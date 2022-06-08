«Я заслужил такое отношение». Судьи ошибочно не удалили Грина во втором матче финала?

Финальная серия в НБА только набирает обороты. «Бостон» разобрался с «Голден Стэйт» в первом матче, с ходу отобрав преимущество домашнего паркета у Стефа Карри и партнёров. Казалось, что «кельты» подойдут к решающим играм уставшими, поскольку именно они потратили больше сил. Но ожидания в очередной раз разошлись с реальностью.

Правда, «Уорриорз» забрали второй матч, сравняв счёт в серии. Вторая половина совсем не удалась «Селтикс». Точнее, третья четверть. Именно третью 12-минутку гости с треском провалили, набрав 14 очков против 35. Парни Стива Керра после этого довели матч до победы, но уже на пресс-конференции все остановились на этом моменте.

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55 секунд до конца второй четверти. Джейлен Браун получает мяч на трёхочковой дуге и выполняет бросок, который потенциально может вывести «Бостон» вперёд (счёт до броска 48:50). Дрэймонд Грин защищается против Брауна и пытается помешать броску. Уже в воздухе Грин разворачивается спиной к нападающему, но по инерции влетает в корпус. Арбитры фиксируют нарушение правил.

Но самое интересное только начинается. Оба игрока падают на паркет, а ноги Грина каким-то чудесным образом оказываются на голове игрока «Селтикс». Последнему это не очень нравится, и Джейлен отталкивает ноги соперника. Грин же даёт понять, что так с ним поступать нельзя и толкает Брауна в спину. Естественно, начинается перепалка, которая быстро «тушится» прибежавшими партнёрами по команде.

Но есть важный момент! Уже в середине первой четверти Грин получил технический фол. Поэтому момент с Брауном вполне мог стать заключительным для Дрэймонда во втором матче. Получи он второй «технарь», игру бы он досматривал из раздевалки. Однако арбитры пожалели форварда, отыгравшего в итоге 35 минут (девять очков, пять подборов, семь передач).

«Если бы я сейчас играл, мне моментально дали бы два технических за такое», — кратко резюмировал главный тренер «Бостона» и бывший игрок НБА Име Удока.

Участник эпизода Джейлен Браун также остался недоволен решением арбитров. Он, правда, недвусмысленно намекнул, что арбитры вообще разрешали хозяевам гораздо больше, чем им.

Дрэймонд Грин в атаке Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Я не знал, что у него уже был один технический, я просто играю в баскетбол и думаю в первую очередь об этом. В том эпизоде было нарушение. Что касается технического, то там решать судьям, они могли принять любое решение. Но не знаю, что я должен был делать в той ситуации. Кто-то закидывает ноги мне на голову, а потом пытается стянуть с меня шорты. Не понимаю, что это вообще было. Я знаю, чего ждать от Дрэймонда. Он будет играть жёстко, толкаться, хватать меня.

Сегодня «Уорриорз» многое сошло с рук. Остаётся лишь принять этот вызов в следующем матче. Они применяют все эти уловки и приёмы, нам надо быть умнее и реагировать правильным образом», – заявил Браун.

Грин — один из самых эмоциональных игроков НБА Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Дрэймонду Грину также пришлось разбирать этот инцидент на послематчевой пресс-конференции.

«Идёт финал НБА. Я ношу соответствующую нашивку с гордостью. Не говорю, что судьи ко мне обязательно относятся иначе. Но я заслужил такое отношение. Наслаждаюсь этим, принимаю это, мне это нравится. Не позволю, чтобы надо мной кто-то возвышался. Я мужчина, на трибунах мои дети. Не играю в подобные игры. А что там происходило в тот момент, не так важно», – сказал Грин.

Правда, двукратный чемпион в составе «Бостона» Седрик Максвелл был куда более свободен в формулировках по отношению к Грину. Оно и понятно, бывшего игрока «Селтикс» лига точно не оштрафует за критику.

«Я скажу предельно прямо. За всё это дерьмо, которое творит Дрэймонд Грин, в 80-х его бы вырубили к чертям», – заявил Максвелл.

«Я видел, что сказал Седрик Максвелл. Знаете, что меня поражает, когда говорят, что в 80-х и 90-х баскетбол был гораздо более грубым и силовым? Это говорят те, кто никогда не дрался. Они ведут себя так, будто просто ходили по площадке и били друг другу рожи.

В те времена были несколько парней, которые могли врезать, нокаутировать, погнаться за тобой и быть удаленными с площадки. Билл Лэймбир, Рик Махорн. При этом все строят из себя таких. Так это вас били.

Меня поражает, что только потому, что он играл в 80-х, он говорит, что в его время меня бы вырубили. Это не совсем так, потому что это был бы не ты. Ты говоришь, что Рик Махорн вырубил бы меня. Он, вероятно, вырубил бы и тебя», – парировал Грин.

Один раз удаление Грина уже сыграло злую шутку с «Уорриорз», упустивших преимущество 3-1 и проигравших «Кливленду» в 2016 году. Кажется, та история не сильно повлияла на Дрэймонда, который вполне мог подставить своих партнёров ещё раз, а счёт в серии мог стать 0-2.

Нерешительность арбитров дала повод любителям теории заговора начать разговоры о том, что лига очень хочет, чтобы Стеф Карри снова победил и наконец завоевал приз MVP финальной серии. Вдобавок ко всему потенциальное чемпионство станет для звезды «Голден Стэйт» четвёртым в карьере, и он сможет сравняться с Леброном Джеймсом.

А вы бы дали Грину технический фол?