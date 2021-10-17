«Он был талантливее Майкла Джордана». Печальная судьба Лена Байаса

Трагических судеб в НБА предостаточно. И обладателем одной из них не посчастливилось стать юному форварду Лену Байасу. Он скончался в возрасте 22 лет – через два дня после того, как был выбран под вторым номером на драфте-1986. Байас подавал большие надежды – легендарный Уолт Уильямс считает его талантом покруче Майкла Джордана. Но история Лена, увы, с печальным концом.

Карьеру Байаса можно по праву назвать одной из самых успешных в студенческом баскетболе. В 1984 году он, выступая за Университет Мэриленда, стал чемпионом ACC и был признан MVP турнира (обойдя Джордана). Помимо этого, Лена дважды признавали лучшим игроком года ACC и включали в символическую университетскую сборную страны. За всю карьеру Байас набрал 2146 очков – тогда он был лучшим скорером в истории «Террапинс» (сейчас – третий). В ноябре прошлого года его имя было внесено в Зал славы студенческого баскетбола.

Быстрый, атлетичный, с отличным броском. Своими джамп-шотами он поражал всех вокруг на протяжении четырёх лет. После окончания университета в 1986 году Байас выставил свою кандидатуру на драфт. Его уже ждали в НБА – на протяжении года за игроком лично наблюдал тогдашний президент «Бостон Селтикс» легендарный Ред Ауэрбах. Второй пик на драфте-1986 клуб получил двумя годами ранее в результате обмена Джеральда Хендерсона в «Оклахому» (на тот момент – «Сиэтл Суперсоникс»). И в итоге выбор отдали именно Байасу.

Драфт состоялся 17 июня в Нью-Йорке. В тот день казалось, что путь Байаса к большой славе только начинается. Лен раздавал интервью в новенькой кепке «Селтикс», готовился подписать контракт с Reebok. А на следующий день он вернулся в студенческий кампус в родном Мэриленде – приехал отпраздновать успех вместе с бывшими одноклубниками. Та ночь и стала для него роковой.

Празднования выдались шумными – с большим количеством алкоголя и не только. Как потом расскажет один из присутствовавших, у друзей было чуть ли не полчашки кокаина. Именно этот наркотик и поставил точку в жизни Байаса. Ранним утром 19 июня он, находясь в своей комнате в общежитии, потерял сознание и перестал дышать. Товарищи пытались оказать Лену первую помощь, но ни им, ни незамедлительно прибывшим медикам спасти его не удалось. Причиной смерти была названа остановка сердца в результате наркотической интоксикации.

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Проводить Байаса в последний путь пришли 11 тысяч человек. Его гибель потрясла всю баскетбольную общественность, да и США в целом. Дурной репутацией молодой Ленни не обладал – скорее, наоборот. После случившегося тренеры и одноклубники рассказывали, как он заботился о своём здоровье. И это приносило свои плоды – за четыре года в университете игрок не пропустил ни одного матча из-за травм.

С таким же успехом он должен был продолжать выступать и в «Селтикс». Байас был невероятно хорош. С его приходом «Бостон» мог моментально омолодить состав и разгрузить своих главных звёзд Ларри Бёрда, Роберта Пэриша и Кевина Макхэйла. Тогда они постепенно приближались к закату своей карьеры. Да и золотая эра «кельтов» уже подходила к концу. Но кто знает, как бы всё сложилось с переходом Байаса. Возможно, команда всё-таки завоевала бы титул в 1987-м (тогда «Бостон» уступил «Лейкерс» в финальной серии). А может, и не только его, и поводов для сериала «Последний танец» о выигравшей 6 титулов династии «Чикаго Буллз» не было бы.

Да, огромный потенциал Байаса только предстояло раскрыть. Но при должной доле везения он вполне мог бы претендовать на звание одного из лучших игроков того времени. Так считает и легенда НБА Уолт Уильямс.

«Я точно знаю, что если бы не трагедия, то сейчас мы говорили бы о Байасе как о величайшем игроке всех времен, либо Джордан был бы ещё на более высоком уровне. Он был талантливее Майкла Джордана. Если сравнивать Байаса с Джорданом, когда они учились в университете, Лен немного превосходил Майкла в мастерстве. Эти парни выжимали бы друг из друга максимум.



У Байаса был красивейший бросок в прыжке. Он мог опекать игрока любого амплуа. Он был своего рода гибридом того, какой вы видите игру сейчас. И то, что мы не увидели Байаса в НБА, – это трагедия. Думаю, что с ним баскетбол быстрее пришёл бы к тому, что мы имеем сейчас», – сказал Уильямс.

«Лучший баскетболист в истории, который так никогда и не сыграл в НБА», — именно посты такого плана пишет «Бостон» в соцсетях, когда вспоминает Байаса. И это утверждение, возможно, является истиной. К сожалению, узнать правду нам не суждено.

Стоит сказать, что Лен не единственная звезда драфта-1986, у кого были проблемы с наркотиками. Крис Уошберн, выбранный тогда под третьим номером, спустя три года получил пожизненный запрет на выступление в НБА. Он провалил три теста на запрещённые вещества. Лечение в реабилитационном центре не помогло побороть кокаиновую зависимость – в 91-м Уошберн сел в тюрьму за хранение.

Похожая ситуация произошла с Уильямом Бедфордом, выбранным в 86-м под шестым номером. Из-за проблем с запрещёнными веществами он пропустил всего один сезон, зато после завершения карьеры получил 10 лет тюрьмы по аналогичной статье. 7-й номер драфта Рой Тарпли также был пожизненно отстранён за нарушение антиалкогольной и антинаркотической программ.

Жизнь молодого таланта оборвалась на минорной ноте. С момента смерти прошло 35 лет. Как сложилась бы его судьба, теперь остаётся только предполагать. Он так и не дебютировал в НБА, но и четырёх лет в студенческой лиге ему хватило, чтобы оставить свой след в памяти любителей баскетбола.