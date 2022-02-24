Россия без проблем разобралась с Нидерландами. Чемпионат мира стал намного ближе

В Перми завершился матч третьего тура отбора на ЧМ-2023 – сборная России встречалась с командой Нидерландов. Начало выдалось непростым, но во второй половине российский коллектив сумел перевернуть ход встречи. И одержать третью победу на турнире подряд.
К сегодняшнему матчу сборная России подходила в качестве лидера группы H. В двух предыдущих турах наши игроки одержали две победы: над итальянцами (92:78) и исландцами (89:65). Нидерландская команда оба своих матча проиграла и занимала последнее место в таблице. Во второй этап квалификации пройдут по три лучших коллектива из каждой группы, которых всего восемь.
Заявка российской команды на сегодняшний матч выглядела следующим образом:
Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Макар Коновалов (МБА), Иван Стребков («Нижний Новгород»).
Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба — «Нижний Новгород»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор»), Артём Комолов (УНИКС), Марк Тихоненко («Астана»).
Центровые: Владимир Ивлев (ЦСКА, Москва), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).
Находящиеся в расположении команды Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») и Александр Платунов («Парма») сегодняшнюю встречу пропустили. При этом они смогут сыграть в гостевом матче со сборной Нидерландов.
В стартовой пятёрке на игру вышли Астапкович, Ивлев, Герасимов, Ильницкий и Комолов.
Начало матча для подопечных Зорана Лукича не задалось – они пропустили рывок 0:8. А чтобы набрать первые очки, потребовалось три минуты. Зато вслед за этим россияне выдали ответный рывок 13:0. Игра продолжилась в равной борьбе, однако четверть хозяева проиграли с минимальным отставанием – 16:17. Во втором отрезке оба коллектива то и дело сравнивали счёт, и «десятиминутка» завершилась ничьей. Нидерландцы удержали минимальное преимущество, и к большому перерыву команды подходили со счётом 35:36.
Во второй половине российская команда взяла ситуацию в свои руки. Россияне перебросали соперников, выиграли подбор и сумели вырваться вперёд – преимущество преодолело двузначную отметку. За третью десятиминутку подопечные Зорана Лукича набрали 27 очков (против 15 у гостей). В итоге к заключительному отрезку команды подходили со счётом 62:51. В четвёртой четверти нидерландцы пытались атаковать кольцо, но безуспешно. У команды гостей в целом хромала реализация дальних бросков – за матч они попали 24/63 (38,1%) бросков. Зато наши баскетболисты забросили «трёшек» при попытках. Отыграться сборной Нидерландов так и не удалось. Итог – победа россиян со счётом 80:69.
Самым результативным игроком матча стал Артём Комолов. На его счету 17 очков, 3 подбора и 2 передачи. Ещё 14 очков набрал Владислав Емченко.
Следующий матч со сборной Нидерландов состоится 27 февраля, но уже в гостях. А оставшиеся две встречи в группе планируется провести в летнее окно. Пока Зоран Лукич успешно справляется со своими обязанностями в новой команде. Одержав три победы в трёх матчах, сборная России обеспечила себе надёжный задел на выход в следующую стадию соревнований. Посмотрим, получится ли закрепить успех.
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