Месть удалась на славу. Майк Джеймс поглумился над ЦСКА в первой встрече после отчисления

В седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА отправился в гости к «Монако», Конечно же, эта встреча не является рядовой и выделяется на фоне остальных проходных матчей первой половины сезона. Игроки ЦСКА впервые столкнулись с Майком Джеймсом, который ещё в начале сентября был сослан в состав армейской молодёжки, а затем был отчислен за два года до истечения контракта на $ 5 млн и присоединился к «Монако».

Драма с Джеймсом в ЦСКА длилась примерно полгода. Весной американец был отстранён от матчей из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом. Пиковая точка конфликта случилась в игре Единой лиги ВТБ с УНИКСом, которую Майк самовольно покинул после замечания Итудиса во время тайм-аута.

У Джеймса в «Монако» дела идут не лучшим образом. По большому счёту, Майк выдал только одно по-настоящему качественное выступление на своём уровне, набрав 24 очка и 10 передач при 34 баллах эффективности в проигранном матче с «Реалом» (86:94). В остальном игра Джеймса была в лучшем случае средней, а иногда и вовсе провальной, как в предыдущей игре с «Црвеной Звездой» (70:62). Защитник набрал всего 8 очков, совершил множество промахов из-за дуги и ни разу не становился на линию штрафных, из-за чего раскритиковал судейство в Евролиге. Хотя причину, в первую очередь, должен искать в себе.



«Монако» на этой неделе подписал очень сильного исполнителя задней линии Дуэйна Бэйкона, который набирал более 10 очков в среднем за игру в составе «Орландо Мэджик» в прошлом сезоне НБА. Бэйкон дебютировал уже в игре с ЦСКА. Забегая наперёд, превзошёл по результативности Джеймса, который растворился на площадке в течение первых трёх четвертей и «добивал» армейцев только в заключительном игровом отрезке, когда всё уже было ясно в плане исхода. Очень даже вряд ли Майк будет бесспорной первой опцией команды Звездана Митровича в этом сезоне. Борьба за награду Альфонсо Форда лучшему скореру Евролиги, похоже, отменяется. Как бы то ни было, месть для Джеймса удалась. Он одержал победу над ЦСКА в составе «Монако», пусть даже показав посредственное качество баскетбола на паркете.



ЦСКА проиграл первый матч недели во Франции, уступив АСВЕЛу (68:70). Армейцы позволили сопернику совершить 50 подборов — второй худший показатель в истории команды за время выступления в Евролиге. При этом был реальный шанс на победу, попади Уилл Клайберн трёхочковый бросок с финальной сиреной. Корень проблем ЦСКА хорошо известен. Марюс Григонис, Торнке Шенгелия и Никола Милутинов травмированы. Именитый новичок Кеннет Фарид пока даже близко не оправдывает ожиданий.

Армейцы редко проигрывают дважды подряд, но в сложившихся обстоятельствах потеря очков в Монако была более чем вероятна. Хотя начиналось всё очень даже хорошо. ЦСКА не замечал «Монако» в первой половине. Максимальное преимущество команды Итудиса составляло +21. К перерыву сократилось до +13 (52:39), но всё равно разница оставалась более чем комфортной и ничего не предвещало беды.

В начале третьей четверти ЦСКА оторвался от соперника на 16 очков, после чего случилась катастрофа. «Монако» космическими темпами набирал очки и уже к концу десятиминутки вырвался в лидеры — 67:64. В четвёртой четверти команда Митровича не сбавляла обороты. «Монако» не дал ЦСКА вообще никаких шансов на камбэк. Итоговый счёт — 97:80 в пользу команды из чемпионата Франции.

Очень интересным получился итоговый протокол. Уилл Клайберн (19 очков), Алексей Швед (15) и Джоэл Боломбой покорили двузначную результативность в составе ЦСКА. У «Монако» таковых баскетболистов сразу 7: Донта Холл (17 очков, 10 подборов), Данило Анджушич (16), Брок Мотум (12), Дуэйн Бэйкон (11), Пэрис Ли (11), Майк Джеймс (10 очков, 8 передач) и Альфа Диалло (10).

Джеймс выдал точность 4/8 двухочковых, 0/4 трёхочковых и 2/4 штрафных при достаточно скромной для эффективности 14 баллов. Майк был в тени Холла и Анджушича, но всё равно в душе наверняка доволен. Он очень хотел обыграть ЦСКА и выполнил свою цель.



ЦСКА (4-3) сейчас приходится очень тяжело. Хорошо, что удалось обыграть дома «Црвену Звезду» (78:76) и «Олимпиакос» (88:82) на фоне кадровых проблем, иначе турнирное положение было бы совсем плачевным. На следующей неделе команду Итудиса ждёт очень тяжёлое испытание. В Москву пожалует «Фенербахче» (2-5), который в 80% случаев проигрывал в напряжённых концовках и намерен реабилитироваться за ряд обидных осечек.