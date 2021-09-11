«Развалили всё за два года». Талант поколения Зайон попал в худшее место из возможных

«Нью-Орлеан Пеликанс» — клуб, который провёл худшее межсезонье в НБА. Это не просто субъективное мнение. 10 анонимных скаутов лиги приняли участие в опросе ESPN. У них спросили о худшем трансфере межсезонье. Все ходы «Пеликанс» и переход Демара Дерозана в «Чикаго Буллз» разделили первое место, получив по 3 голоса. Кроме того, обозреватель ESPN Кевин Пелтон поставил «Нью-Орлеану» двойку (по пятибалльной шкале) за межсезонье. Все остальные клубы Западной конференции получили более высокую отметку.

Не так давно казалось, что «Пеликанс» — команда с самым ярким будущим в лиге. «Нью-Орлеану» повезло получить первый пик драфта-2019. Именно в том году в лигу приходил талант поколения тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. За два сезона с Зайоном в составе клуб из Луизианы так и не смог выйти в плей-офф. На тренерском мостике наблюдалась чехарда. Элвина Джентри сменил Стэн Ван Ганди, место которого этим летом занял неопытный 40-летний Уилли Грин. С трудом верится, что после назначения Грина «Пеликанс» совершат прорыв.

Вокруг Зайона не получилось выстроить боеспособную команду. Хотя предпосылки для этого были. Брэндон Ингржм, Лонзо Болл, Джош Харт — игроки, которые пополнили «Пеликанс» по итогам обменной сделки с «Лос-Анджелес Лейкерс» по Энтони Дэвису. Болл уже в «Чикаго», Харт не развивается и планомерно регрессирует, в игре Ингрэма наблюдается застой.

Генеральный менеджер Дэвид Гриффин получил лестные оценки за время работы в «Кливленд Кавальерс», Да, он приложил руку к построению чемпионской команды, которая обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» после отставания 1-3 в финале-2016 и ещё трижды добиралась до решающей серии сезона. Однако львиная доля заслуг в успехах «Кавальерс» принадлежит исключительно Леброну Джеймсу. Как известно, Король не только блистает на паркете, но и фактически является генеральным менеджером, его слово оказывается решающим при совершении ходов на трансферном рынке. Кевин Лав, Кайри Ирвинг и другие вряд ли бы чего-то добились, если бы в «Кливленде» не было Леброна. Многие игроки просто не приезжали бы выступать в Огайо.

В «Пеликанс» Гриффин получил шанс полноценно доказать свою состоятельность. Выбор Зайона на драфте — большая удача, которой грех не воспользоваться. Платёжка особо забита не была. В команде оставался опытный разыгрывающий Джру Холидэй, из «Лейкерс» пришли перспективные Болл, Харт и Ингрэм. В помощь им были подписаны квалифицированные ветераны Джей Джей Редик и Деррик Фэйворс.

Дэвид Гриффин Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Перед командой ставилась задача выхода в плей-офф, но выполнена она не была. Зайон пропустил половину сезона-2019/2020 из-за травмы, регулярку прерывали на несколько месяцев из-за пандемии коронавиурса, но это в полной мере не оправдывает провал. Состав даже без Зайона был вполне конкурентоспособным. Особенно выделялся Ингрэм, признанный самым прогрессирующим игроком НБА по итогам сезона.

Джентри был уволен и заменён на Ван Ганди. Удержать костяк не удалось. Джру Холидэй хотел перейти в более конкурентоспособную команду, и был обменен в «Милуоки Бакс» на Эрика Бледсоу. Замена однозначно не равноценная. В рамках четырехсторонней сделки по Холидэю «Нью-Орлеан» также получил центрового Стивена Адамса из «Оклахома-Сити Тандер». Новозеландцу сразу же выдали неадекватное двухлетнее продление контракта на $ 35 млн.

Сезон-2020/2021 под руководством Ван Ганди завершился полным провалом. Игроки не уважали нового тренера, в частности Зайон и Ингрэм. Особенно недовольным был Редик, выступивший с резкими обвинениями фронт-офиса. Джей Джей просил обменять его или выкупить контракт перед стартом сезона-2020/2021. Гриффин пообещал сделать это, но ничего не выполнил.

«Дэвид Гриффин не сдержал слова. Я не думаю, что от этих людей можно добиться честности. Сомневаюсь, что им можно верить. Вряд ли произошедшее со мной — единичный случай», — сказал Редик.

Недовольного Редика всё-таки отправили в «Даллас Маверикс» перед дедлайном, но уже к тому моменту в организации создалась разлагающая нерабочая обстановка. Летом кадровые перестановки продолжились. Контракты Бледсоу и Адамса — балластные. К счастью, «Пеликанс» удалось сбросить их в «Мемфис Гриззлис», которые в межсезонье-2021 очень активно принимают плохую зарплату в обмен на драфт-пики. Но что в итоге? «Пеликанс» точно не стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, а в двух линиях даже ослабли.

Центровые



В прошлом сезоне:



В этом сезоне: Йонас Валансюнас, Джексон Хэйс, Уилли Эрнангомес В прошлом сезоне: Стивен Адамс , Джексон Хейс, Уилли ЭрнангомесВ этом сезоне: Йонас Валансюнас, Джексон Хэйс, Уилли Эрнангомес

Передняя линия — единственная, в которой «Пеликанс» не просели. Валанчюнас выглядит апгрейдом Адамса. Йонас наряду с Джа Морантом затащил «Мемфис» в плей-ин в прошлом сезоне. Литовец — классический центровой. Как известно, игроки такого плана теряют актуальность в лиге. Однако среди своих коллег Валанчюнас один из лучших. Йонас будет ведущим пятым номером «Пеликанс».

Хэйс — 8-й пик драфта-2019. Его потенциал изначально не был на уровне Зайона, но всё-таки парень попал в лотерею и подавал большие надежды. Никакого прогресса за два года в лиге Джексон не показал, а запомнился скорее скандалом, когда оказал сопротивление полиции Лос-Анджелеса при задержании за угрозу применения домашнего насилия. Эрнангомес летом подписал трёхлетнее продление контракта на минимальную зарплату. Испанцу уже 27 лет и каких-то свершений от него ждать не стоит. Ничем не примечательная резервная опция.

Болл и Бледсо ушли, Саторански и Грэм пришли — ключевые изменения в задней линии. Болла обменяли в «Чикаго» на Саторански. Лонзо получил в «Буллз» контракт на 4 года и $ 80 млн. Томаш дорабатывает соглашение на $ 10 млн и вряд ли получит сопоставимую сумму следующим летом. Болл однозначно более качественный первый номер, чем Саторански.

Грэм пришёл из «Шарлотт Хорнетс», где не мог рассчитывать на значимые минуты на фоне конкуренции с Ламело Боллом и Терри Розиром. В позапрошлом сезоне Грэм набирал 18,2 очка и даже значился теневым претендентом на самого прогрессирующего игрока. Тогда награда отошла Ингрэму, с которым он будет выступать в одном клубе. В сезоне-2020/2021 Грэм сдал по всем ключевым категориям статистики. 185-сантиметровый разыгрывающий был выбран во втором раунде драфта-2018. Обычный середняк, который не тянет на роль ведущего разыгрывающего команды уровня плей-офф. Точно ничем не лучше ушедшего Бледсоу.

Александр-Уокер, Льюис, Мерфи и и значимого влияния на площадке не окажут. Конкуренция в Западной конференции огромная. Задняя линия «Пеликанс» выглядит очень слабой на фоне других клубов.

Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Зайон и Ингрэм — единственные игроки со звёздным потенциалом в ростере «Пеликанс». В прошлом сезоне у них ничего не получилось добиться. Не хватало поддержки ролевиков, тренерской мысли и должной трудовой этики в коллективе. Этим летом ничего не изменилось. Джош Харт перестал развиваться. Летом ему выдали контракт на 38 млн долларов (гарантировано только $ 12 млн за первый год). Джонс, Лузада и Маршалл уж точно ничем Зайону и Брэндону не помогут.

Состав «Пеликанс» стал слабее. Вся надежда на прогресс Уиляьмсона и Ингрэма. Вопрос в том, хотят ли эти парни развиваться в организации «Пеликанс». Малый рынок Луизианы, бездарное управление, отсутствие каких-либо перспектив — очевидные проблемы «Нью-Орлеана». Летом «Пеликанс» претендовали на подписание опытных разыгрывающих Кайла Лоури и Криса Пола, но ожидаемо остались в пролёте. Рвения Зайону и Брэндону такой исход трансферной кампании однозначно не добавил.

Ингрэм, который больше всех терпеть не мог Ван Ганди, летом был не против перейти в «Майами Хит» или другой контендер, но сделку не удалось организовать. Пока. Уильямсона уже давно сватают на крупный рынок Нью-Йорка. The Athletic недавно сообщал, что Уильямсон тоже был недоволен Ван Ганди и раздражен обменом Редика. Некоторые члены семьи Зайона хотели бы видеть его в составе другой команды. В разговоре с источником родственники Зайона выражали недовольство работой «Нью-Орлеана», намекая на дисфункциональность организации. Они убеждены, что «Пеликанс» не соответствуют стандартам звезды такого масштаба, как Уильямсон.

Инсайдер Этан Страусс заявил, что крупный портал ESPN фактически лоббирует переход Зайона в «Нью-Йорк Никс».

«Мне не нравится, что закулисная игра скрыта от читателей. К примеру, так вышло, что агентство Creative Arts Agency, где ранее работал нынешний президент «Никс» Леон Роуз, вдруг представляет ключевых персонажей баскетбольного отдела ESPN, это совершенно беззастенчивая и топорная задумка.

Информация подается потребителю таким образом, что восходящая звезда «Пеликанс» хочет играть в Нью-Йорке. И вы не должны знать, что ESPN хочет осуществления этого, потому что ESPN – это Creative Arts Agency и наоборот, что означает, что Creative Arts Agency это «Никс», а «Никс» это ESPN. Подобные вещи сказываются на неудачах «Пеликанс», – отметил Страусс.

»Развалили всё за два года. Рано или поздно «Пеликанс» потеряют Зайона», — завил агент Джон Коктостин в комментарии The Ringer.

Зайон пока числится игроком «Пеликанс», но есть реальный риск, что он выставит обменный запрос уже по ходу сезона-2020/2021. Крупный рынок слишком привлекательный. Талант поколения Уильямсон попал в худшее место из возможных в этом плане. Луизиана — один из самых неблагополучных штатов США. Единственный шанс «Пеликанс» удержать звезду такого калибра — показывать результат на площадке. Однако вероятность, что команде удастся сделать это в обозримом будущем, близка к нулю.