Янис Тимма возвращается в Россию. Отличный шанс, который нельзя упустить

Один из самых узнаваемых игроков Единой лиги ВТБ перешёл в УНИКС. Лучшей возможности для перезапуска карьеры уже может и не быть.

Экс-форвард «Химок» Янис Тимма стал игроком УНИКСа, подписав контракт на один месяц с опцией продления до конца сезона.

Во многом неожиданный трансфер. Во-первых, клубы Евролиги уже фактически укомплектовали свои составы. Во-вторых, УНИКС находится не в таком уж критическом положении, чтобы усиливаться прямо сейчас. В-третьих, рыночная ценность Тиммы не выглядела высокой, так что переход в состав участника Евролиги и топ-клуб Единой лиги ВТБ действительно удивляет.

История Тиммы хорошо известна любителям баскетбола, но вкратце не будет лишним её напомнить. Прошлый сезон в «Химках» Янис не доиграл. Форвард самовольно покинул площадку перед матчем с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ, узнав о непопадании в стартовый состав. Позже одноклубники проголосовали за то, чтобы Тимма вообще не возвращался в «Химки». Сезон-2020/2021 завершился для латвийского форварда в марте. 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты в Евролиге и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ — так себе показатели, даже с учётом серьёзных финансовых и игровых проблем «Химок».

Летом Тимма пытался пробиться в НБА, приняв участие в Летней лиге в составе «Орландо Мэджик». Набирал 7,0 очка и 3,4 подбора, чего явно недостаточно для получения гарантированного контракта в лучшей лиге мира, особенно для 29-летнего баскетболиста. Хотя за пределами площадки Тимма во Флориде запомнился. Янис привлёк внимание американских СМИ своим необычным образом с покрашенными в светлый цвет волосами. Некоторые издания писали про его отношения с певицей Анной Седоковой. В общем, Тимма стал кем-то большим, чем проходным легионером, который участвовал в Летней лиге НБА.

Очевидный вариант после непопадания в состав «Орландо» — продолжение карьеры в Европе. Рынок Старого света оказался недружелюбен к Янису. Интерес к форварду приписывали «Локомотиву-Кубань», «Олимпиакосу», «Валенсии» и «Монако», но до какой-то конкретики дело не дошло. Прошло два месяца, а Тимма пребывал в статусе свободного агента и оставался невостребованным. Дело не только в средней статистике в прошлом сезоне, но и в не очень красивой истории расставания с «Химками». Финансовый спор стороны урегулировали, игрок даже пошёл на определенные уступки при переговорах по погашению задолженности по зарплате. Но сам факт ухода с площадки и нежелания партнёров видеть его в команде сказался репутационно.

И вот сейчас появился вариант с УНИКСом. Опять же, неожиданный. Казанский клуб выдает результат 4-5 в Евролиге, планомерно приближаясь к зоне плей-офф после неудачного старта регулярного чемпионата. В Единой лиге ВТБ дела у команды Велимира Перасовича ещё лучше — лидерство с балансом 6-1.

В УНИКСе на позиции Тиммы выступает Марио Хезонья, являющий лучшим в команде по результативности в Евролиге и Единой лиге ВТБ — 13,4 и 18,1 очка соответственно. Кроме того, конкурентами Тиммы за игровое время отчасти будут Андрей Воронцевич, Джон Браун и Джаррелл Брэнтли.

Не лучшие вводные условия для Тиммы. Однако это отличный вариант для Яниса, поскольку никто другой в Евролиге подписывать его не хотел. Существовала реальная вероятность того, что форвард со временем подпишет контракт даже не с клубами уровня Еврокубка, а с участниками Лиги чемпионов или Кубка Европы ФИБА. Или, что ещё хуже, подастся в азиатские страны вроде Тайваня, Вьетнама, Ирана или Ливана, которые любят пристраивать игроков с незадавшейся карьерой в Европе или США.

УНИКС, со своей стороны, проявил осторожность. Казанцы подписали Тимму на краткосрочный месячный контракт. Далеко не факт, что сотрудничество с форвардом будет продолжено. Тем не менее УНИКС помнит Тимму не только по прошлому сезону. Клуб надеется, что увидит на площадке форварда, который очень неплохо проявлял себя на ранних этапах карьеры в «Химках», а также в «Зените», «Олимпиакосе» и сборной Латвии.

Янис Тимма — один из самых узнаваемых игроков Единой лиги ВТБ. Его возвращение в турнир однозначно можно назвать положительным моментом. Теперь остаётся только узнать, как форвард воспользуется предоставленной возможностью в УНИКСе. Такой шанс нельзя упустить. В карьере Тиммы наступил критический момент, когда для восстановления былого статуса нет иного выхода кроме как отлично проявить себя на площадке.