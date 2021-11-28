Майкл Джордан счастлив. Наконец-то он навёл порядок в своей команде стоимостью $ 1,5 млрд

Майкл Джордан — владелец клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». Первый и пока единственный среди бывших баскетболистов лиги. Стоимость франшизы «Хорнетс» составляет $ 1,5 млрд, согласно последнему рейтингу Forbes. Это всего лишь 25-е место в НБА.

Джордан владеет контрольным пакетом акций «Шарлотт» 11 лет. За это время было очень много провалов. Всего два попадания в плей-офф с ранним вылетом и общее ощущение безысходности.

В последние два года ситуация меняется в лучшую сторону. «Хорнетс» выбрали Ламело Болла под третьим пиком на драфте-2020. Это игрок со звёздным потенциалом. Болл стал лучшим новичком в прошлом сезоне, оформив несколько рекордов НБА. Команда вышла в турнир плей-ин, но пройти данную стадию не смогла. В нынешнем чемпионате прогресс Болла продолжился. Ламело приспосабливается оформлять трипл-даблы и утверждается в качестве одного из самых универсальных баскетболистов лиги.

В последнем матче с «Хьюстон Рокетс» (143:146 ОТ) Болл записал себе в актив второй трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 19 очков, 13 передач и 11 подборов. «Шарлотт» уступил аутсайдеру, который сейчас переживает краткосрочный подъём после недавнего прерывания серии из 15 поражений подряд.

Однако в целом эта осечка не повлияла на общее положение «Хорнетс». Команда Джеймса Боррего занимает шестое место в Восточной конференции с результатом 13-9. «Шарлотт» выиграл 8 из 10 последних матчей и претендует не просто на прямую путёвку в плей-офф, но и на получение преимущества домашней площадки в постсезоне. «Хорнетс» добыли на одну победу меньше лидирующего «Бруклина» (14-6) и одинаковое количество выигрышей с «Майами» (13-7), «Вашингтоном» (13-7) и «Чикаго» (13-8). Последние три клуба в последнее время сбавили обороты, так что «Шарлотт» может реально обойти их и подняться в топ-4.



Нынешнее положение «Шарлотт» радует Джордана. Сейчас никто не может критиковать его за решение отпустить франчайз-игрока Кембу Уокера в «Бостон» в межсезонье-2019. Уокер растворился в «Селтикс» и сейчас ничем особо не выделяется в «Нью-Йорк Никс». С Кембой у «Хорнетс» был ограниченный потенциал, что доказали 8 лет пребывания игрока в Северной Каролине. Ставка на Болла куда лучше. Терри Розир и Гордон Хэйворд получили четырёхлетние контракты на $ 97 млн и $ 120 млн соответственно. Слегка завышенная плата, но оправданная с учётом выступления Ламело на контракте новичка. Розир и Хэйворд неплохо помогают Боллу на площадке. Результат в таблице показателен.

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак привёл в порядок платёжную ведомость, из которой наконец-то убраны неадекватные контракты Коди Зеллера, Бисмака Бийомбо и Николя Батюма (хотя французу будут платить $ 9 млн по «растяжке» ещё два года). Назначение Капчака было воспринято в штыки из-за неоднозначного периода работы функционера в «Лос-Анджелес Лейкерс». Стоит учесть, что в «Лос-Анджелесе» в первые годы после завершения карьеры Коби Брайанта сложно было оперативно навести порядок. Капчак — один из самых авторитетных управленцев лиги. Заметен контраст по сравнению с его предшественником Ричем Чо.



В итоге в составе «Шарлотт» сейчас есть 10 качественных и полезных игроков ротации — Болл, Розир, Хэйворд, Майлз Бриджес, Келли Убре, Коди Мартин, Мэйсон Пламли, Иш Смит, Джейден Макдэниелс и Пи Джей Вашингтон. Только трое из них получают более $ 10 млн в год (Розир, Хэйворд, Убре). Бриджес является лучшим скорером команды (20,2 очка), выступая на скромном контракте новичка — за этот сезон он заработает всего $ 5,4 млн. Болл — второй по результативности (19,4 очка), а также первый по передачам (7,8) и подборам (7,7). С зарплатой $ 8,2 млн за сезон. Розир, Хэйворд и Убре набирают 14-17 очков. Ничего выдающегося, но платёжку нужно заполнять и крупными соглашениями с опытными игроками, пока Болл и Бриджес не получат право на максимальное продление.

44-летний главный тренер Джеймс Боррего отлично руководит всей этой группой исполнителей. Боррего прошёл школу во время работы на посту помощника Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс» и быстро адаптировался к самостоятельной деятельности. Болл должен принять участие в Матче звёзд уже в этом сезоне, а его дальнейший прогресс не вызывает сомнений. Ламело будет считаться топовым разыгрывающим в НБА в обозримом будущем. Его отец Лавар не стал деструктивным фактором, несмотря на попытку пристроить в «Шарлотт» своего наименее талантливого сына Лианджело.

«Я знаю, что Майкл счастлив. Ему нравится то направление, в котором мы движемся», — сказал Капчак в недавнем интервью, оценивая ставку франшизы на Болла.

Майкл Джордан — самый богатый спортсмен в истории. Наконец-то он навёл порядок в своём ценном активе стоимостью $ 1,5 млн. Всё идёт к тому, что в следующем рейтинге Forbes «Хорнетс» поднимутся существенно выше 25-го места.