогам сезона.

Джентри был уволен и заменён на Ван Ганди. Удержать костяк не удалось. Джру Холидэй хотел перейти в более конкурентоспособную команду, и был обменен в «Милуоки Бакс» на Эрика Бледсоу. Замена однозначно не равноценная. В рамках четырехсторонней сделки по Холидэю «Нью-Орлеан» также получил центрового Стивена Адамса из «Оклахома-Сити Тандер». Новозеландцу сразу же выдали неадекватное двухлетнее продление контракта на $ 35 млн.

Сезон-2020/2021 под руководством Ван Ганди завершился полным провалом. Игроки не уважали нового тренера, в частности Зайон и Ингрэм. Особенно недовольным был Редик, выступивший с резкими обвинениями фронт-офиса. Джей Джей просил обменять его или выкупить контракт перед стартом сезона-2020/2021. Гриффин пообещал сделать это, но ничего не выполнил.

«Дэвид Гриффин не сдержал слова. Я не думаю, что от этих людей можно добиться честности. Сомневаюсь, что им можно верить. Вряд ли произошедшее со мной — единичный случай», — сказал Редик.

Недовольного Редика всё-таки отправили в «Даллас Маверикс» перед дедлайном, но уже к тому моменту в организации создалась разлагающая нерабочая обстановка. Летом кадровые перестановки продолжились. Контракты Бледсоу и Адамса — балластные. К счастью, «Пеликанс» удалось сбросить их в «Мемфис Гриззлис», которые в межсезонье-2021 очень активно принимают плохую зарплату в обмен на драфт-пики. Но что в итоге? «Пеликанс» точно не стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, а в двух линиях даже ослабли.

Возвращение величия невозможно. «Голден Стэйт» расплачивается за роковую ошибку Возвращение величия невозможно. «Голден Стэйт» расплачивается за роковую ошибку
Центровые

В прошлом сезоне: Стивен Адамс, Джексон Хейс, Уилли Эрнангомес

В этом сезоне: Йонас Валансюнас, Джексон Хэйс, Уилли Эрнангомес

Передняя линия — единственная, в которой «Пеликанс» не просели. Валанчюнас выглядит апгрейдом Адамса. Йонас наряду с Джа Морантом затащил «Мемфис» в плей-ин в прошлом сезоне. Литовец — классический центровой. Как известно, игроки такого плана теряют актуальность в лиге. Однако среди своих коллег Валанчюнас один из лучших. Йонас будет ведущим пятым номером «Пеликанс».

Хэйс — 8-й пик драфта-2019. Его потенциал изначально не был на уровне Зайона, но всё-таки парень попал в лотерею и подавал большие надежды. Никакого прогресса за два года в лиге Джексон не показал, а запомнился скорее скандалом, когда оказал сопротивление полиции Лос-Анджелеса при задержании за угрозу применения домашнего насилия. Эрнангомес летом подписал трёхлетнее продление контракта на минимальную зарплату. Испанцу уже 27 лет и каких-то свершений от него ждать не стоит. Ничем не примечательная резервная опция.

Защитники

В прошлом сезоне: Лонзо Болл, Эрик Бледсоу, Кайра Льюис-младший, Никейл Александер-Уокер, Джей Джей Редик, Синдариус Торнуэлл

В этом сезоне: Девонте Грэм, Никейл Александер-Уокер, Кайра Льюис-младший, Трэй Мерфи III, Томаш Саторански, Гаррет Темпл.

Болл и Бледсо ушли, Саторански и Грэм пришли — ключевые изменения в задней линии. Болла обменяли в «Чикаго» на Саторански. Лонзо получил в «Буллз» контракт на 4 года и $ 80 млн. Томаш дорабатывает соглашение на $ 10 млн и вряд ли получит сопоставимую сумму следующим летом. Болл однозначно более качественный первый номер, чем Саторански.

Грэм пришёл из «Шарлотт Хорнетс», где не мог рассчитывать на значимые минуты на фоне конкуренции с Ламело Боллом и Терри Розиром. В позапрошлом сезоне Грэм набирал 18,2 очка и даже значился теневым претендентом на самого прогрессирующего игрока. Тогда награда отошла Ингрэму, с которым он будет выступать в одном клубе. В сезоне-2020/2021 Грэм сдал по всем ключевым категориям статистики. 185-сантиметровый разыгрывающий был выбран во втором раунде драфта-2018. Обычный середняк, который не тянет на роль ведущего разыгрывающего команды уровня плей-офф. Точно ничем не лучше ушедшего Бледсоу.

Александр-Уокер, Льюис, Мерфи и и значимого влияния на площадке не окажут. Конкуренция в Западной конференции огромная. Задняя линия «Пеликанс» выглядит очень слабой на фоне других клубов.

Форварды

В прошлом сезоне: Зайон Уильямсон, Брэндон Ингрэм, Джош Харт, Николо Мелли, Джеймс Джонсон, Вэньен Габриэль, Наджи Маршалл

В этом сезоне: Зайон Уильямсон, Брэндон Ингрэм, Джош Харт, Герберт Джонс, Диди Лузада, Наджи Маршалл
Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон

Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Зайон и Ингрэм — единственные игроки со звёздным потенциалом в ростере «Пеликанс». В прошлом сезоне у них ничего не получилось добиться. Не хватало поддержки ролевиков, тренерской мысли и должной трудовой этики в коллективе. Этим летом ничего не изменилось. Джош Харт перестал развиваться. Летом ему выдали контракт на 38 млн долларов (гарантировано только $ 12 млн за первый год). Джонс, Лузада и Маршалл уж точно ничем Зайону и Брэндону не помогут.

Состав «Пеликанс» стал слабее. Вся надежда на прогресс Уиляьмсона и Ингрэма. Вопрос в том, хотят ли эти парни развиваться в организации «Пеликанс». Малый рынок Луизианы, бездарное управление, отсутствие каких-либо перспектив — очевидные проблемы «Нью-Орлеана». Летом «Пеликанс» претендовали на подписание опытных разыгрывающих Кайла Лоури и Криса Пола, но ожидаемо остались в пролёте. Рвения Зайону и Брэндону такой исход трансферной кампании однозначно не добавил.

Ингрэм, который больше всех терпеть не мог Ван Ганди, летом был не против перейти в «Майами Хит» или другой контендер, но сделку не удалось организовать. Пока. Уильямсона уже давно сватают на крупный рынок Нью-Йорка. The Athletic недавно сообщал, что Уильямсон тоже был недоволен Ван Ганди и раздражен обменом Редика. Некоторые члены семьи Зайона хотели бы видеть его в составе другой команды. В разговоре с источником родственники Зайона выражали недовольство работой «Нью-Орлеана», намекая на дисфункциональность организации. Они убеждены, что «Пеликанс» не соответствуют стандартам звезды такого масштаба, как Уильямсон.

Эра господства американцев завершилась. Главными звёздами НБА стали суперталанты из Европы Эра господства американцев завершилась. Главными звёздами НБА стали суперталанты из Европы

Инсайдер Этан Страусс заявил, что крупный портал ESPN фактически лоббирует переход Зайона в «Нью-Йорк Никс».

«Мне не нравится, что закулисная игра скрыта от читателей. К примеру, так вышло, что агентство Creative Arts Agency, где ранее работал нынешний президент «Никс» Леон Роуз, вдруг представляет ключевых персонажей баскетбольного отдела ESPN, это совершенно беззастенчивая и топорная задумка.

Информация подается потребителю таким образом, что восходящая звезда «Пеликанс» хочет играть в Нью-Йорке. И вы не должны знать, что ESPN хочет осуществления этого, потому что ESPN – это Creative Arts Agency и наоборот, что означает, что Creative Arts Agency это «Никс», а «Никс» это ESPN. Подобные вещи сказываются на неудачах «Пеликанс», – отметил Страусс.

»Развалили всё за два года. Рано или поздно «Пеликанс» потеряют Зайона», — завил агент Джон Коктостин в комментарии The Ringer.

Зайон пока числится игроком «Пеликанс», но есть реальный риск, что он выставит обменный запрос уже по ходу сезона-2020/2021. Крупный рынок слишком привлекательный. Талант поколения Уильямсон попал в худшее место из возможных в этом плане. Луизиана — один из самых неблагополучных штатов США. Единственный шанс «Пеликанс» удержать звезду такого калибра — показывать результат на площадке. Однако вероятность, что команде удастся сделать это в обозримом будущем, близка к нулю.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021