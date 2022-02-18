ЦСКА наконец-то показал что-то стоящее. Хотя веры в команду по-прежнему практически нет

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» подошли к очному противостоянию в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на непривычно низких позициях в турнирной таблице. Армейцы с балансом 10-4 расположились на четвёртом месте, «Локо» с результатом 6-5 находился на шестой позиции.

Оба клуба пострадали от кадровых потерь. Пять дней назад ЦСКА в матче с «Астаной» (84:65) вышел играть без Уилла Клайберна, Торнике Шенгелии, Габриэля Лундберга и недавно подписанного Аллерика Фримена. Все они не вышли на паркет против «Локомотива-Кубань», который как минимум до марта не сможет рассчитывать на травмированных Джонатана Мотли и Стэнтона Кидда.

«Локо» перед выездом в Москву неудачно съездил в гости к «Астане» (83:87). Команда Бранко Максимовича пострадала от игрока соперников Энтони Хики, который провёл лучший матч в жизни и оформил феноменальный трипл-дабл из 43 очков, 10 подборов и 11 передач. На действиях краснодарской команды также сказывалась недавняя массовая вспышка коронавируса у игроков.



Очевидно, что «Локомотив-Кубань» являлся андердогом гостевого противостояния с ЦСКА. Хотя армейцы очень часто приучили разочаровывать в этом сезоне. Заведомо записывать команду Димитриса Итудиса в победители сейчас нельзя во встречах с любым соперником.



В первой половине ЦСКА и «Локомотив-Кубань» выдали сверхрезультативный баскетбол. Чуть удачливее в этом процессе оказалась команда Итудиса — 54:51. В основном лидировали хозяева, но ближе к перерыву «Локо» пару раз вырывался вперёд на расстояние 1-3 очков. Преимущество для ЦСКА сделал Никола Милутинов, набравший 6 очков в последние две минуты второй четверти.

Всё намекало на интригующее противостояние после 15-минутной паузы. Однако армейцы очень быстро сняли все вопросы об исходе встречи. ЦСКА оформил рывок 16:4 на старте третьей четверти, обеспечив себе преимущество «+15». Для «Локо» этот удар оказался нокаутирующим. ЦСКА спокойно довёл дело до итоговой разгромной победы со счётом 91:71.

В составе ЦСКА отличился оформивший дабл-дабл Алексей Швед (15 очков, 10 подборов). Аналогичную результативность показал Дэниэл Хэкетт. Стоит отметить, что Швед не просто качественно ассистировал, но и приемлемо (в отличие от предыдущих матчей) бросал из-за дуги — 2/3 трёхочковых. У «Локомотива-Кубань» выделились Эррик Макколлум (13 очков) и Захар Ведищев (11 очков). Краснодарцам нужно как можно быстрее отходить от коронавируса, вливать в состав Джейлена Бэрфорда и стараться улучшить позиции в Еврокубке и Единой лиге ВТБ.



ЦСКА наконец-то показал что-то стоящее на площадке, хотя веры в команду по-прежнему практически нет. Слишком длинный шлейф неудач тянется за армейцами в этом сезоне. «Локо» и других уязвимых или не особо сопротивляющихся соперников команда Итудиса обыгрывает достаточно легко. Другое дело, когда оппонент не собирается сдаваться просто так.

Чего стоит только прошлый матч Евролиги с пребывающим в нижней части турнирной таблицы «Маккаби» (75:84), когда ЦСКА летел «-21» к перерыву и сократил разницу до относительно приличной только в концовке. Через несколько дней тот же «Маккаби» уволил главного тренера Янниса Сферопулоса после поражения в Кубке Израиля. То есть победа над ЦСКА не особо впечатлила руководство и даже не отсрочила отставку грека.



«Бавария», «Барселона», «Реал», «Фенербахче», «Монако», «Олимпиакос», «Црвена Звезда», «Жальгирис», «Зенит», «Баскония» — оставшиеся соперники ЦСКА до конца регулярного чемпионата. Победа ЦСКА практически не вызывает сомнения только во встречах с «Жальгирисом», «Црвеной Звездой» и «Басконией», а вот в остальных играх характерная безвольность армейцев чревата отрицательным результатом. Есть причины сомневаться в выходе команды Итудиса в плей-офф. Да и в Единой лиге ВТБ ЦСКА уже не смотрится доминирующей силой на фоне «Зенита» и УНИКСа. Для армейцев наступает решающая часть сезона, в которой нужно преобразиться в лучшую сторону. Иначе серия попаданий в «Финал четырёх» Евролиги и чемпионских титулов Единой лиги ВТБ прервётся.