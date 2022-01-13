Пауза пошла на пользу. ЦСКА катком прошёлся по «Панатинаикосу» в Греции

Евролига, пережившая очередную вспышку коронавируса, постепенно возвращается к привычному календарю. Сегодня в Афинах завершился матч 20-го тура чемпионата – «Панатинаикос» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Армейцы, не выступавшие на турнире с конца декабря, увезли из Греции разгромную победу.

Москвичи должны были провести свой первый в 2022 году матч Евролиги ещё на прошлой неделе. Но в итоге встреча с «Барселоной», запланированная на 7 января, была перенесена на более поздний срок. В составе каталонского клуба было выявлено аж 13 случаев заражения коронавирусом, из-за чего команда не смогла составить минимальную заявку из восьми человек на этот матч. Игра «Панатинаикоса» с «Альбой» была перенесена по аналогичной причине.

Игроки «Пао» не выходили на паркет с 27 декабря – тогда они обыграли «Лаврио» в четвертьфинале Кубка Греции. А вот ЦСКА уже успел провести матч в новом календарном году. Армейцы на своей площадке уверенно обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ (92:65).

Сегодня с первых минут на площадку вышли Никита Курбанов, Никола Милутинов, Дэниел Хэкетт, Торнике Шенгелия и Алексей Швед, вернувшийся в строй после болезни. Из-за травмы матч пропустил Уилл Клайберн.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе. Хозяева сопротивлялись как могли, но ЦСКА выиграл подбор и успешнее бросал из-за дуги (4/9 против 1/5 у «Пао»), а в конце отрезка выдал рывок 9:0. В итоге первая десятиминутка завершилась с небольшим преимуществом гостей – 26:20. Но уже в самом начале второй четверти «Панатинаикос» совсем посыпался. Подопечные Димитриса Итудиса настреляли 14 безответных очков, и спустя пять минут разница в счёте составляла 20 очков.

В первой половине сразу три игрока армейцев преодолели двузначную отметку по набранным очкам: Торнике Шенгелия (13), Дэниел Хэкетт (12) и Марюс Григонис (11). А вот Алексей Швед отыграл всего четыре минуты – судя по всему, неокончательно восстановился после болезни. В итоге ЦСКА выиграл отрезок со счётом 34:13, и на большой перерыв команды уходили со счётом 60:33.

В третьей четверти москвичи подрасслабились, но вполне заслуженно – преимущество в 30 очков позволяло. В итоге «Пао» усилиями Иоанниса Папапетру и Кендрика Перри выиграл отрезок со счётом 22:17, но на ход игры это особо не повлияло. Перед четвёртой четвертью счёт на табло был 77:55 в пользу ЦСКА. В заключительную десятиминутку армейцы продолжили уничтожать соперника. Особенно уверенно гости исполняли из-за дуги: за весь матч они реализовали 17 «трёшек» из 34 попыток. Под конец встречи москвичи немного ослабили хватку, но и это «Панатинаикосу» никак не помогло. Итог – разгромная гостевая победа ЦСКА, 98:74.

Самым результативным игроком матча стал Марюс Григонис. На его счету 19 очков, 1 подбор и 3 передачи. 17 очков набрал Хэкетт, ещё 16 – Торнике Шенгелия. Лучшим в составе «Пао» стал Иоаннис Папапетру. У него 16 очков.

Вспышка коронавируса внесла в расписание москвичей свои правки. Сложные матчи с «Олимпиакосом» и «Барселоной» на старте второго круга провести не удалось. Календарный год начался с двух уверенных побед подряд над «Автодором» и «Панатинаикосом», которые явно послабее упомянутых клубов. Пауза пошла армейцам на пользу, а достигнутый результат должен вселить уверенность на будущее. И у ЦСКА есть все шансы продлить победную серию. Через два дня москвичи на своей площадке примут невзрачный АСВЕЛ, а 17 января отправятся на выезд к пострадавшему от коронавируса «Зениту» в Единой лиге ВТБ.