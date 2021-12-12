Майк Джеймс скандалит в новом клубе после ухода из ЦСКА. Он не продержался и пары месяцев

Защитник «Монако» Майк Джеймс во время матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (65:71) выразил недовольство главному тренеру команды Звездану Митровичу, который посадил его на скамейку.

Инцидент пришлось гасить одному из помощников Митровича, который отвёл Джеймса в сторону. Джеймс провёл на площадке 2 минуты 42 секунды, не набрав ни одного очка. После замены он ушёл в раздевалку.

Новость по теме Майк Джеймс устроил новый скандальный инцидент с главным тренером «Монако» во время матча

Участие Джеймса в игре с «Миланом» вызвало удивление. 6 декабря «Монако» объявил, что американец выбыл из строя на 10 дней из-за мышечной травмы. Майк всё-таки появился на площадке и явно рассчитывал провести на ней больше времени, чем две с половиной минуты.

Главный тренер «Монако» Звездан Митрович после игры объяснил ситуацию.

«Майк попытался вернуться в строй, но я увидел, что он не готов играть. Я решил поберечь его для следующего матча. Матч с «Миланом» был очень тяжёлым, но Майк целую неделю не тренировался с командой. Он хотел играть, но это было опасно, и я решил обезопасить его», – сказал тренер.

Очевидно, Джеймсу не понравилось решение Митровича «обезопасить его». Кроме того, совершенно ясно, что черногорский специалист не является авторитетом для Майка.



Это не первый инцидент между тренером и игроком. Ранее во время матча 11-го тура с «Анадолу Эфес» (77:98) Джеймс устроил перепалку с Митровичем и самовольно покинул площадку в четвёртой четверти. Вернулся примерно за минуту до конца в тапочках и неигровой футболке.

Турецкие журналисты сразу же спросили Митровича о выходке Джеймса. Тренер сделал вид, что вообще не понимает, о чём речь. Якобы он не видел момент и пересмотрит его на повторе. Уже после возвращения домой Звездан заявил, что у Джеймса была травма и медики оказывали ему необходимую помощь. Немного позже клуб всё-таки перестал имитировать параллельную реальность, в которой всё в порядке. «Монако» объявил, что сложившаяся ситуация — внутреннее дело организации. Соответственно, вопрос с Джеймсом будут решать за кулисами.

Иными словами, «Монако» пытался не провоцировать конфликт и сгладить ситуацию. С Джеймсом подобные методы не работают. Можно успокоить шторм на какое-то время, но в будущем нрав американца всё равно даст о себе знать. Всё это было видно во время пребывания американца в ЦСКА.



Разница лишь в том, что «Монако» — дебютант Евролиги, который только стремится закрепиться в баскетбольной элите континента. ЦСКА — самый доминирующий клуб XXI века. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис обладает большим авторитетом, чем Митрович. Он не стал ходить на поводу у Джеймса и очень чётко обозначил свою позицию — выходки Джеймса в ЦСКА недопустимы. Конфликт достиг пиковой точки в конце марта, когда Майка отстранили за уход с матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Далее был относительно удачный период в НБА в составе «Бруклин Нетс» в конце сезона-2020/2021, возвращение в Москву, краткосрочная ссылка в армейскую молодёжку, отчисление и переход в «Монако».



Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок в истории чемпионата Франции. В «Монако» он получает € 1,3 млн. Более именитого игрока в составе команды никогда не было. «Монако» осознанно шёл на риск, зная репутацию Джеймса. Просто так суперзвёзды первой величины играть в баскетбол на Лазурный берег не приедут, несмотря на привлекательность региона.



Руководство клуба надеялось, что всё обойдётся. Однако Майк не продержался без скандалов и пары месяцев после начала сезона Евролиги в октябре. Матч с «Эфесом» 19 ноября стал переломным моментом, с которого началось падение «Монако». Ситуация в игре с «Миланом» — продолжение неурегулированных разногласий.



Митрович вынужден подстраиваться под Джеймса, поскольку иного варианта у него фактически нет. «Монако» выбрал чёткую линию поведения — пытаться сдерживать развитие конфликта всеми возможными способами.



Возможно, Майк даже пробудет в команде до конца сезона. Вот только «Монако» от этого вряд ли выиграет. Своё разлагающее влияние на коллектив он уже начал оказывать. «Монако» проиграл 5 матчей подряд в Евролиге и стремительно опускается в нижнюю часть турнирной таблицы после многообещающего старта. Джеймс набирает в среднем 13,8 очка при ужасной точности трёхочковых 26,2%, 2,8 подбора, 4,6 передачи, 1,6 перехвата и 2,4 подбора.

Эффективность Джеймса составляет 14,0 балла — второй результат в команде после центрового Донты Холла. Это не та статистика, которую ждут от самого высокооплачиваемого игрока в истории французского баскетбола. Только дважды в сезоне Майк показал индекс полезности более 20 баллов. В лучшем случае он играет на среднем уровне, но порой полностью растворяется на площадке.



После инцидента в последней игре с «Миланом» Джеймс написал на первый взгляд вразумительный твит.



«Вернулся к лечению, чтобы полностью восстановиться. Я не буду пытаться играть снова, если не готов на 100%. Выйду на площадку, когда никаких ограничений по минутам не будет существовать», — отметил Джеймс.



Пока «Монако» держит ситуацию под относительным контролем. Но до конца сезона осталось примерно полгода. Можно не сомневаться, что скандальный нрав Джеймса ещё даст о себе знать.