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Джейсон Тейтум недоволен непопаданием в символическую пятёрку НБА: из-за этого он потерял $ 32 млн

«Нужны перемены». Тейтум нелепейшим образом потерял $ 32 млн
Алексей Фалько
Тейтум нелепейшим образом потерял $ 32 млн
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Можно понять, почему Джейсон никак не успокоится даже почти через год после случившегося.

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум слегка разбавил спокойную атмосферу во время перерыва на Матч звёзд НБА. Тейтум достаточно резко выразил недовольство нынешней системой голосования по выбору игроков для включения в символические пятёрки сезона. В прошлом сезоне 23-летний баскетболист не попал ни в одну из трёх пятёрок и потерял $ 32 млн, которые были прописаны в его контракте на случай включения.

«Все рассказывают в своих подкастах, за кого голосовали. Для меня на кону стояли $ 30 млн (Если точнее, чуть более $ 32 млн. — Прим. «Чемпионата»). Я получил бы эти деньги, если бы меня выбрали. И я отдельно запомнил одного человека, который сказал: «Мне не очень нравится выбор позиций для броска у Тейтума, так что я не могу отдать за него свой голос». Я был сильно озадачен.

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У многих в контрактах прописаны бонусы за символические пятёрки. Все знают, что я потерял на этом 30 миллионов. Тот факт, что у кого-то может быть такое мнение и это обходится в 30 миллионов… Дело даже не во мне. Подумайте о будущих контрактах недавних новичков. Нужны перемены.

У голосующих нет никаких критериев при выборе. Все упирается в личное мнение. Что-то вроде «Ну, знаете ли, этот парень нравится мне немного больше, чем тот». Но мне кажется, слишком многое стоит на кону, чтобы полагаться на такое», – сказал Тейтум.

Есть ли у Тейтума повод для недовольства? Составы символических пятёрок определяются голосованием журналистов. То есть фактор необъективности присутствует. Тейтум действительно имел все основания попасть в третью сборную в прошлом сезоне.

Тейтум заработал наибольшее количество баллов (69) среди игроков, не удостоенных попадания в пятёрки. Форвард получил два голоса за включение в первую команду, 9 голосов — за вторую, 32 голоса — за третью. Джейсон уступил Джимми Батлеру (131 балл) и Полу Джорджу (89 баллов) и опередил попавшего в третью пятёрку защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга (61 балл). Проблем в том, что Тейтум был указан как форвард при подсчёте голосов. Позиция является ключевой при определении сборных сезона. Туда включаются два форварда, два защитника и один центровой.

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Тейтум добился ряда рекордных показателей в сезоне-2020/2021. В среднем он набирал лучшие в карьере 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. В первую пятёрку тогда вошли Стефен Карри, Лука Дончич, Кавай Леонард, Яннис Адетокунбо и Никола Йокич. Во вторую удалось попасть Дэмьену Лилларду, Крису Полу, Джулиусу Рэндлу, Леброну Джеймсу и Джоэлу Эмбииду. В третьей команде к вышеупомянутым Батлеру, Ирвингу и Джорджу присоединились Руди Гобер и Брэдли Бил.

Не будем рассматривать первые две пятёрки. Очевидно, что Джейсон не дотягивал до уровня этих звёзд НБА. Но в третью он точно мог и даже должен был попадать. Вместе с Билом (второй лучшей скорер прошлого сезона) и Гобером (один из самых доминирующих центровых НБА). А вот включение Батлера и Джорджа выглядит очень сомнительно.

Тейтум набирал в среднем больше очков, подборов, перехватов, блок-шотов и совершал меньше потерь, чем Пол Джордж. Он также набирал в среднем больше очков, подборов, блок-шотов и показал лучшую точность трёхочковых, чем Джимми Батлер. Джейсон опередил Ирвинга не только по ключевым статистическим показателям, но и по заработанным баллам в голосовании. Но здесь в дело вмешалось ограничение по позициям. Батлер мог бы рассматриваться как защитник, но почему-то был причислен к числу форвардов. Форварду «Бостона» максимально не повезло.

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Тейтум мог увеличить стоимость своего пятилетнего контракта с $ 163 млн до $ 195,6 млн. Джейсон теряет в среднем почти $ 7 млн в год, так что его разочарование можно понять. Тем более когда своим выступлением на площадке он более чем заслужил попадание в третью пятёрку. Форвард остался со своим контрактом $ 163 млн, чем невольно помог клубу в финансовом плане. В этом сезоне «Бостон» сэкономил $ 5,6 млн в платёжной ведомости (приличная сумма для клуба, который балансирует на грани порога налога на роскошь), при этом зарплата Тейтума остаётся на уровне $ 28,1 млн, вместо того чтобы подскочить до $ 33,7 млн. Всё равно приличная сумма, но молодой игрок явно хотел большего.

В систему определения символических пятёрок действительно можно внести изменения. Как минимум убрать неоднозначный пункт о привязке к конкретной позиции, который и помешал Тейтуму. Форвард «Селтикс» в этом сезоне набирает в среднем 25,7 очка, 8,4 подбора и 4,2 передачи. Статистика, которой достаточно для попадания хотя бы в третью пятёрку. Вот только молодому баскетболисту от этого легче уже не станет. $ 32 млн безвозвратно потеряны нелепейшим образом.

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