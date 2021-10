Если не величайший, то богатейший. Леброн обставит Джордана в гонке миллиардеров

Леброна Джеймса и Майкла Джордана всегда будут сравнивать между собой. Разговоры о том, кто же является величайшим игроком в истории НБА, продолжаются уже не первый год. И не утихнут даже после того, как Леброн закончит с баскетболом. Многие считают, что превосходство Его Воздушества непоколебимо, а Джеймс так и останется вечно гонящимся за его величием. Но существует один аспект, в котором Король опередит Джордана. И этот аспект – денежный.

Пока Джордан, конечно, и здесь на два шага впереди. Майкл является самым богатым спортсменом в истории. Ещё в прошлом году речь шла о головокружительных $ 2,1 млрд, но кризис в связи с пандемией коронавируса сказался и на Его Воздушестве, принеся $ 500 млн убытков. Так что сейчас состояние Майкла оценивается примерно в $ 1,6 млрд. Капитал Джеймса – $ 850 млн.

Джордан успел провести свой первый матч в НБА ещё за два месяца до рождения Джеймса. Так что у Леброна есть все шансы догнать и перегнать легенду. Тем более что Джеймс заметно превосходит Джордана по заработку до завершения игровой карьеры.

На данный момент Леброн – формально даже не миллиардер. Миллиард за свою 18-летнюю карьеру он, конечно, заработал и стал первым действующим игроком лиги, которому это удалось. Почти $ 400 млн он получил в НБА, ещё $ 650 млн – вне площадки. Но сейчас, учитывая налоги, расходы и окупаемость инвестиций, Forbes оценивает его состояние примерно в $ 850 млн. Ожидается, что отметку в $ 1 млрд Джеймс гарантированно перешагнёт до своего 40-летия (то есть до декабря 2024-го).

Как уже было сказано, больше прибыли Леброну приносит не баскетбол, а бизнес. У него есть несколько крупных активов, суммарная стоимость которых – сотни миллионов долларов. Самый дорогой из них – компания The SpringHill, которая была основана самим игроком и его другом детства Мавериком Картером. Организация состоит из продюсерского подразделения SpringHill Entertainment, интернет-ресурса Uninterrupted и маркетингового агентства The Robot Company. Общая стоимость холдинга составляет примерно $ 750 млн, а Джеймс – его крупнейший частный акционер. Доля Леброна в The SpringHill составляет чуть меньше 50% и оценивается в $ 300 млн.

Второе по дороговизне вложение Леброна – недвижимость. А точнее, два особняка в Калифорнии и ещё один – в Огайо, общая стоимость которых составляет $ 80 млн. Дальше на очереди – доли в Fenway Sports Group (которая владеет «Ливерпулем», «Бостон Ред Сокс» и др.) и франшизе Blaze Pizza, которые оцениваются в $ 70 млн и $ 30 млн соответственно. Больше $ 350 млн составляют фактически имеющиеся средства и остальные вложения, такие как, например, коллекция роскошных автомобилей. В общем, у Леброна всё схвачено. Ожидается, что только за 2021 год он заработает $ 95,4 млн, включая $ 64 млн с рекламных контрактов, продажи мерча и других проектов.

Кстати, о контрактах – у Леброна на руках имеется одна супервыгодная сделка. Речь о пожизненном соглашении с Nike. Он, кстати, стал первым в истории бренда спортсменом, с которым заключили договор на таких условиях. Сначала ходили слухи, что Джеймс получает от производителя примерно $ 30 млн в год. То есть уже к 64 годам он бы гарантированно заработал свой миллиард исключительно за счёт выплат от Nike. Но Король, судя по всему, сделает это гораздо раньше. Когда в одном из интервью Маверика Картера спросили, рассчитан ли этот контракт на миллиард долларов, он улыбнулся и показал пальцем в небо. То есть намекнул, что на деле эта сумма – ещё больше.

Как бы то ни было, для Nike знаковой фигурой всё-таки остаётся Джордан. И компания уже выплатила ему заслуженный миллиард. Точнее – $ 1,3 млрд за всё время сотрудничества (с 1984-го). Только за 2020 год экс-баскетболист получил от производителя около $ 130 млн. Столь внушительные суммы приносит именной бренд легендарного баскетболиста – Air Jordan. Причём со временем марка становится всё более и более успешной: за минувший финансовый год её доход вырос на 31% и составил $ 4,7 млрд. И Джордан, само собой, получает от этого дохода процент. Он заработал даже на переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», так как с этого сезона Air Jordan является техническим спонсором французской команды.

Но миллиардером Джордан стал не за счёт многолетнего сотрудничества с Nike. Впервые его состояние было оценено в цифру с девятью нулями после расширения доли в «Шарлотт Хорнетс» с 80 до 89,5%. Предполагается, что легендарный баскетболист вложил в клуб примерно $ 625 млн своих кровных. Но с тех пор как он стал мажоритарным акционером «Хорнетс», франшиза заметно прибавила в цене и на данный момент стоит около $ 1,5 млрд. По меркам НБА это, конечно, не так много – по стоимости клуб занимает лишь 25-е место в лиге. Но для Джордана покупка «Шарлотт», как ни крути, стала успешной инвестицией.

Может показаться, что Джордан даже в денежном плане находится на совершенно ином уровне относительно Леброна. Но есть одно важное уточнение. Статусом миллиардера Джордан обзавёлся лишь через 11 лет после завершения игровой карьеры, в 51 год. Джеймс же сделает это ещё до 40. Вероятно, даже будучи действующим игроком.

После того как Леброн уйдёт из баскетбола, он точно никуда не пропадёт из медиапространства. Да, сейчас с этим гораздо легче, чем во времена Джордана. Как-никак живём в эпоху социальных сетей. Однако Леброн уже доказал, что он не только отличный игрок и популярная медийная персона, но и вполне себе неплохой бизнесмен. И не стоит забывать, каким влиянием он обладает в НБА. Так что Король наверняка разберётся с тем, как грамотно распорядиться своими миллионами. И стать богаче Джордана.