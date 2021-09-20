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«Лос-Анджелес Клипперс» не может избавиться от статуса второсортной команды по сравнению с «Лейкерс»

Без шансов проиграли битву с Леброном. «Клипперс» решили сбежать из Лос-Анджелеса
Арина Ершова
«Лос-Анджелес Клипперс»
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За красивыми цифрами и заявлениями кроется печальная реальность. Переезд в Инглвуд — признание второстепенности по сравнению с «Лейкерс».

Минувший сезон стал для «Лос-Анджелес Клипперс» самым успешным в истории. Команда сняла полувековое проклятие и впервые вышла в финал конференции. Воодушевлённое руководство строит большие планы на будущее, но сейчас в успех «Клипперс» верится с трудом. И пока их титулованные соседи из «Лейкерс» будут бороться за своё 18-е чемпионство, «парусников» по-прежнему никто не воспринимает всерьёз.

В межсезонье состав «Клипперс» пополнили «сырые» Джейсон Престон (33-й номер драфта), Брэндон Бостон (51-й) и Кеон Джонсон, а также свободный агент Джастис Уинслоу. Негарантированные контракты подписали Гарри Джайлс, Джордж Кинг и Мозес Райт. В прошлом месяце Патрика Бэверли, Рэджона Рондо и Дэниела Отуру обменяли в «Мемфис» на Эрика Бледсо. Однако все эти подписания никоим образом не усилили команду. Бледсо получит $ 37,5 млн за два года, что является переплатой. Хотя есть вероятность, что в Лос-Анджелесе он не задержится. Игрок может быть включён в сделку по переходу Джона Уолла из «Рокетс». Проблема в том, что контракт Уолла ещё хуже – $ 91,7 млн за два года.

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Рондо, кстати, подкинул проблем команде Тайрона Лю. В межсезонье он вернулся в «Лейкерс», с которыми стал чемпионом в сезоне-2019/2020. Весной «Клипперс» отдали за него Лу Уильямса и два пика второго раунда. В клубе рассчитывали на помощь Рондо в плей-офф, но решающую стадию сезона он провёл, мягко говоря, неубедительно. Теперь, подзаработав денег ($ 7,5 млн), он возвращается в стан принципиальных соперников на минимальный контракт. Не первая сомнительная сделка для «Клипперс», и, судя по всему, не последняя. Проще говоря, Рондо заставил «Клипперс» отказаться от 3-кратного лучшего шестого игрока НБА Уильямса и двух активов в виде драфт-пиков, заработал денег, провалился в плей-офф и сбежал в «Лейкерс», где реально может выиграть ещё один титул. Американские СМИ называют Рэджона двойным агентом Леброна, который «выполнял миссию» по развалу главного конкурента в течение года и теперь «вернулся домой».

Вернёмся к Уоллу. Ветеран, из-за травм пропустивший почти две сотни игр c 2017 года, имеет на руках контракт на $ 91,7 млн. Отдать за него придётся Бледсо, Люка Кеннарда и Сержа Ибаку, если сделка с «Хьюстоном» состоится. «Рокетс» любой обмен Уолла до начала сезона, само собой, будет выгоден. А вот зачем Джон в его нынешней форме нужен «парусникам» – непонятно. На днях он был замечен в Лос-Анджелесе в компании Пола Джорджа. Вряд ли это была простая встреча. Экспертное сообщество НБА подозрительно часто упоминает Уолла в привязке к «Клипперс».

В любом случае Джорджу, судя по всему, в новом сезоне придётся тащить на себе команду в одиночку. Кавай Леонард по-прежнему восстанавливается после серьёзной травмы. В минувшем плей-офф он заработал частичный разрыв «крестов» и был вынужден перенести операцию. По словам владельца команды Стива Балмера, форвард может пропустить весь предстоящий сезон. Однако он гарантированно получит за него свои $ 39 млн. Летом игрок подписал с «Клипперс» новый контракт на 4 года. Причём сначала Леонард отказался от опции игрока на $ 36 млн и вышел на рынок свободных агентов и только потом принял предложение на $ 176,3 млн. Даже если он сумеет вернуться на площадку в ходе предстоящего сезона, то неизвестно, в какой форме. И никаких прогнозов по его восстановлению пока нет.

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Зато есть новый повод пошутить в «Твиттере», где звёздный дуэт «Клипперс» недавно стал объектом подколов. Лидеры «Лос-Анджелеса» заскучали на праздновании начала строительства новой арены клуба. Кавай Робот Леонард вообще не привык выражать эмоции, но от этого мероприятия он, как и Джордж, явно был не в восторге. В «Твиттере» над видео посмеялся даже Леброн Джеймс.

Хотя для «Клипперс» начало строительства собственной арены – событие немаловажное. А амбициозный владелец Стив Баллмер, конечно же, придаёт ему ещё более особое значение. Руководитель рассчитывает, что к переезду в 2024-м команда не только станет более идентичной и узнаваемой, но и выиграет несколько чемпионатов. Да уж, берегитесь, «Лейкерс»…

«Мы хороши и будем хороши каждый год. Мы построим собственную арену, у нас появится ещё больше идентичности, у нас будет узнаваемое лицо. В лиге 30 команд. Есть 29 других команд. А мы – та команда, которая базируется в Лос-Анджелесе. И у нас есть свои поклонники. Мы используем лозунг «У нас собственный Эл Эй». Мы вписываем себя сюда, выстраиваем идентичность. И если болельщики другой команды города обеспокоены, то всё в порядке. Это означает, что мы всё делаем правильно», – сказал Баллмер.

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Как бы того ни хотелось Баллмеру, поводов для беспокойства у «Лейкерс» пока нет. Да, в минувшем сезоне «Клипперс» выступили лучше, чем 50 раз до этого. Тайрон Лю проделал неплохую тренерскую работу, но для борьбы за чемпионство ресурсов у него всё ещё недостаточно. Говоря о выходе в финал конференции, стоит учитывать целую совокупность факторов, в том числе везение «парусников» (или невезение оппонентов). Но рассчитывать на что-то большее в «Клипперс» не могут. Пока Лос-Анджелес – жёлто-фиолетовый и, судя по всему, надолго таковым и останется.

Да и «Клипперс» скоро уже нельзя будет назвать командой из Лос-Анджелеса. Домашние матчи будут проводить на новой арене в Инглвуде. С коммерческой точки зрения всё вроде бы не так уж плохо. «Клипперс» договорились о продаже прав на название арены на ближайшие 23 года с компанией InTuit, которая занимается разработкой программного обеспечения. Сумма сделки — € 500 млн за весь срок договора. Этот контракт является самым крупным в истории НБА для сделок подобного рода. Арена стоимостью $ 1,8 млрд будет названа Intuit Dome. Вместимость составит 18 тысяч зрителей.

Фото доступно в «твиттере» Sports Business Journal.

Однако за красивыми цифрами скрывается печальная реальность. «Клипперс» остаются второсортной командой по сравнению с «Лейкерс» и поэтому бегут из Лос-Анджелеса и арены «Стэйплз Центр». Да, Инглвуд находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса, но самим фактом переезда «Клипперс» расписались в собственной неспособности конкурировать с «Лейкерс» на одной территории. Леброн Джеймс в последние годы лишь утвердил превосходство «озёрных» и фактически выдавил «Клипперс» из города, поэтому имеет более чем весомые основания потешаться над Каваем, Джорджем и всей организацией главных конкурентов за сердца жителей Лос-Анджелеса.

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