«Тряслись руки и были слёзы счастья. Настолько люблю его». Главный фанат Леброна в России

В российской баскетбольной тусовке Виктора Павленко знают почти все. Он много и успешно играл в стритбол (тогда не было никакого официального баскетбола 3х3, и соревнования проходили реально на асфальтовых площадках под открытым небом), после начал профессиональную карьеру, где последние сезоны был капитаном и значимой частью ПБК МБА.

Виктор Павленко Фото: Из личного архива Витора Павленко

Московская команда сейчас выступает в Лиге ВТБ, а Павленко, хоть и закончил профессиональную карьеру, играет в любительских лигах и становится заметной медиафигурой: ярко ведёт социальные сети и продвигает свой влог, где показывает, как путешествует по стране и знакомится с её баскетбольной жизнью.

Но есть ещё один факт о Викторе Павленко. Он фанат Леброна Джеймса. Это заметно даже внешне. И сейчас он безумно рад историческому событию, автором которого стал его любимый баскетболист.

– Виктор, вас можно назвать «лебронофилом»: фанатеете от его игры, покупаете его кроссовки, одежду. Расскажите, с чего всё начиналось?

– В 2005 году моему первому тренеру, Шигину Андрею Вячеславовичу, кто-то подарил джерси «Кливленда» с фамилией Леброна. Тогда ещё титульный спонсор у всей НБА был Reebok. Это суперретро форма такого бордового цвета. И он мне её подарил. То есть, это для нас уже сейчас ретро. Мне её подарили – ну Джеймс и Джеймс. Я вообще не понимал. Тогда ещё не было ни хайлайтов, ничего… В моём доступе, по крайней мере. Мне было 13 лет.



А потом старшие товарищи в «Тринте», у которых были такие мультимедиаплееры, начали туда закачивать хайлайты, и я начал поглощать эту информацию. У меня не было доступа к интернету, не было компьютера до 16 лет. И вот старшие товарищи делились. Я тогда понял, что это за чувак. И началась любовь к этому. К 18 годам я настолько начал копировать его движения, что на «Рижке» меня прозвали «Молодым Леброном». Я настолько устраивал шоу, что погрузился в образ полностью: покупал присыпку в аптеке через дорогу и перед каждым матчем, которых за день было семь-восемь, подбрасывал присыпку в воздух. И старшие ребята, даже Роман Евсеев – легенда уличного баскетбола – просили не прерывать традицию. Вот с этого всё началось.



Моей «коронкой» был его невероятный джеб-степ, которых он по четыре мог сделать на месте, а потом бросить. Ну, тогда ещё были силы, и можно было ещё сверху дать с оттяжечкой (смеётся).

Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

– То есть вы полностью вжились в роль?

– Вжился, да, в роль полностью. Меня прямо начали сравнивать с ним. Знаете, есть такое чувство, когда покупаешь новые кроссовки какого-либо игрока – ну, в моём случае Леброна – и как будто происходит какая-то магия, и ты сам становишься этим игроком. Я чувствовал эту силу от его вещей, от его кроссовок. И мне казалось, что это то, что мне нужно. И в игре это проявлялось. Старался копировать его стиль и следил за ним постоянно. Я реально «лебронофил», который болел за ту команду, где играет Леброн. Не за «Кливленд» я потом болел всю оставшуюся жизнь, а за команды Леброна. Если это «Майами», то за «Майами».



Когда он вернулся в «Кливленд», был очень рад. Зашёл в социальные сети и увидел – «coming back home». Я был счастлив. И тогда уже был полный доступ, я пересматривал YouTube. Я сейчас, бывает, просто сажусь и пересматриваю хайлайты 2016 года, когда они выигрывали. Его знаменитое «Cleveland, this is for you» (после финальной сирены в победном матче 2016 года Леброн Джеймс произнёс фразу «Кливленд, это для тебя». — Прим. «Чемпионата»).



И был ещё один крутой момент. Я 15 июня 2016 года был призван в армию. 21-го числа был мой день рождения, а 20-го они стали чемпионами. И мне мой тренер уже в МБА, Александр Игоревич Афанасьев, позвонил на кнопочный телефон и говорит: «Витя, я тебя поздравляю, он выиграл». Для меня это было важно. Я очень болел, переживал за него. У меня тряслись руки. Я отошёл в коморку, где мы читали книги, подшивались, и реально были слёзы счастья за него. Настолько я люблю этого игрока.

Леброн Джеймс с чемпионским кубком Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

– Тусовка на «Рижке» – понятно, там легко вжиться в роль. Потом вы вернулись из армии, начали профессиональную карьеру в Суперлиге. Пришлось отказаться от талька?

– От талька легко отказался. В профессиональном баскетболе, когда ты получаешь за это деньги, на тебя уже смотрят под другим прицелом. Я себе такого уже не позволял. Но всё равно носил кроссовки, или, например, когда он играл в длинных подтрусниках, я их тоже надевал. Рукав, кстати, не носил. Стало в моде надевать короткие шорты – я делал так. Старался копировать его стиль хотя бы внешне. По игре не всегда получалось. Но за что я его очень сильно люблю – так это за то, как он видит площадку. Это единственное, что я мог применять и копировать. И у меня это получалось.



– Получается, вы отказались от многих вещей. Нет налокотника, например. Но причёски, кстати, у вас похожи.

– Ну я бы ему советовал уже всё-таки прийти к моей фирменной причёске. Помню, когда он летом в межсезонье всё-таки подстригся. Наверное, перед очередной операцией в Стамбуле по пересадке волос (смеётся). И я принял его таким, какой он есть. Я его так безмерно люблю, что принимаю любым.



– Что с номером? Почему не «23», не «6»? Это же самое простое, что можно скопировать.

– Вся любовь к игрокам в детстве идёт от того, как ты их узнаёшь. Моя любовь к баскетболу перешла от мамы, которая мне её привила. И тогда она сказала, что есть такой игрок – Арвидас Сабонис. Центровой, но играет как разыгрывающий и передачи отдаёт. Где-то она смогла мне это показать, и это была первая любовь. И номер 11 застолбился за мной на всю жизнь. Но сейчас мы с тобой играем в одной любительской команде, и вот там у меня всё-таки уже номер 6. Дань уважения спустя 20 лет я смогу Леброну отдать.

Виктор Павленко Фото: Из личного архива Виктора Павленко

– Номер 23 в нашей любительской команде по-прежнему свободен.

– Ну, 23 – это номер-икона. Он не для меня. Не мог себе такого позволить. Сейчас только пришёл к тому, что можно взять любимый номер моего любимого игрока. Это номер 6. А по жизни со мной всегда был номер 11, номер Сабониса.



– Почему Леброн – самый крутой игрок? Назовите несколько пунктов.

– Он величайший. Начнём с самого тяжёлого – это ни одного косяка или скандала за всю его карьеру. Он, бывало, «тёк», но столько сделал для детей в своём Акроне. Открыл школы… И мне вообще кажется, что он станет президентом США через несколько лет. Потому что он может вести за собой людей и в жизни, и на площадке. Следующий пункт – я его тоже перенял – это требовать от игроков отдачи, но в первую очередь отдаваться полностью своей работе. Я и в своей карьере это применял, и видел, как он это тоже пропускает через себя и как себя ведёт.

По игре – «олл-эраунд», может всё на площадке. В сезоне-2013/2014 у него «украли» титул лучшего защищающегося игрока. Я так считаю. И вообще Леброн 2013 года – это лучший игрок на планете за всю историю. И это так и будет. По его решениям в карьере – такого давления со стороны медиа, которое развивалось вместе с ним, не испытывал никто и никогда. Потому что Майкл Джордан был иконой, но никто не знал о его «грязном белье». На Леброна, мне кажется, копали постоянно, и он это выдержал. Ну и он законодатель мод, вкладывал всегда в себя – полтора-два миллиона в год на своё здоровье. Поэтому мы сейчас видим, как повысился уровень в НБА, и люди стали просто монстрами. Потому что они тоже берут с него пример.



И если посмотреть на эти пункты, мне кажется, он оставил больший в след в истории как личность, а не игрок. Он вообще ещё не закончил и продолжает гнуть свою линию. Я, бывало, даже не был с ним где-то согласен как большой его поклонник. Мне не нравилось, как он себя вёл. Но он всегда выходил чистым из воды, поэтому это самый великий игрок для меня. И когда мне зададут вопрос «Майкл или Леброн?» у меня не будет никаких сомнений, что это Леброн. И я буду топить до последнего.