Полгода назад «Оклахома-Сити» проиграла с худшей разницей в истории дома. «Тандер» оказалось мало этого антирекорда.

Это что вообще было? В НБА учинён крупнейший разгром всех времён. Видео

Матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» выглядел самым неинтересным в игровой программе 3 декабря. Встречались середняк Западной конференции «Мемфис» и «сливной» аутсайдер «Оклахома-Сити», приехавшая в Теннесси с серией из 7 поражений.

Читалась дежурная победа «Гриззлиз», но не крупнейший разгром всех времён. «Мемфис» разбил «Оклахому» с рекордным в истории НБА преимуществом +73 — 152:79. Это что вообще было?

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Мемфис Гриззлиз».

НБА давно пытается бороться с проблемой откровенного «слива» ради получения высоких лотерейных пиков драфта. Более-менее успешно получается. Однако иногда команды в процессе осознанного погружения на дно совсем забывают о конкурентоспособности. «Тандер» — самый яркий пример в новейшей истории. Выражение «игра от настроения» лучше всего можно проиллюстрировать на примере подопечных Марка Дэйнолта.

В начале прошлого месяца «Оклахома-Сити» выдала мощный отрезок, добыв пять побед на отрезке из семи матчей. Какое-то время «Тандер» даже пребывали в зоне плей-ин и получали массовую похвалу. Защитник «Тандер» Джош Гидди был признан лучшим новичком НБА по итогам октября и ноября. Затем у Гидди, Шэя Гилджес-Александра, Лугенца Дорта, Айзеи Роби, Тая Джерома, Дариуса Бэйзли и других молодых игроков «Тандер» просто пропало рвение.

«Оклахома-Сити» на неудачном отрезке играет настолько отвратно, что дважды подряд уступила «Хьюстон Рокетс», который прервал серию из 15 поражений и разыгрался до такой степени, что выиграл четыре раза кряду, установив уникальное достижение в истории НБА.

36-летний Марк Дэйгнолт — один самых перспективных главных тренеров лиги. Моментами его команда демонстрирует крайне привлекательный баскетбол. Если он доведёт перестройку в «Тандер» до конца, то может получиться очень интересная команда во главе с Гилджес-Александром. До этого момента придётся вытерпеть несколько лет «слива». Это непросто для личностей с конкурентным характером. Бывает, что вообще не хочется выполнять свою работу.

«Случившееся не отражает того, кем мы на самом деле являемся. Мы демонстрировали то, что являемся конкурентоспособными. Нашу команду нельзя судить по этому результату. Когда участвуешь в соревновании, то имеешь дело со всеми преимуществами и недостатками этого процесса.

Иногда это приносит большую радость, иногда горечь, разочарование и злость. Выходя на площадку, вы оказываетесь под воздействием всего этого. Вот почему успех приносит такую радость, ведь, получая по лицу, ты испытываешь не самые приятные ощущения», – сказал Дэйгнолт после матча.

В мае этого года «Оклахома-Сити» проиграла дома «Индиане» (95:152), потерпев крупнейшее домашнее поражение в истории НБА. Теперь есть антирекорд по разнице проигранного матча в целом. Неприятные показатели для «Тандер», но вряд ли в организации кто-то сильно расстроится. Очень скоро об этих отрицательных достижениях все забудут, особенно после завершения перестройки.

«Мемфис» (12-10) поднялся в топ-5 турнирной таблицы Западной конференции. Команда Тэйлора Дженкинса справляется даже после потери из-за травмы своей главной звезды Джа Моранта. Джарен Джексон (27 очков) стал лучшим скорером «Гриззлиз» в матче с «Тандер». Диллон Брукс (11 очков), Таюс Джонс (10 + 9 передач), ДеАнтони Мелтон (19), Санти Альдама (18), Джон Кончар (17), Брэндон Кларк (11), Джарретт Калвер (11 + 6 передач), Ксавьер Тиллман (11 очков) покорили двузначную результативность. Близок к дабл-даблу был экс-центровой «Тандер» Стивен Адамс (9 очков, 8 подборов).

«Гриззлиз» переписали не только историю НБА, но и несколько клубных рекордов. К перерыву у команды Дженкинса было двукратное преимущество над соперником — 72:36. «Мемфис» выиграл первую половину с рекордной разницей в истории, «Оклахома-Сити» наоборот уступила с худшим дефицитом за время своего существования (включая период «Суперсоникс» во время базирования в Сиэтле). «Гриззлиз» реализовали 62,5% с игры, что является новым клубным рекордом. 152 набранных очка — рекорд в истории франшизы. «Мемфис» получил хороший заряд уверенности, чтобы достойно провести несколько ближайших матчей до восстановления Моранта и не растерять турнирные позиции.