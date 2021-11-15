Россия тотально доминирует. Наши девушки сразу дали понять, что выйдут на чемпионат Европы

Женская сборная России по баскетболу уверенно начала своё выступление в отборе на чемпионат Европы – 2023. В этом месяце во время традиционного «окна» стартовал первый этап двухкругового турнира. За выход на европейское первенство наши девушки борются со сборными Черногории, Дании и Австрии. И пока всё складывается весьма и весьма успешно.

Для россиянок квалификация стартовала с матча с Черногорией – главным конкурентом в борьбе за первое место в группе. Встреча проходила на выезде, в Подгорице. С первых минут сборная России вырвалась вперёд и уже к началу второго отрезка вела с почти трёхкратным преимуществом – 22:8. При этом Анастасия Шилова в одиночку набрала столько же очков, сколько все соперницы вместе взятые. Во второй четверти хозяйки попытались вернуться в игру, но «дожать» россиянок им так и не удалось. А уже во второй половине наши девушки без проблем довели преимущество до разгромного. Итог – победа со счётом 85:64. 19 очков и 7 подборов на свой счёт записала Мария Вадеева, 13 очков + 7 передач – у Марины Голдыревой. Раиса Мусина оформила «дабл-дабл» — 10 очков + 10 подборов.

«Это была наша первая игра после Евробаскета. Прошло четыре с половиной месяца, нужно было вновь собрать команду, сделать из неё единое целое. Было некоторое волнение вначале, но оно довольно быстро ушло. У Черногории традиционно сильная команда, которая сейчас проходит через омоложение, но всё же располагает хорошими игроками. Важно, что мы выключили из игры нескольких лидеров соперника и в целом на протяжении матча владели преимуществом. Только вторую четверть проиграли «-2». Тренерский штаб здорово разобрал соперника. Рисунок игры сборной Черногории не изменился с Евробаскета, так что мы были готовы. В защите справились хорошо, в атаке были мелкие ошибки в виде потерь — многовато их набралось. А в целом всё в порядке», — прокомментировал исход встречи главный тренер Александр Ковалёв.

Спустя три дня сборная России на своей площадке принимала датчанок. Начало встречи далось нашим девушкам непросто, несмотря на стартовый рывок 10:0. Дания упорно сопротивлялась, несколько раз сокращая отставание до незначительных «+4». Но россиянки, хоть и не блистали в атаке, сумели успешно отобороняться и ко второй половине подошли с двузначным отрывом. А уже в третьей четверти преимущество было доведено до разгромного – «+23». В заключительном отрезке площадку покинули все лидеры – игровые минуты предоставили запасным. Несмотря на то что датчанки выиграли четвёртую четверть, сборная России спокойно удержала решительное преимущество. Победа со счётом 77:57 вывела наших девушек на первое место в группе.

Несмотря на разгром, в сборной проведённым матчем остались недовольны. «Игра сегодня была не наша. Впереди отбор на чемпионат мира, но с таким баскетболом на больших турнирах нам ничего не светит. Поэтому надеюсь, что все сделают выводы и в дальнейшем нас ждут только положительные моменты», — высказалась Анастасия Шилова.

«С первых минут мы просили команду как можно больше заигрывать «больших», потому что у нас преимущество в росте. Да и просто наши игроки лучше под кольцом. Мы начали 3-4 минуты хорошо, когда команда шла на помощь, на подстраховку. А потом стали играть каждая за себя. Матч был очень непростой. Кто-то писал, что сборная Дании занимает 57-е место в рейтинге ФИБА — это не имеет значения. Все европейские команды поднимаются выше и выше и скоро будут постоянно навязывать конкуренцию фаворитам», — сказал Ковалёв.

Времени на работу над ошибками у наших девушек будет предостаточно. Следующий матч квалификации Евробаскета состоится только через год – в ноябре 2022-го. Россиянки примут сборные Австрии и Черногории на своей площадке. Матч с австрийками обещает быть лёгкой прогулкой – сейчас они занимают последнее место в группе с двумя поражениями и разницей «-44». А Черногорию российским баскетболисткам уже удалось уверенно обыграть. В третьем этапе, который пройдёт в феврале 2023-го, девушки отправятся на выезд в Данию и Австрию. Учитывая последние результаты, календарь выглядит достаточно лёгким. И сборная России имеет внушительные шансы на первое место в группе. Команда бесспорно доминирует в этой группе и явно сильнее всех соперниц. Наши девушки сразу дали понять, что попадут на чемпионат Европы.

Победа на групповом этапе гарантирует прямой выход на Евробаскет. На турнир отправятся 14 лучших команд отбора, не считая хозяев первенства – сборных Израиля и Словении. Помимо 10 победителей групп, участие в чемпионате примут четыре лучших сборных, занявших вторые места. По итогам отбора на прошлый чемпионат Европы россиянки заняли первое место, хоть и стартовали с обидного поражения от Боснии и Герцеговины.

В этом году на старте отбора россиянки уже обеспечили себе уверенный задел на будущее и в ближайшие месяцы о чемпионате Европы могут не беспокоиться. Всё внимание женской сборной будет сосредоточено на подготовке к квалификации Кубка мира – 2022, которая пройдёт в феврале. А определение хозяев турнира и жеребьёвка отборочного этапа состоятся уже в этом месяце. Так что впереди – другое международное первенство и мысли о Евробаскете болельщикам можно отложить. Во всяком случае пока.