Сборная России начала новую главу. Лукич — идеальный рулевой в сложившихся обстоятельствах

Зоран Лукич назначен на пост главного тренера сборной России по баскетболу. Решение было принято сегодня на заседании Исполкома РФБ. Первые матчи под руководством Лукича сборная проведёт 26 и 29 ноября. В Санкт-Петербурге команда примет сборные Италии и Исландии в квалификации Кубка мира.

Лукич продолжит работу на посту главного тренера «Нижнего Новгорода». Совмещение в клубе и сборной — не самая лучшая ситуация, но всё-таки в случае Лукича подобное вполне допустимо. «Нижний Новгород» выступает в Лиге чемпионов, а не в Евролиге. ФИБА создаёт специальные «окна» и прерывает клубные турниры под своей эгидой на матчи национальных команд. Таким образом, Лукич сможет провести полноценный сбор и подготовить игроков к важным матча отбора КМ.

Что можно в целом сказать о назначении Лукича? Это идеальный вариант, учитывая сложившиеся обстоятельства. Российский баскетбол сейчас переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Сборная пропустила две последние Олимпиады, выпала из числа претендентов на медали крупных международных турниров. Предыдущий главный тренер Сергей Базаревич продолжительный период времени показывал относительно приемлемый результат с ограниченным кадровым ресурсом. Однако после вылета из квалификации ОИ-2020 всё-таки стало ясно, что сборной нужны перемены.

Лукич — серб, но мало кто знает и понимает российский баскетбол лучше него. Зоран в «Нижнем» годами показывал способность выжимать максимум из отечественных исполнителей.

В России Лукич работает с 2006 года (с небольшим перерывом, в сезоне-2014/2015 серб возглавлял турецкий «Банвит»). Начинал с молодёжки ЦСКА и сборной U16. Уже тогда Зоран славился своим подходом к развитию молодых игроков. В сезоне-2010/2011 «Нижний Новгород» Лукича дебютировал в элитном дивизионе чемпионата России с Семёном Антоновым в составе. Антонов заметно прогрессировал в «Нижнем», после чего перешёл в ЦСКА, за который выступает до сих пор. Да, в составе армейцев роль Семёна не самая важная, но для сборной он остаётся ключевым исполнителем уже многие годы.

Антонов — один из многих российских баскетболистов, которые прошли через школу Лукича. Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев, Евгений Бабурин, Артём Комолов, Андрей Воронцевич, Пётр Губанов, Дмитрий Узинский получили приглашение в клубы Еврокубка и Евролиги, поиграв под руководством Зорана. Антон Астапкович, Иван Стребков, Александр Ганькевич, Павел Антипов просто остаются видными исполнителями в Единой лиге ВТБ, найдя своё место в «Нижнем».

Атмосфера в клубе дружественная и профессиональная. Те же Бабурин и Хвостов вернулись в «Нижний» после выступления в более сильных клубах. Сейчас в «Нижнем» пытается перезапустить карьеру Михаил Кулагин. Экс-защитник ЦСКА вполне может пойти по стопам Андрея Воронцевича, который пришёл в команду Лукича во второй части сезона-2020/2021 (после полугодичного перерыва без игровой практики), показал себя и сейчас выступает в Евролиге за УНИКС.

В «Нижнем» надеется совершить прорыв 19-летний разыгрывающий Антон Карданахишвили, арендованный из ЦСКА. Антон уже играл за сборную. Сергей Базаревич задействовал перспективного парня в квалификации ОИ, когда национальная команда столкнулась с серьёзным кадровым дефицитом. Лукич наверняка будет омолаживать сборную, Карданахишвили получает отличный шанс стать одной из ключевых фигур в этом процессе.

В ближайшее время Лукич назовёт имена своих помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту квалификации на Кубок мира — 2023. Практически нет сомнений в том, что Россия пройдёт первый этап отбора. Нужно занять место не ниже третьего в квартете с Италией, Исландией и Нидерландами. Во втором раунде вероятна встреча с Украиной и Испанией, что станет по-настоящему сложным тестом для нового тренера. Лукич уже не раз удивлял в «Нижнем», выводя скромный клуб в Евролигу (жаль, что не руководил командой в вышеупомянутом сезоне-2014/2015) и «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА.

Зоран умеет превосходить ожиданиями и выжимать максимум из имеющихся в распоряжении ресурсов. Есть все основания предполагать, что и в сборной России у него получится.

«Нормально отношусь к этому назначению. Я с большим отношением и симпатией всю жизнь отношусь к Серёже Базаревичу. Мне жалко, что он покинул пост главного тренера. Я и Зорана Лукича знаю давно, отношусь к нему с уважением. Если не Базаревич, то кто? Лукич — хорошая кандидатура.



Что касается совмещения работы в клубе и сборной, то история нашего вида спорта знает очень успешные совмещения. А знает и очень плачевные. Как получится у Лукича, могу только предположить, посмотрим», — заявил баскетбольный эксперт Владимир Гомельский в комментарии «Чемпионату».

Трудно не согласиться с этим мнением. Если и есть кто-то подходящий на замену Сергею Базаревичу, то Зоран Лукич – лучшая кандидатура из возможных.