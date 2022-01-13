Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Панатинаикос» — ЦСКА: обзор матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Пауза пошла на пользу. ЦСКА катком прошёлся по «Панатинаикосу» в Греции
Арина Ершова
«Панатинаикос» — ЦСКА: обзор матча 20-го тура
Комментарии
Коронавирус помешал армейцам встретиться с «Олимпиакосом» и «Барселоной». Победа над более слабыми оппонентами должна прибавить уверенности.

Евролига, пережившая очередную вспышку коронавируса, постепенно возвращается к привычному календарю. Сегодня в Афинах завершился матч 20-го тура чемпионата – «Панатинаикос» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Армейцы, не выступавшие на турнире с конца декабря, увезли из Греции разгромную победу.

Москвичи должны были провести свой первый в 2022 году матч Евролиги ещё на прошлой неделе. Но в итоге встреча с «Барселоной», запланированная на 7 января, была перенесена на более поздний срок. В составе каталонского клуба было выявлено аж 13 случаев заражения коронавирусом, из-за чего команда не смогла составить минимальную заявку из восьми человек на этот матч. Игра «Панатинаикоса» с «Альбой» была перенесена по аналогичной причине.

До чего же стыдно! ЦСКА проиграл резервистам «Реала», имея на трёх игроков больше До чего же стыдно! ЦСКА проиграл резервистам «Реала», имея на трёх игроков больше

Игроки «Пао» не выходили на паркет с 27 декабря – тогда они обыграли «Лаврио» в четвертьфинале Кубка Греции. А вот ЦСКА уже успел провести матч в новом календарном году. Армейцы на своей площадке уверенно обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ (92:65).

Сегодня с первых минут на площадку вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Дэниел Хэкетт, Торнике Шенгелия и Алексей Швед, вернувшийся в строй после болезни. Из-за травмы матч пропустил Уилл Клайберн.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе. Хозяева сопротивлялись как могли, но ЦСКА выиграл подбор и успешнее бросал из-за дуги (4/9 против 1/5 у «Пао»), а в конце отрезка выдал рывок 9:0. В итоге первая десятиминутка завершилась с небольшим преимуществом гостей – 26:20. Но уже в самом начале второй четверти «Панатинаикос» совсем посыпался. Подопечные Димитриса Итудиса настреляли 14 безответных очков, и спустя пять минут разница в счёте составляла 20 очков.

Три российских клуба, вероятно, выйдут в плей-офф Евролиги. Впервые в истории Три российских клуба, вероятно, выйдут в плей-офф Евролиги. Впервые в истории

В первой половине сразу три игрока армейцев преодолели двузначную отметку по набранным очкам: Торнике Шенгелия (13), Дэниел Хэкетт (12) и Марюс Григонис (11). А вот Алексей Швед отыграл всего четыре минуты – судя по всему, неокончательно восстановился после болезни. В итоге ЦСКА выиграл отрезок со счётом 34:13, и на большой перерыв команды уходили со счётом 60:33.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2022, среда. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
74 : 98
ЦСКА
Москва, Россия
Панатинаикос: Папапетру - 16, Перри - 15, Макон - 11, Папаяннис - 9, Сент-Рос - 9, Уайт - 6, Эванс - 5, Недович - 3, Авдалас, Бохоридис, Каввадас, Каселакис
ЦСКА: Григонис - 19, Хэкетт - 17, Шенгелия - 16, Боломбой - 8, Лундберг - 8, Ухов - 7, Швед - 6, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Хоменко - 3, Антонов - 2, Милутинов - 2

В третьей четверти москвичи подрасслабились, но вполне заслуженно – преимущество в 30 очков позволяло. В итоге «Пао» усилиями Иоанниса Папапетру и Кендрика Перри выиграл отрезок со счётом 22:17, но на ход игры это особо не повлияло. Перед четвёртой четвертью счёт на табло был 77:55 в пользу ЦСКА. В заключительную десятиминутку армейцы продолжили уничтожать соперника. Особенно уверенно гости исполняли из-за дуги: за весь матч они реализовали 17 «трёшек» из 34 попыток. Под конец встречи москвичи немного ослабили хватку, но и это «Панатинаикосу» никак не помогло. Итог – разгромная гостевая победа ЦСКА, 98:74.

Самым результативным игроком матча стал Марюс Григонис. На его счету 19 очков, 1 подбор и 3 передачи. 17 очков набрал Хэкетт, ещё 16 – Торнике Шенгелия. Лучшим в составе «Пао» стал Иоаннис Папапетру. У него 16 очков.

ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия ЦСКА сверг лидера-сенсацию и снова на вершине. Но разгром «Автодора» не внушает доверия

Вспышка коронавируса внесла в расписание москвичей свои правки. Сложные матчи с «Олимпиакосом» и «Барселоной» на старте второго круга провести не удалось. Календарный год начался с двух уверенных побед подряд над «Автодором» и «Панатинаикосом», которые явно послабее упомянутых клубов. Пауза пошла армейцам на пользу, а достигнутый результат должен вселить уверенность на будущее. И у ЦСКА есть все шансы продлить победную серию. Через два дня москвичи на своей площадке примут невзрачный АСВЕЛ, а 17 января отправятся на выезд к пострадавшему от коронавируса «Зениту» в Единой лиге ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022