Династия даёт трещину на этапе зарождения. Джеймс Харден может крупно подставить «Бруклин»

«Большое трио» «Бруклина» в лице Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена образовалось не так давно – всего год назад. И может просуществовать очень недолго. Травмы, отстранения и прочие неприятности выбили звёздную тройку из колеи. Звёзды всё реже играют вместе, и терпение Джеймса Хардена, присоединившегося к Кевину Дюранту и Кайри Ирвингу в прошлом январе, постепенно подходит к концу.

Харден может покинуть команду уже этим летом. В его контракте прописана опция игрока ($ 47,4 млн) на сезон-2022/2023, отказавшись от которой он сможет выйти на рынок свободных агентов. Почему Джеймс подумывает оставить «Нетс»? На это есть несколько причин.

В разговорах с руководством «Нетс» и близкими знакомыми Харден выражал недовольство по поводу статуса Кайри Ирвинга, который из-за отказа от вакцинации не может принимать участия в домашних матчах команды. Ситуацию усугубила недавняя травма Кевина Дюранта, из-за которой тот выбыл как минимум на полтора месяца — бóльшая часть нагрузки в нападении (во всяком случае в «домашках») теперь приходится именно на Бороду. У Джеймса не лучшим образом получается тащить «Нетс» в одиночку – 8 из 10 последних игр на родной арене «Барклайс Центр» команда Стива Нэша проиграла. Сейчас «Бруклин» занимает четвёртое место в Восточной конференции с результатом 29-19, что не соответствует предсезонным ожиданиям.

Имеет место и бытовой аспект – Хардену не нравится жить в Бруклине. В Хьюстоне защитник чувствовал себя куда более комфортно. А в Нью-Йорке к более прохладному климату добавились и повышенные налоги.

Сам Харден прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Конечно, я расстроен, потому что мы играем не в полном составе, в команде есть много несогласованности по какой бы то ни было причине. Травмы, коронавирус, называйте это как хотите. Так что да, это расстраивает. Я думаю, что все в этом клубе расстроены, потому что мы лучше, чем наши показатели, и должны прибавлять. Вот и всё», — сказал Джеймс.

Защитник, пускай и пребывает в расстроенных чувствах, но опускать руки пока не спешит. По словам самого Хардена, цель «Бруклина» – победа в чемпионате. И он продолжает к ней стремиться. А в отсутствие Ирвинга с Дюрантом продолжает колотить трипл-даблы с 30+ очками, которых в этом сезоне у него уже четыре. То есть Джеймс профессиональной выполняет свои обязанности и прохлаждаться на паркете точно не собирается. Этот сезон он почти со 100-процентной вероятностью доиграет в «Нетс» и сделает всё возможное для завоевания титула.

«Бруклин» не собирается обменивать Хардена перед февральским дедлайном. Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, позиция «Нетс» в отношении Хардена основана на неоднократных заявлениях баскетболиста во время общения владельцем и руководством о том, что он полон решимости остаться в Бруклине и выиграть с клубом чемпионат.

Владелец «Бруклина» Джо Цай и генеральный менеджер Шон Маркс полагаются также на лично и публично высказанное убеждение суперзвезд клуба Хардена, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга о том, что втроём они способны сделать «Нетс» непобедимой командой. «Бруклин» в этом сезоне не станет обсуждать обмен Хардена ни с одной из команд, включая «Филадельфию», которая не скрывает заинтересованности в защитнике.

Хорошей новостью для «Нетс» является то, что Харден не настроен категорично. Нет такого, что он однозначно хочет уйти из «Бруклина». Просто Джеймс начал обдумывать разные варианты. Летом он хочет сесть и серьёзно подумать, куда двигаться дальще. У Хардена есть очевидный приоритетный вариант для продолжения карьеры на случай ухода из «Нетс» — «Филадельфия Сиксерс». Потенциальное объединение с Джоэлом Эмбиидом вызывает определённый интерес у Джеймса.

Сейчас президентом «Филадельфии» является Дэрил Мори, с которым Харден многие годы работал в «Хьюстон Рокетс». Мори мечтает выменять Хардена на Бена Симмонса по «сайн-энд-трэйд» в межсезонье.

«Если мы хотим реально повысить наши шансы на чемпионство, то игрок, которого мы добавим к Джоэлу в возможном обмене, должен быть соответствующего уровня. Если мы обменяем Симмонса на нескольких игроков, это не повысит ваши шансы на титул настолько, чтобы действительно изменить ситуацию. Да, это может сделать нас немного лучше, но не настолько лучше, как мы хотим.

С учётом формы Эмбиида, заключая сделку, мы должны быть абсолютно уверены, что это самый правильный вариант и он увеличит нашу способность выиграть чемпионат. Мы ищем сделку, которая сделает нас одной из двух-трех лучших команд в лиге. Это команды, которые побеждают», – сказал Мори.

Этот обмен, кстати, мог состояться ещё год назад. «Сиксерс» хотели заполучить Хардена, когда тот покидал «Рокетс», и были готовы включить в сделку Симмонса. Однако в «Хьюстоне» предпочли предложение «Нетс». Дэрил Мори, видимо, серьёзно настроен заполучить Джеймса, но в то, что сделка состоится, всё равно верится с трудом. Симмонс, прямо скажем, не ровня Хардену. Особенно после того, как семь месяцев не выходил на площадку, продолжая сидеть на переоценённом контракте. А учитывая историю с бойкотом клуба прошлым летом, в глазах большинства руководителей НБА он наверняка выглядит проблемным. Так зачем «Нетс» рисковать, особенно когда речь идёт о конкуренте по Восточной конференции?

А если Харден откажется от опции игрока, прежде чем подписывать его в качестве свободного агента «Филе» придётся освободить место в платёжке. И для этого придётся ни много ни мало сбросить Симмонса с его контрактом на $ 140 млн. Что не так-то просто, учитывая падение рыночной ценности игрока.

Как бы то ни было, в случае ухода Хардена «Нетс» придётся искать подходящую замену. И это тоже задача не из простых. Когда нынешний состав только собирался, на «Большое трио» возлагались колоссальные надежды. Казалось, что в команде вот-вот зародится чемпионская династия, но она даёт трещину уже на начальном этапе. Джеймс может крупно подставить «Нетс» и перечеркнуть многолетние усилия фронт-офиса по построению доминирующего контендера. Но хотя бы этот сезон звёздная тройка наверняка доиграет в полном составе. Его итог, вероятно, станет определяющим для Хардена при принятии решения о своём будущем. К лету игрок может стать как более лояльным к клубу, так и категорично настроенным на уход, если в плей-офф НБА «Нетс» потерпят крах.