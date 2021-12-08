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Янис Тимма покинул УНИКС: что дальше?

Настали смутные времена. Сказка для Яниса Тиммы закончилась
Алексей Фалько
Янис Тимма покинул УНИКС
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УНИКС был последним шансом вернуться в Евролигу. Что дальше?

Форвард Янис Тимма покинул УНИКС по завершении срока контракта.

«Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

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Тимма подписал с УНИКСом контракт на один месяц с возможностью продления до конца текущего сезона. Опция не была активирована по весьма понятным причинам. В составе УНИКСа Тимма принял участие в трёх матчах Евролиги, набирая 1,0 очка, 0,7 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру. У Яниса было мало времени на адаптацию, но от сухой статистики никуда не денешься. Форвард не показал чего-то такого, из-за чего УНИКСу было бы резонно сохранять его до конца сезона.

«Игрок и его агент сделали попытку вернуться в баскетбол на высоком уровне. УНИКС поэкспериментировал. Но к концу месяца понял бесперспективность Тиммы в составе команды. Тимма явно был не в лучшей форме. А УНИКС решает задачи по выходу в плей-офф Евролиги и победе в Единой лиге ВТБ. У клуба нет времени ждать, когда игрок хорошую форму наберёт», — написал баскетбольный эксперт Владимир Гомельский на своём сайте.

Теперь большой вопрос заключается в том, что ждёт Тимму дальше. УНИКС фактически был единственной возможностью Яниса вернуться в Евролигу в этом сезоне. Случиться может всякое, но сейчас с трудом верится, что кто-то из 17 участников (кроме УНИКСа) сильнейшего турнира континента предложит контракт латвийскому баскетболисту.

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Остаётся Еврокубок — второе по значимости соревнование Европы. Заинтересованные стороны из этого турнира могут быть, но соответствуют ли они амбициям Тиммы? Топ-клубы вроде «Партизана», «Виртуса», «Валенсии», «Локомотива-Кубань» вряд ли проявят заинтересованность, особенно с учётом свежих впечатлений после периода игры в УНИКСе. А условные «Литкабелис», «Шлёнск» или «Будучность», вероятно, не соответствуют амбициям самого игрока и не могут удовлетворить его зарплатные потребности.

Тимма не скрывает, что всё ещё мечтает попасть в НБА. В прошлой Летней лиге в составе «Орландо» это не удалось сделать. Вполне возможно, следующим летом будет осуществлена ещё одна попытка покорить США. Но пока Янису нужно где-то трудоустроиться, чтобы получать игровую практику и как-то поддерживать своё имя на слуху.

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Если Тимма будет долго перебирать, то можно дойти и до уровня Лиги чемпионов ФИБА. Оттуда предложения точно должны поступить. Опять же, это будет шаг назад для игравшего в Евролиге в последние годы Тиммы. Ментально не просто проходить через столь резкий спад. Однако иного выхода для Янниса может и не быть. Сказка Тиммы закончилась. Настали смутные времена, когда необходимо переступить через себя и пойти на меры, к которым был не готов раньше.

По большому счёту, есть два варианта. Тимма останется без клуба до конца сезона или всё-таки подпишется в команде уровнем ниже Евролиги. Остаётся лишь подождать, чтобы узнать решение игрока.

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