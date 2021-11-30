Майкл Джордан оказался абсолютно прав. Уокер не заслуживает быть главной звездой команды

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо решил вывести из состава разыгрывающего Кембу Уокера. Неожиданный поворот, но не сказать что незакономерный в отношении 4-кратного участника Матча звёзд НБА.

У «Никс» лучшая защита в лиге, когда Уокер находится на скамейке запасных (защитный рейтинг — 99), и худшая, когда он находится на паркете (защитный рейтинг — 116,3). «Нью-Йорк» — 27-я команда в атаке, когда он играет. И девятая, когда Кембы нет на площадке. Уокер стал игроком «Никс» летом, подписав двухлетнее соглашение на $ 18 млн. В этом сезоне он набирает 11,7 очка и 3,1 передачи — и близко не уровень участника Матча звёзд. Хотя Тибодо наверняка даже не смотрел на цифры. Ему было достаточно увиденного в исполнении разыгрывающего на площадке. Слабохарактерные и мягкие игроки в команде Тома никогда не приживутся. Это известно уже очень давно.

Как начиналось падение Кембы? Первые 8 лет карьеры он провёл в «Шарлотт Хорнетс». Дважды вывел команду в плей-офф под низким номером посева с быстрым вылетом. Так себе достижение с учётом слабости Восточной конференции на фоне Западной. Кемба очень вольготно чувствовал себя в «Шарлотт». В нападении у него был полный карт-бланш, что помогло заработать несколько приглашений на Матч звёзд НБА. Но становилось очевидным, что потолок «Шарлотт» во главе с Уокером крайне ограниченный.

В межсезонье-2019 настал определяющий момент. «Шарлотт» должен был решить, выдавать ли Уокеру максимальный контракт на $ 221 млн. Владелец «Хорнетс» Майкл Джордан посчитал, что Кемба не стоит таких денег и предложил $ 160 млн на 5 лет (более чем щедро). Разыгрывающий обиделся и бросил родную франшизу. Уокер перешёл в «Бостон Селтикс», подписав четырёхлетний максимальный контракт на $ 142 млн. Сделка была оформлена по схеме «сайн-энд-трейд». «Шарлотт» получил взамен Терри Розира, которому выдали $ 60 млн на три года.

Джордана после этого критиковали за цинизм и отсутствие лояльности к игроку, который 8 лет выступал в команде после выбора на драфте. Сделка получала низкие оценки «2» или «1» и многими обозревателями называлась худшей в НБА за межсезонье. Якобы как можно было променять Уокера на какого-то Розира, который ничего особенного не показывал в «Бостоне». Прошло два года. Розир хоть и не играет на уровне суперзвезды НБА, но сейчас его ценность намного выше.

Джордан был абсолютно прав. Уокеру нельзя было платить $ 221 млн, иначе клуб просто по уши залез бы в налог на роскошь и лишил себя финансовой гибкости на долгие годы. Майкл предложил Кембе очень хорошую сумму, так что винить его в «отсутствии лояльности» — кощунство. Для «Хорнетс» всё сложилось как нельзя лучше. Именно благодаря уходу Уокера и ставке на молодого Ламело Болла франшиза возрождается, постепенно превращаясь в серьёзную силу на Востоке. И сейчас Джордана активно хвалят за дальновидное решение избавиться от Кембы.

К слову, Уокер летом 2019 года мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», где его хотел видеть Леброн Джеймс. Но банально побоялся давления большого рынка. Выбрал средний рынок в Бостоне, однако и там не справился с возложенными на него задачами. Первые сомнения в звёздном статусе Уокера появились после чемпионата мира — 2019 в Китае. Уокер был самым именитым игроком в экспериментальном составе сборной США, но на площадке вообще ничего не показал. Как итог — исторически позорное седьмое место американцев.

Дальше были два невзрачных сезона в «Бостоне». В первом Уокера по инерции вызвали на Матч звёзд за относительно неплохое выступление в регулярке, но в плей-офф Кемба был недееспособной опцией. В «Селтикс» разыгрывающего затмевали молодые Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. А брали его в «Бостон» на роль нового лидера на площадке и за её пределами после неудачного эксперимента с токсичным Кайри Ирвингом.

Генеральный менеджер Дэнни Эйндж пытался обменять Уокера в межсезонье-2020 и перед дедлайном-2021 на Ламаркуса Олдриджа из «Сан-Антонио Спёрс». Не получилось договориться, но игрок очень обиделся. В итоге Уокер провёл ещё более невзрачный сезон-2020/2021, увенчавшийся провалом в плей-офф (12,3 очка при 31,7% точности с игры и 16,7% из-за дуги). Эйндж ушёл из «Селтикс». Новый глава баскетбольных операций Брэд Стивенс, перешедший на работу во фронт-офис с должности главного тренера «Бостона», оказался более категоричен.

У Брэда были напряжённые отношения с Уокером, так что он при получении реальных рычагов влияния сразу же избавился от игрока. Первая сделка Стивенса-функционера: «Селтикс» приобрели у «Оклахома-Сити Тандер» Эла Хорфорда, Мозеса Брауна и пик второго раунда драфта-2023 в обмен на Кембу Уокера, 16-й пик драфта-2021 и выбор во втором раунде драфта-2025.

«Нам пришлось рассмотреть возможность обмена пика первого раунда, потому что такая сделка могла дать нам дополнительные опции для обеспечения финансовой гибкости. Учитывая игроков, которых мы получили, это была лучшая возможная сделка. Плюс Хорфорда не только в том, что он зарабатывает значительно меньше Кембы. Эл также является очень хорошим игроком. Мы ожидаем, что приход Хорфорда пойдет на пользу команде. Это проверенный ветеран, который способен играть вместе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном», – заявил Стивенс.

Контракт 35-летнего Хорфорда рассчитан до конца сезона-2022/2023 с зарплатой $ 27 млн. Не лучший вариант с учётом возраста центрового, но зарплата 31-летнего Уокера (контракт до 2024 года) – около $ 36 млн. «Селтикс» действительно сэкономили в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Перестроечная «Оклахома-Сити» не нуждалась в услугах Уокера и выкупила его контракт. Разыгрывающий наконец-то решился перебраться на большой рынок и подписал контракт с «Никс» из его родного Нью-Йорка. Красивая история, которая активно обсуждалась в американских СМИ в межсезонье. Вот только сказки не получилось. «Нью-Йорк» после перехода Уокера сдал по сравнению с прошлым сезоном. Виноваты в этом не Джулиус Рэндл, Ар Джей Барретт или Эван Фурнье. Том Тибодо уже через месяц с небольшим после старта регулярного чемпионата НБА понял, кто является чужеродным элементом в его команде. Стоит отметить, что Уокер страдал от проблем с коленом в последнее время, но сложно назвать это оправданием его общей невзрачности и бесхарактерности.

С деньгами у Кембы проблем нет. В этом сезоне он получит почти $ 30 млн долларов от «Тандер» и $ 9 млн от «Никс». Вот только его рыночная стоимость рухнула. Дошло до того, что «Нью-Йорк» реально готов обменять его на разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла — выведенного из состава обладателя худшего контракта НБА на $ 91,5 млн за два года. «Хьюстон» очень хочет сбросить Уолла. Проблема в том, что «Рокетс» не нужен Уокер, даже если они договорятся с «Никс».

Карьера 4-кратного участника Матча звёзд Кембы Уокера переживает крутое пике. Непонятно, когда он в следующий раз выйдет на площадку и в составе какого клуба это произойдёт. Света в конце тоннеля для Уокера не видно.