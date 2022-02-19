«Нужны перемены». Тейтум нелепейшим образом потерял $ 32 млн

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум слегка разбавил спокойную атмосферу во время перерыва на Матч звёзд НБА. Тейтум достаточно резко выразил недовольство нынешней системой голосования по выбору игроков для включения в символические пятёрки сезона. В прошлом сезоне 23-летний баскетболист не попал ни в одну из трёх пятёрок и потерял $ 32 млн, которые были прописаны в его контракте на случай включения.

«Все рассказывают в своих подкастах, за кого голосовали. Для меня на кону стояли $ 30 млн (Если точнее, чуть более $ 32 млн. — Прим. «Чемпионата»). Я получил бы эти деньги, если бы меня выбрали. И я отдельно запомнил одного человека, который сказал: «Мне не очень нравится выбор позиций для броска у Тейтума, так что я не могу отдать за него свой голос». Я был сильно озадачен.

У многих в контрактах прописаны бонусы за символические пятёрки. Все знают, что я потерял на этом 30 миллионов. Тот факт, что у кого-то может быть такое мнение и это обходится в 30 миллионов… Дело даже не во мне. Подумайте о будущих контрактах недавних новичков. Нужны перемены.



У голосующих нет никаких критериев при выборе. Все упирается в личное мнение. Что-то вроде «Ну, знаете ли, этот парень нравится мне немного больше, чем тот». Но мне кажется, слишком многое стоит на кону, чтобы полагаться на такое», – сказал Тейтум.



Есть ли у Тейтума повод для недовольства? Составы символических пятёрок определяются голосованием журналистов. То есть фактор необъективности присутствует. Тейтум действительно имел все основания попасть в третью сборную в прошлом сезоне.



Тейтум заработал наибольшее количество баллов (69) среди игроков, не удостоенных попадания в пятёрки. Форвард получил два голоса за включение в первую команду, 9 голосов — за вторую, 32 голоса — за третью. Джейсон уступил Джимми Батлеру (131 балл) и Полу Джорджу (89 баллов) и опередил попавшего в третью пятёрку защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга (61 балл). Проблем в том, что Тейтум был указан как форвард при подсчёте голосов. Позиция является ключевой при определении сборных сезона. Туда включаются два форварда, два защитника и один центровой.

Тейтум добился ряда рекордных показателей в сезоне-2020/2021. В среднем он набирал лучшие в карьере 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. В первую пятёрку тогда вошли Стефен Карри, Лука Дончич, Кавай Леонард, Яннис Адетокунбо и Никола Йокич. Во вторую удалось попасть Дэмьену Лилларду, Крису Полу, Джулиусу Рэндлу, Леброну Джеймсу и Джоэлу Эмбииду. В третьей команде к вышеупомянутым Батлеру, Ирвингу и Джорджу присоединились Руди Гобер и Брэдли Бил.



Не будем рассматривать первые две пятёрки. Очевидно, что Джейсон не дотягивал до уровня этих звёзд НБА. Но в третью он точно мог и даже должен был попадать. Вместе с Билом (второй лучшей скорер прошлого сезона) и Гобером (один из самых доминирующих центровых НБА). А вот включение Батлера и Джорджа выглядит очень сомнительно.



Тейтум набирал в среднем больше очков, подборов, перехватов, блок-шотов и совершал меньше потерь, чем Пол Джордж. Он также набирал в среднем больше очков, подборов, блок-шотов и показал лучшую точность трёхочковых, чем Джимми Батлер. Джейсон опередил Ирвинга не только по ключевым статистическим показателям, но и по заработанным баллам в голосовании. Но здесь в дело вмешалось ограничение по позициям. Батлер мог бы рассматриваться как защитник, но почему-то был причислен к числу форвардов. Форварду «Бостона» максимально не повезло.

Тейтум мог увеличить стоимость своего пятилетнего контракта с $ 163 млн до $ 195,6 млн. Джейсон теряет в среднем почти $ 7 млн в год, так что его разочарование можно понять. Тем более когда своим выступлением на площадке он более чем заслужил попадание в третью пятёрку. Форвард остался со своим контрактом $ 163 млн, чем невольно помог клубу в финансовом плане. В этом сезоне «Бостон» сэкономил $ 5,6 млн в платёжной ведомости (приличная сумма для клуба, который балансирует на грани порога налога на роскошь), при этом зарплата Тейтума остаётся на уровне $ 28,1 млн, вместо того чтобы подскочить до $ 33,7 млн. Всё равно приличная сумма, но молодой игрок явно хотел большего.



В систему определения символических пятёрок действительно можно внести изменения. Как минимум убрать неоднозначный пункт о привязке к конкретной позиции, который и помешал Тейтуму. Форвард «Селтикс» в этом сезоне набирает в среднем 25,7 очка, 8,4 подбора и 4,2 передачи. Статистика, которой достаточно для попадания хотя бы в третью пятёрку. Вот только молодому баскетболисту от этого легче уже не станет. $ 32 млн безвозвратно потеряны нелепейшим образом.