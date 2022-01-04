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ЦСКА — «Автодор»: обзор матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия
Арина Ершова
ЦСКА – «Автодор»: обзор матча
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Армейцы должны доказать свою состоятельность в Евролиге, чтобы полноценно реабилитироваться за провалы в играх с «Реалом» и УНИКСом.

Новогодние праздники закончились, большой баскетбол вернулся. В центральном матче Единой лиги ВТБ в Москве встретились ЦСКА и саратовский «Автодор».

Предыдущие матчи обеих команд состоялись в конце декабря. ЦСКА на своей площадке обыграл «Енисей», а «Автодор» одолел «Зенит» в Санкт-Петербурге. Накануне сегодняшней встречи подопечные Эмиля Райковича занимали первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с балансом побед и поражений 8-1.

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Сегодня противостоять ЦСКА с первых минут вышли Желько Шакич, Кенни Чери, Филип Скрабб и Грэнт Джерретт. А в стартовую пятёрку хозяев попали Никита Курбанов, Габриэль Лундберг, Никола Милутинов, Иван Ухов и Торнике Шенгелия.

Уже в самом начале матча москвичам удалось вырваться вперёд. Причём старт на себе вытянул Торнике Шенгелия, оперативно набравший 9 очков. Но за две минуты до конца отрезка он, как и вся стартовая пятёрка, оказался на скамейке. Ситуация на площадке при этом не поменялась. «Автодор» пытался сопротивляться, но преимущество осталось за ЦСКА – 23:17.

А в начале второй четверти гости совсем посыпались. Подопечные Димитриса Итудиса продолжили набирать очки и быстро довели преимущество до двузначного. У «Автодора» не получалось провести осознанную комбинацию в атаке, а у москвичей полетели «трёшки». Четыре дальних броска подряд реализовал Йоханнес Фойгтман, в первой половине набравший 14 очков. В итоге за вторую десятиминутку ЦСКА настрелял почти 30 очков, и к большому перерыву команды подходили со счётом 52:36.

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Уже через две минуты после начала второй половины разница в счёте составляла +20. К Фойгтману подключился Марюс Григонис, ставший третьим игроком ЦСКА с двузначным количеством набранных очков. Москвичей было не остановить – их преимущество постепенно приближалось к отметке в 30 очков (78:51). В заключительной четверти армейцы, конечно, немного расслабились, и отрезок завершился с равным счётом 14:14. Но «Автодор» это не спасло. Итог – 92:65, разгромная победа ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал Торнике Шенгелия. На его счету 18 очков, 4 подбора и 4 передачи. 14 очков (+ 2 подбора + 1 передача) у Фойгтмана, ещё 11 – у Григониса. Лучшим в составе саратовцев стал Ди Джей Фандеберк – у него также 11 очков.

Обыграть два топ-клуба подряд «Автодору» не удалось. ЦСКА с его нынешней игрой, в отличие от «Зенита» в неполном составе, саратовцам оказался не по зубам. ЦСКА, «Автодор» и УНИКС теперь имеют баланс 8-2, но армейцы впереди по дополнительным показателям за счёт лучшей разницы мячей.

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ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова находится на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия. Армейцы должны доказать свою состоятельность в Евролиге, чтобы полноценно реабилитироваться за домашний погром от УНИКСа (67:88) и поражение в Мадриде от резервистов «Реала» (65:71). Правда, когда состоится их ближайшая игра в этом турнире, непонятно. На 7 января запланирован домашний матч с «Барселоной», однако в каталонском клубе выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Если встречу отменят, 12 января москвичи отправятся в гости к «Панатинаикосу».

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