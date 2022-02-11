«Бруклин» блестяще выкрутился, «Лейкерс» потерпели фиаско. Итоги дедлайна НБА

«Нетс» провернули взаимовыгодную сделку по Хардену с «Сиксерс». «Бостон» всех переиграл, а вот «Даллас» и «Спёрс» творили непонятно что.

Завершился дедлайн НБА 2022 года. Он был не таким насыщенным, как в прошлом сезоне, но громких сделок всё равно хватает. Подводим итоги.

Самая громкая сделка — Джеймс Харден перешёл из «Бруклина» в «Филадельфию»

«Филадельфия Сиксерс» приобрела Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа, отдав «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда, пик первого раунда драфта 2022 года (без защиты) и пик первого раунда драфта 2027 года (защищён в топ-8). У «Нетс» есть возможность перенести пик в первом раунде драфта-2022 на 2023 год.

Обмен года, о котором ещё месяц назад никто не говорил. Харден оказался недоволен положением в «Нетс» и захотел снова поработать под началом президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори, который ему хорошо знаком по периоду в «Хьюстон Рокетс». «Бруклин» не стал уговаривать Джеймса.

Тот случай, когда сделка выгодна обеим сторонам. «Филадельфия» получила суперзвезду НБА в пару к Джоэлу Эмбииду, сбросив проблемного Бена Симмонса. Харден умеет играть на периметре, а значит, лучше подходит в напарники Джоэлу. Такого сильного и разнопланового партнёра на задней линии у Джоэла никогда не было. Карри и Драммонд — надёжные игроки ротации, но приобретение Хардена в совокупности с избавлением от Симмонса того стоило. Мори удалось отстоять молодого защитника Тайриза Макси, что можно назвать дополнительной мини-победой «Филадельфии». Не факт, что Эмбиид и Харден добьются успеха в плей-офф под руководством главного тренера Дока Риверса, но во всяком случае «Сиксерс» точно стали сильнее, чем днём ранее. Харден, в отличие от Симмонса, будет играть.

«Бруклин» блестяще выкрутился из сложного положения. Харден не хотел играть вместе с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. «Большое трио» просуществовало один год и почти не выходило на площадку вместе — баланс 13-3 в 16 матчах. Династия не состоялась. «Нетс» не оправдали статус главного фаворита сезона. Удерживать Хардена было бессмысленно. Симмонс — тоже далеко не идеал в плане трудовой этики, но ничего не имеет против выступления в форме «Нетс».

Бен Симмонс Фото: instagram.com/brooklynnets

Бен отлично подходит для «Бруклина». Симмонс — универсальный защитник, который может закрывать соперников на позиции 1-5-го номеров. В «Нетс» от него не будут требовать развивать игру на периметре. Шутеров в команде Стива Нэша и так предостаточно — Дюрант, Ирвинг, Патрик Миллз, пришедший из «Сиксерс» Сет Карри, пока что травмированный Джо Харрис. Бен — потрясающий плеймейкер, поэтому часто будет находить их в удобной позиции для броска. Симмонс оживит атаку «Бруклина» и сделает её более вариативной.

Драммонд — центровой, который спокойно может собрать 20+ подборов, когда ему дают много минут. «Нетс» очень не хватало такого классического «большого». Сет Карри — один из лучших снайперов в новейшей истории НБА с точностью трёхочковых 44% за карьеру. Да, кроме броска он ничего не умеет. Но у «Бруклина» хватает доминирующих опций в нападении. От Сета никто не ждёт игры на уровне его брата Стефена, с которым Дюрант ранее выступал в «Голден Стэйт». Кевина теперь уже никто не может обвинить в уходе от Карри ради Ирвинга, как шутят в Сети. «Нетс» также выжали из «Сиксерс» драфт-пики, с которыми у команды были проблемы. Генеральный менеджер Шон Маркс год назад отдал «Хьюстону» много активов за Джеймса, частично драфтовый капитал удалось вернуть.

«Филадельфия» и «Бруклин» будут претендовать на титул в этом сезоне. Оба клуба надеются, что Харден и Симмонс как можно быстрее вольются в состав. Ни одну из этих команд нельзя назвать доминирующей силой. Тем интереснее будет наблюдать за ними в плей-офф. Потенциальный финал Восточной конференции «Нетс» — «Сиксерс» может стать настоящим украшением сезона.

Самая неожиданная сделка — «Даллас» избавился от Кристапса Порзингиса

«Вашингтон Уизардс» выменял Кристапса Порзингиса и пик второго раунда драфта из «Даллас Маверикс», отдав Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса. Ничто не предвещало этого обмена. Инсайдеры не сообщали о желании «Далласа» избавиться от Порзингиса. И уж тем более странно видеть его переход в «Вашингтон» с доплатой в виде драфт-пика. «Уизардс» сами хотели устроить распродажу, сделав доступными для обмена всех, кроме Брэдли Била и Кайла Кузмы.

Если говорить вкратце — «Вашингтон» спихнул два плохих контракта и получил перспективного звёздного «большого» в лице Порзингиса. Да, Кристапс часто травмируется и уровень его игры не соответствует ожиданиям, но за него можно было получить нечто больше, чем Динуидди (ненужный команде из-за наличия Дончича на его позиции) и соотечественника Порзингиса Дависа Бертанса, которому «Уизардс» по глупости полтора года назад выдали пятилетний контракт на $ 80 млн.

Бертанс, набирающий 5,7 очка при ужасной точности 35% с игры и 32% из-за дуги (а Давис подписывался именно как сильный шутер), съедает $ 16 млн в платёжке за год. Динуидди будет получать $ 17, 18 и 19 млн в течение следующих трёх лет. Тоже не лучшее соглашение. Спенсер откровенно сдулся. «Уизардс» выпали за пределы зоны плей-ин. Динуидди и Монтрезл Харрелл (сброшен в «Шарлотт») стали деструктивными факторами в раздевалке. Столичный клуб успешно от них избавился.

Связка Луки Дончича и Кристапса Порзингиса разрушена, не успев толком себя проявить. «Даллас» дважды вылетал в первом раунде плей-офф, уступая «Клипперс» (2-4 и 3-4) с Каваем Леонардом и Полом Джорджем. Лука и Кристапс получили первый горький, но полезный опыт постсезона. Со стороны действия «Далласа» выглядят абсурдными и иррациональными. Динуидди, по сути, дублирует навыки Дончича, но делает всё на порядок хуже. Бертанс — скорее, балласт, а не помощник.

Возможно, многие факты не стали достояниям общественности. В СМИ появлялись слухи, что Дончич и Порзингис конфликтуют. Кристапс узнал об обмене, когда находился в столовой и готовился выйти на разминку перед матчем с «Клипперс». Получилось не очень красиво. Лука не особо расстроился уходу Порзингиса, скорее, наоборот. В игре с «Лос-Анджелесом» (112:105) он набрал 51 очко — личный рекорд результативности за карьеру в НБА. Но если рассуждать глобально, то с текущим составом команда Джейсона Кидда не может рассчитывать на успех в плей-офф.

Кристапс Порзингис узнал об обмене

Летом от «Далласа» ожидаются какие-то значимые ходы на рынке. Хотя как их сделать, когда у Луки вступает в силу супермаксимальное продление контракта со стартовой зарплатой $ 36 млн, а одним только Динуидди и Бертансу нужно платить по $ 34 млн в течение трёх лет. Зарплаты Тима Хардуэя ($ 19,6 млн), Дуайта Пауэлла ($ 11 млн), Реджи Буллока ($ 10 млн), Макси Клебера ($ 9 млн) и только что продлённого Дориана Финни-Смита ($ 13 млн) тоже адекватными не назовёшь. Кажется, техасцы ещё как минимум три года будут топтаться на месте. Прайм-тайм Луки будет растрачен на выступление с исполнителями среднего и ниже среднего уровня.

«Бостон» — главный победитель дедлайна

«Бостон Селтикс» выменял Деррика Уайта из «Сан-Антонио Спёрс», отдав Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда и пик первого раунда драфта-2022. Уайт явно лучше Ричардсона. Деррик закроет столь проблемную позицию разыгрывающего в «Селтикс». Кроме того, он отлично защищается на периметре.

«Селтикс» также вернули в команду бывшего стартового центрового Даниэля Тайса, сбросив в «Хьюстон Рокетс» Денниса Шрёдера, Бруно Фернанду и Энеса Кантера Фридома. Ещё «Бостон» отдал «Орландо Мэджик» Бола Бола и Пи Джея Дозьера, которые выбыли до конца сезона из-за травм. «Селтикс» фактически сбросили весь балласт, опустились ниже отметки порога налога на роскошь и стали сильнее. Команда освободила пять мест в заявке и может пополнить состав качественными дешёвыми исполнителями на рынке выкупа.

«Бостон» прямо перед дедлайном набрал солидный ход, выиграв восемь из девяти последних матчей. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун получили ценных помощников в лице Уайта и Тайса. Команда Име Удоки стала реальным претендентом на прямую путевку в плей-офф. «Селтикс» даже можно считать теневым кандидатом на победу в Восточной конференции, если Тейтум и Браун избегут травм.

Энес Кантер Фридом Фото: instagram.com/celtics

Немного об ушедших из «Селтикс» и их судьбе. Дозьер сразу же отчислен из «Орландо», Бол Бол тоже во Флориде вряд ли задержится. «Хьюстон» готов потерпеть до конца сезона Денниса Шрёдера, но не Энеса Кантера Фридома. Фридом набирает 3,7 очка и 4,6 подбора за 12 минут в нынешнем сезоне. С такой статистикой центровой рискует остаться невостребованным на рынке выкупа. Не факт, что кто-то захочет выдать ему даже минимальный контракт. Вполне вероятно, главному баскетбольному активисту планеты придётся критиковать Китай, Турцию и ущемление прав человека уже не в статусе действующего игрока НБА. Кантер такими темпами воплотит мечту поиграть за «Панатинаикос» в Евролиге на финишном отрезке карьеры быстрее, чем он мог себе представить.

Самая масштабная сделка сезона — постарались «Сакраменто», «Клипперс», «Милуоки» и «Детройт»

«Сакраменто Кингз» приобрёл Донте Дивинченцо, Джоша Джексона, Трея Лайлса и драфт-права на Давида Мишино. «Детройт Пистонс» получил Марвина Бэгли III. «Лос-Анджелес Клипперс» выменяли Родни Худа, Семи Оджелейе и драфт-права на Ваню Маринковича. «Милуоки Бакс» приобрёл Сержа Ибаку и два пика второго раунда драфта. Единственный четырёхсторонний обмен в этом сезоне.

Ибака — самый именитый игрок в списке. Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» получает шанс выиграть титул ещё раз уже в «Милуоки», чего «Клипперс» ему дать не могли. Бэгли — второй номер драфта-2018. Тот самый проспект, которого взяли на пик раньше Дончича. Возможно, за пределами «Сакраменто» Марвин перезапустит карьеру и хотя бы частично оправдает ожидания. «Клипперс» и «Кингз» совершили слишком мелкие ходы, которые влияют на платёжку и помогают решить вопрос с количеством игроков в заявке.

Самая недооценённая сделка — обмен Монтрезла Харрелла

«Шарлотт Хорнетс» выменял тяжёлого форварда Монтрезла Харрелла из «Вашингтона», отдав взамен фактически бесполезных игроков ротации Вернона Кэри и Иша Смита. Харрелл — эффективный «большой» (24,5 балла полезности), но он не вписался в раздевалку «Уизардс» и конфликтовал с лидером команды Брэдли Билом. В «Хорнетс» Монтрезл начнёт всё с чистого листа. «Шарлотт» в последнее время часто проигрывал и поставил под сомнение место в зоне плей-ин. Ламело Болл, Терри Розир, Майлз Бриджес и Гордон Хэйворд нуждались в помощи сильного игрока передней линии. Харрелл — отличная опция.

«Вашингтону» особо не нужны Смит и Кэри, но для команды в данном случае важен уход ставшего «токсичным» Харрелла. На его позицию пришёл Порзингис, так что эту сделку можно занести «Уизардс» в актив. Как и «Шарлотт».

Самые странные ходы — «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» выменял из «Торонто Рэпторс» Горана Драгича, контракт которого будет выкуплен. Взамен техасцы отдали Таддеуса Янга и Дрю Юбенкса, последний сразу же был отчислен из «Торонто». Янг — не самый худший игрок ротации. «Спёрс» разгрузили платёжку, но стали слабее. Особенно если учитывать вышеупомянутый обмен Деррика Уайта на Джоша Ричардсона с «Бостоном».

Ричардсон — менее талантливый и полезный игрок, чем Уайт. «Спёрс» словно собрались «сливать» после перерыва на Матч звёзд НБА. Хотя бы выиграли шесть из оставшихся 27 матчей, чтобы главный Грег Попович вышел на первое место в истории НБА по количеству побед. С такими ходами есть определённые сомнения, что команда это сделает.

Самые малозаметные ходы — «Финикс Санз»

«Финикс Санз» выменял Торри Крэйга из «Индианы», отдав Джейлена Смита и пик второго раунда драфта-2022. Также из «Вашингтона» за наличные средства был приобретён Аарон Холидэй. Точечное усиление задней линии от лидера НБА по проценту побед. Крис Пол, Девин Букер, Микал Бриджес и Деандре Эйтон отлично справляются со своей работой, поэтому в помощи не нуждаются. Крэйг в прошлом сезоне внёс вклад в выход команды Монти Уильямса в финал НБА (хоть и совсем минимальный), присоединившись к «Финиксу» перед дедлайном. В Аризоне надеются, что на этот раз возвращение Торри ознаменуется завоеванием титула.

Именитые игроки, ожидаемый обмен которых не состоялся

В этом список входят Джерами Грант («Детройт Пистонс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерз»), Джон Коллинз («Атланта Хоукс»), Харрисон Барнс и Ришон Холмс («Сакраменто Кингз»), Тэйлен Хортон-Такер и Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Лейкерс»), Эрик Гордон и Джон Уолл («Хьюстон Рокетс»), Кемба Уокер, Эван Фурнье и Алек Бёркс («Нью-Йорк Никс»), Терренс Росс и Гэри Харрис («Орландо Мэджик»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Расселл Уэстбрук Фото: instagram.com/lakers

«Лейкерс» и «Никс» потерпели фиаско. «Лос-Анджелес» не избавился от Уэстбрука и Хортон-Такера. Фронт-офис Роба Пелинки не сделал вообще ничего. Даже не заполучил совершенно ненужного «Орландо» Терренса Росса. Остаётся только надеяться на чудесное преображение Уэстбрука после перерыва на Матч звёзд. Прецедент имеется. Год назад Расса тоже отправляли прочь из «Вашингтона». но он остался в команде после дедлайна. А затем резко прибавил в продуктивности и вытащил «Уизардс» со дна турнирной таблицы в плей-офф, когда букмекеры давали на это вероятность 0,6%. В итоге «Вашингтон» выиграл 17 из 23 последних матчей регулярки, посрамив всех скептиков. Хороший вызов для Уэстбрука — провернуть нечто подобное в «Лейкерс». Тем более что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис всегда готовы его поддержать.

«Нью-Йорк Никс» сделал доступным для обмена всю команду, но ничего не предпринял. Кемба Уокер, Эван Фурнье остались на месте, как и Джулиус Рэндл, Ар Джей Барретт, Митчелл Робинсон. Химия в коллективе явно нарушена. Команда Тома Тибодо находится за пределами зоны плей-ин Востока с балансом 25-31. Вероятно, выше «Никс» не поднимутся.

Дэмьен Лиллард не ушёл из «Портленда» вслед за Си Джеем Макколлумом и останется в Орегоне как минимум до лета. Лиллард не выйдет на площадку в этом сезоне, поскольку собирается полностью восстановиться после травмы живота. Летом Дэйм посмотрит, какие ходы предпримет фронт-офис, и решит, куда ему двигаться дальше. Возможно, всё-таки созреет для ухода из «Портленда», которому отдал 10 лет карьеры.

Джон Уолл мог уйти из «Хьюстона», только если бы «Лейкерс» решили обменять его на Уэстбрука. Этого не случилось, так как в Техасе наивно пытались выманить у «Лос-Анджелесе» ещё и будущий пик первого раунда драфта. Джон Коллинз всё-таки продолжит играть с Треем Янгом в «Атланте», несмотря на все спекуляции. Харрисон Барнс, Ришон Холмс, Эрик Гордон, Джерами Грант, Майлз Тёрнер, Гэри Харрис остались на месте только потому, что их клубы решили не устраивать полную чистку состава прямо сейчас. Летом они снова будут фигурировать в списках кандидатов на обмен.