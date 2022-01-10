«Это нечто особенное». НБА дождалась возвращения Клэя Томпсона после 2,5 лет простоя

Пока один из лучших снайперов в истории набирает форму. Но совершенно ясно, что «Голден Стэйт» станет заметно сильнее.

В НБА состоялось, возможно, самое долгожданное событие сезона. Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон вернулся в строй после 2,5 пропущенных лет из-за разрыва ахилла и крестообразных связок.

Томпсон набрал 17 очков (4/10 двухочковых, 3/8 трёхочковых), 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот за 20 минут в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (96:82).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

«У меня сегодня 18 бросков, 20 минут. Это совершенно нормально для меня. Я очень рад, что вернулся и снова делаю то, что мне так нравится. Очень доволен, отличные впечатления. Спал я сегодня нормально. А ощущения на арене были нереальные. Это овации… Спасибо болельщикам. Это нечто особенное. Никогда не забуду этот вечер.

Я неплохо смотрелся в защите? С каждой неделей буду прибавлять в своей готовности и форме. Мне всегда нравилось быть двусторонним игроком… Рад, что снова в деле, два последних года показали, что все это даётся дорогой ценой. Я очень благодарен за эту возможность», – заявил Томпсон после матча.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заранее предупредил, что будет лимитировать минуты Томпсона. То есть ожидать какой-то феерии в исполнении Клэя не стоило. Как бы то ни было, защитник показал вполне достойный результат, учитывая длительный период простоя. Особо привлекает внимание количество бросков – 18 с игры за 20 минут на площадке, на чём Клэй сам сделал акцент после игры.

Один из лучших шутеров в истории НБА сразу же активно начал атаковать кольцо. Хороший знак. Стефен Карри отыграл почти в два раза больше — 37 минут. И совершил всего на три броска больше. Правда, с более высокой точностью – 10/21. На счету Стефена 28 очков. Пока ещё он вынужден выступать в роли бесспорной ведущей атакующей опции, но скоро Томпсон должен обеспечить ему надёжную страховку. Splash Brothers снова в деле.

Возвращения Томпсона ждала вся НБА. Суперзвёзды лиги Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и другие ещё за день до игры «Голден Стэйт» — «Кливленд» активно публиковали посты в соцсетях о Клэе. Не говоря уже про аккаунты НБА и «Уорриорз», которые подготовили множество роликов с интервью Томпсона, Карри, Керра, Дрэймонда Грина и нарезкой лучших моментов защитника.

Камбэк Томпсона затмил всё происходившее в этот игровой день НБА. Трипл-дабл Луки Дончича помог прервать 9-матчевую победную серию «Чикаго Буллз», Леброн Джеймс обошёл легендарного Оскара Робертсона и поднялся на седьмое место по передачам в истории НБА, Джа Морант, Джарен Джексон и Десмонд Бейн подпортили настроение Леброну и в матче с «Лейкерс» и принесли «Мемфису» рекордную в истории клуба девятую победу подряд, Кэмерон Томас спас «Бруклин» от пятого кряду домашнего поражения броском на последних секундах овертайма в матче с «Сан-Антонио Спёрс»?

Нет, всё внимание было сосредоточено на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско. На официальном YouTube-аккаунте НБА в последние несколько часов небывалая активность — опубликовано 15 роликов только об одном Томпсоне. Освещался буквально его каждый шаг – пребывание в раздевалке, разминка, трибьют-видео, первое и последующие результативные действия, короткое и длинное интервью после игры.

Не осталось в стороне и сообщество игроков НБА. «Твиттер» разрывался от сообщений баскетболистов лиги. Большинство просто несколькими словами выражали радость от того, что Томпсон снова вышел на паркет. Нормальная реакция, поскольку длинные эмоциональные посты в этой ситуации выглядели бы слегка неуместными и притянутыми за уши. Леброн решил вообще ограничиться одним лишь эмодзи огня.

Клэй заслужил подобную шумиху. Очень несправедливым выглядит тот факт, что один из лучших снайперов НБА был вынужден пропустить 2,5 года на пике карьеры из-за серьёзных травм. Томпсон порвал «кресты» в финале-2019 с «Торонто Рэпторс». Пропустил год и уже был готов вернуться, но на тренировке в безобидной ситуации повредил ахилл перед стартом сезона-2020/2021. Какое-то максимально злосчастное стечение обстоятельств.

«Голден Стэйт» провёл два тяжёлых года без Томпсона. «Уорриорз» не претендовали на решение серьёзных задач и пропустили плей-офф в последних сезонах. Это обусловлено не только потерей Клэя, но и уходом Кевина Дюранта, а также проблемами со здоровьем у Карри. Сейчас команда восстановилась.

Карри здоров, претендует на звание MVP и лучшего скорера сезона. Дрэймонд Грин начал напоминать самого себя времён доминирования династии в период 2015-2019. Даже 37-летний Андре Игуодала переживает вторую молодость и очень полезен в защите. Эндрю Уиггинс, Джордан Пул, Гэри Пэйтон-младший, Кевон Луни и Отто Портер – ролевики, которые вносят реальный вклад в успех команды. «Голден Стэйт» снова претендует на титул. Возвращение Клэя сделает «Уорриорз» ещё сильнее во второй половине сезона.