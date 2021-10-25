Пять отличных игроков в обмен на худший контракт НБА. Блестящий манёвр «Вашингтона»

«Вашингтон Уизардс» обыграл «Торонто Рэпторс» (98:83) и «Индиану Пэйсерз» (135:134 ОТ) в первых матчах регулярного чемпионата НБА. Прошло слишком мало времени, чтобы излишне расхваливать «Уизардс». Однако нельзя не отметить качественную работу фронт-офиса.

Год назад «Вашингон» находился в плачевном положении. Столичному клубу прогнозировали «слив», долгое пребывание на дне турнирной таблицы и обменный запрос главной звезды Брэдли Била. На балансе висел худший контракт НБА по версии ESPN, Sports Illustrated и других авторитетных порталов. Пропустившему 2 года из-за травм и регрессировавшему Джону Уоллу нужно было заплатить $ 132 млн за три года. Уолла удалось сбросить в «Хьюстон Рокетс», приняв взамен второй худший контракт лиги в лице Расселла Уэстбрука — аналогичный по стоимости и длительности.

Уэстбрук имеет множество недостатков, но всё-таки в данный момент представляет собой более качественного баскетболиста по сравнению с Уоллом. Расселл помог «Уизардс» выйти в плей-офф, выдав доминирующий отрезок после перерыва на Матч звёзд. И всё-таки потолок команд, где Уэстбрук первая-вторая опция, ограничен. «Вашингтон» вылетел в первом раунде постсезона, проиграв «Филадельфии».

«Уизардс» превзошли ожидания, однако в межсезонье-2021 не прекратили перестановки с целью стать лучше. Главный тренер Скотт Брукс дал команде всё что мог и был заменён на Уэса Ансельда-младшего. Ещё одной проблемой «Вашингтона» была маленькая глубина состава. Несколько последних лет бóльшую часть платёжной ведомости «съедали» дорогие контракты двух звёзд — Брэдли Била и Джона Уолла/Расселла Уэстбрука. Избавляться от Била не было смысла. «Уизардс» выбрали Брэдли на драфте, в клубе он дорос до уровня второго лучшего скорера НБА в прошлом сезоне. Бил — франчайз-игрок, заслуживающий максимальных денег.

Контракт Уэстбрука всё ещё оставался плохим, несмотря на вклад разыгрывающего в выход команды в плей-офф. Казалось, что ни один клуб НБА не захочет принимать Расселла. Как нельзя кстати в отчаянном положении оказались «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса вылетел в первом раунде плей-офф прошлого сезона. Леброн Джеймс решил устроить очередную чистку состава, оставив в списке неприкасаемых только Энтони Дэвиса. «Лейкерс» пытались сформировать «Большое трио» звёзд. Не сумели осуществить переход Дэмьена Лилларда, Криса Пола, Бадди Хилда или Демара Дерозана, после чего не оставалось ничего иного кроме как выменять Уэстбрука.

«Вашингтон» долго не думал и согласился принять пакет «Лейкерс», подключив к сделке «Бруклин Нетс», «Индиану Пэйсерз» и «Сан-Антонио Спёрс». В конечном счёте «Лейкерс» достался один лишь Уэстбрук. Спенсер Динуидди, Кайл Кузма, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Монтрезл Харрелл, Аарон Холидэй и выбранный под 32-м пиком драфта-2021 Айзея Тодд оказались в «Вашингтоне». Это отличная сделка для «Уизардс». На днях Кайл Кузма отдал должное главе фронт-офиса «Уизардс» Томми Шепарду.

«Если у вас есть возможность получить пять хороших баскетболистов за одного, это разумная сделка. Вы должны совершить этот обмен в 10 из 10 случаев. Безусловно, Уэстбрук – это игрок Зала славы и всё такое. Он невероятный игрок, не поймите меня превратно.

Особенно если речь идет о такой команде, как «Вашингтон». Если вы посмотрите на результаты команды за последние пару лет, иногда здесь не хватало игроков. Это разумный обмен. Любой генеральный менеджер должен согласиться на такую сделку», – заявил Кузма.

Кузма, Харрелл и Колдуэлл-Поуп не играли на звёздном уровне в «Лейкерс», но бесталанными их не назовёшь. 26-летний Кузма ещё обладает потенциалом для роста. В двух первых матчах сезона Кайл оформлял мощные дабл-даблы (11 очков, 15 подборов против «Торонто», 26 очков, 11 подборов — против «Индианы»).

Харрелл — лучший шестой игрок НБА позапрошлого сезона. 18 очков и 8 подборов при 65% точности с игры — средние показатели Монтрезла в двух матчах за «Уизардс». Выборка короткая, но не факт, что в дальнейшем статистика пойдёт в сторону проседания (особенно по подборам). Колдуэлл-Поуп пока выглядит не очень (6 очков, 33% точности трёхочковых), однако в его уровне сомневаться не приходится. Кентавиус отлично защищается на периметре и будет очень ценен в плей-офф.

Три перешедших из «Лейкерс» игрока уже помогли «Вашингтону». Есть ещё два других классных исполнителя. Динуидди (23,5 очка, 5 передач, 7,5 подбора, 50% с игры, 66,7% из-за дуги) — достойный помощник для Била в атаке. И его подстраховка на случай травмы, что уже доказал в матче с «Индианой» (34 очка, 9 передач, 6/9 из-за дуги), который Брэдли пропустил из-за проблем с коленом.

«Бруклин» не хотел выдавать Динуидди зарплату в размере около $ 20 млн за сезон. Спенсер получил желаемое в «Уизардс» и выражает благодарность в виде продуктивности на площадке. Холидэй — надёжный игрок ротации, что доказал за три предыдущих сезона в «Индиане». Показывать феерию на площадке будет редко, но в целом свои $ 4 млн зарплаты сполна отработает.

Тем временем Уолл вообще не играет в составе «Хьюстон Рокетс», хоть и получит $ 91,2 млн за следующие два года. Уэстбрук выходит на площадку в составе «Лейкерс» и проваливается, набирая в среднем 12 очков при ужасной точности — 34,9 % с игры и 9,1% из-за дуги. «Лос-Анджелес» стартовал с результатом 1-2, с трудом обыграв «Мемфис» (121:118) в последнем матче. Пока команда совсем не выглядит как претендент на чемпионство.

«Вашингтон» сейчас точно не жалеет об обменах Уолла и Уэстбрука. Команда конвертировала худший контракт НБА (Уолл транзитом через Уэстбрука) в пятерых отличных игроков (Кузма, Харрелл, Колдуэлл-Поуп, Динуидди, Холидэй) менее чем за год. Блестящий манёвр. Новые исполнители наверняка помогут «Уизардс» добиться результата не хуже, чем в прошлом сезоне. Тогда «Вашингтон» пробился в плей-офф через турнир плей-ин, но сейчас может побороться и за топ-6 конференции. Конкуренцию на Востоке сложно назвать высокой, так что миссия более чем выполнима.