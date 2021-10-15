Лучший чемпионат Европы. Какой была бы Лига ВТБ, останься в ней клубы из Украины и Литвы

Единая лига ВТБ — второй по силе чемпионат Европы после испанской ACB. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Единая лига закономерно опережает первенства Турции, Италии, Франции, Германии и других стран, но испанцы сейчас слишком хороши и имеют обширное представительство в Евролиге. Еврокубке, Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.

Могла ли ситуация быть иной? Да. В первой половине десятилетия Лига ВТБ стремительно развивалась, но затем вмешалась политика. Украинские и литовские клубы покинули турнир исключительно по политическим причинам. Об этом недавно заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«У нас была одна из крупнейших лиг Европы. Но политическая ситуация вывела из наших рядов достаточно сильные клубы из Украины и Литвы. Других причин искать не нужно. Естественно, лига развивалась бы так, как мы изначально задумывали, если бы не политика.

Перед стартом нового сезона мы не получали прямые заявки из Европы. Тем не менее клубы интересовались возможным участием в нашей лиге. Идут консультации с прибалтийскими странами – в целом мы работаем в западном направлении. Но когда политическая обстановка была спокойнее, шли разговоры о создании Восточного дивизиона», – заявил Кущенко.

Сложно не согласиться с этим утверждением. Какой могла быть Единая лига ВТБ, если бы из неё не вышли украинские и литовские клубы? Разбираемся в вопросе.



Сезон-2013/2014 стал последним, когда в Единой лиге ВТБ играли клубы из Украины и Литвы. В турнире было 10 участников из России («Енисей», «Красный Октябрь», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород». питерский «Спартак», «Триумф», УНИКС, «Химки», ЦСКА). Литву представляли «Летувос Ритас» и «Нептунас», Украину — «Азовмаш» и «Донецк». Ещё 6 стран делегировали по одному участнику — Беларусь («Цмоки-Минск»), Казахстан («Астана»), Чехия («Нимбурк»), Польша («Туров»), Эстония («Калев») и Латвия (ВЭФ).

Сезон-2012/2013 стал последним в Лиге ВТБ для «Жальгириса». Почётный президент турнира Сергей Иванов указал на то, что литовскому гранду буквально приказали уйти.



«Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушли «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва – это баскетбольная страна. Для них гораздо бóльшая трагедия, чем для нас, что их сборная не отобралась на Олимпиаду. В Литве баскетбол – это спорт номер один. У них сильные клубы, у них-то молодых игроков воспитывают прекрасно. Но решение, почему они не играют, сто процентов политическое. Им было приказано выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством. Они откровенно используют спорт как политику. Ждать тут нечего», – заявил Иванов.

Даже без «Жальгириса» подбор участников в сезоне-2013/2014 был более чем солидным. 14 из 20 клубов выступали в еврокубковых турнирах. ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Летувос Ритас» играли в Европиге, ВЭФ и «Нимбурк» не прошли квалификацию в основную стадию сильнейшего турнира континента. При этом в Еврокубке было сразу 9 команд из Лиги ВТБ. Потрясающий показатель, с которым никакая Испания не могла и не может тягаться.



Это было лишь начало восхождения Лиги ВТБ. Рассчитывать на 4-5 участников в Евролиге и очень широкое представительство в Еврокубке можно было на постоянной основе. В сезоне-2013/2014 в Евролиге впервые сыграл клуб из Украины. Киевский «Будивельник» провалился на групповом этапе, оказавшись неконкурентоспособным на фоне ЦСКА, «Фенербахче», «Барселоны» и «Партизана».



Как бы то ни было, баскетбол у соседей быстро развивался. Участие клубов из Украины в Евролиге должно было стать нормой. А тот же «Будивельник» или другие топовые клубы страны можно было включить в состав Единой лиги ВТБ. От этого выиграли бы все стороны. Особенно украинская. Всё-таки в чемпионате этой страны было много слабых команд и проходных матчей, а Единая лига предлагала высочайший уровень конкуренции и противостояние с серьёзными оппонентами буквально каждую неделю.



В будущем реально было бы вернуть и «Жальгирис». Особенно интересными могли стать дуэли ЦСКА и литовского клуба под руководством Шарунаса Ясикявичюса в период 2016-2020 годов. После распада СССР противостояние ЦСКА и «Жальгириса» шло «в одну калитку» в пользу российской команды. Ясикявичюс преобразил «зелёных» и несколько раз огорчал ЦСКА или как минимум не давал армейцам легко чувствовать себя на паркете. В сезоне-2017/2018 «Жальгирис» сенсационно вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где в матче за третье место победил ЦСКА. Оба клуба только выиграли бы, если бы несколько раз за сезон встречались в Единой лиге ВТБ. Особенно интересными представляются серии плей-офф до трёх побед. Но не судьба.



С сезона-2014/2015 украинские и литовские клубы в Лиге ВТБ не участвовали. Кто извлёк из этого выгоду? Никто. Кто от этого больше пострадал? Литовские и украинские клубы, которые лишили себя возможности участвовать в первоклассном турнире. Украинский баскетбол с 2014 года находится в состоянии глубокой стагнации. Там не то что о Евролиге, а о Еврокубке даже не мечтают. В этом году чуть ли не выдающимся достижением считается выход чемпиона страны «Прометея» в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА (третий по силе турнир Европы). В квалификации лучшая команда Украины с трудом прошла пермскую «Парму», восьмую команду Единой лиги ВТБ.

Конечно, Лига ВТБ тоже в какой-то мере пострадала из-за ухода украинцев и литовцев. Темпы развития турнира замедлились, но не прекратились. В 2016 году в «Финале четырёх» Евролиги впервые сыграли два клуба из России (ЦСКА и «Локомотив-Кубань»). Команды лиги в каждом сезоне достаточно успешно играют во всех 4 еврокубковых турнирах. Но ситуация могла быть ещё лучше. Литовский и украинский баскетбол однозначно был бы сильнее и развивался, если бы команды из этих стран не выходили из Лиги ВТБ. А сама лига определённо считалась бы лучшим чемпионатом Европы, превосходя ту же Испанию по числу участников в еврокубках.



«Никогда не говори никогда» — данная фраза может быть актуальной, когда речь идёт о возвращении литовских и украинских клубов в Лигу ВТБ. Это случится не через год и не через два, но в обозримом будущем исключать ничего нельзя. Вот только не вернёшь потерянное время и возможности. Хотя об этом должны жалеть как раз представители соседних стран.