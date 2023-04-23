«Джордан был убийцей, а Леброн нет». Но именно это поможет Королю стать крутым тренером

Леброн Джеймс — уникальный баскетболист. За свою длинную карьеру, которая пока и не собирается заканчиваться, он заработал репутацию одного из самых талантливых игроков в истории. Но в чём Король абсолютно точно преуспел, так это в собственном развитии. Он пришёл в НБА в 18 лет и каждый сезон показывал прогресс. Если в самом начале пути парень из маленького городка Акрон действительно в большей степени полагался на физическую силу и инстинкты, то в 38 он по-прежнему хорош, и его 25 очков и победа в третьем матче серии плей-офф с «Мемфисом» тому подтверждение.

Леброн всегда подчёркивал, что не является снайпером. Броски с дистанции вообще были проблемой в самом начале пути. Некоторые соперники пользовались этим, оставляя его одного на дуге, спровоцировав на атаку. Сейчас такой трюк точно не пройдёт. Джеймс понимает игру чуть ли не лучше всех в лиге. За много лет в сильнейшей лиге мира он превратился в играющего тренера. И это тоже его особенность. У Леброна, как и у любого хорошего тренера, всегда есть готовая комбинация в голове.

Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

За примером далеко ходить не надо. Во втором матче серии с «Мемфисом» Леброн прямо во время тайм-аута показал партнёрам (и тренеру), что именно нужно делать. Команда выполнила ровно то, что попросил лучший скорер за всю историю НБА. И результат не заставил себя ждать — Леброн оставил на спине опекавшего его Диллона Брукса, получил передачу и аккуратно переложил мяч в кольцо. Бинго!

Главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма такая ситуация не задела. По крайней мере, журналистам он ответил спокойно, не увидев проблем в том, что звезда клуба подсказывает ему во время матча.

«Если у кого-то из игроков есть хорошее решение, я обязательно к этому прислушаюсь. Здесь нет проблем. Тем более у Леброна богатый опыт, и все мы хотим добиться одного — победы», — сказал после матча Хэм.

Возникает логичный вопрос — а сможет ли Леброн Джеймс стать хорошим тренером после завершения карьеры?

Пусть форвард «Лейкерс» об этом не говорит публично, но в свои 38 лет он, скорее всего, уже обдумывает варианты жизни после завершения карьеры. Понятно, что денег за 20 сезонов в НБА он заработал столько, а многие из них были вложены так успешно, что финансовый вопрос точно не стоит на повестке. Но Леброн – это уже давно не про деньги. Точнее, не в первую очередь. Именно из-за обретённой финансовой стабильности ему уже хочется свершений. Отчасти именно поэтому случился рекорд результативности, именно поэтому продолжается погоня за тенью Майкла Джордана… и поэтому он может попробовать укрепить своё наследие в НБА, уже стоя на тренерском мостике.

Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

Леброн многому учился у своих тренеров, среди которых особенно выделяют Майка Брауна и Эрика Споэльстру. Но были и случаи, когда звёздный игрок откровенно «сплавлял» наставников. Достаточно вспомнить их работу с Дэвидом Блаттом, который поплатился за то, что просто не всегда подчинялся мнению Леброна. Яркий эпизод их взаимоотношений случился в серии плей-офф, когда «Кливленд» играл с «Чикаго», а Джеймс в решающем тайм-ауте натурально отменил решение Блатта и отнял бросок у Кайри Ирвинга. Король оказался прав, реализовав важнейший бросок, а судьба экс-тренера сборной России была предрешена уже в тот момент. Но и этот опыт может помочь Леброну, который как никто понимает, что со звёздами нужно уметь договариваться. В конечном итоге тренера «Хит» Эрика Споэльстру Джеймс далеко не сразу зауважал. В начале пути ему казалось, что молодой тренер не соответствует высокому уровню игроков, собранных для завоевания чемпионского титула.

Посмотреть видео попадания Леброна Джеймса можно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что точно будет большим плюсом для тренера Леброна Джеймса, так это авторитет, которым он будет пользоваться у игроков. Сразу несколько поколений игроков НБА выросли на матчах Леброна. Их даже смотрят те, кто сейчас находится в школе. Так что проблем в раздевалке у потенциального наставника быть попросту не должно.

Важный элемент в игре Леброна — самоанализ и изучение соперника. Король тщательно изучает скаутские отчёты, обращая внимание на множество различных нюансов. Он анализирует свою игру и каждого игрока противоположной команды. Это не только позволяет ему играть на абсолютно любой позиции, но порой он ещё подсказывает молодым соперникам, куда именно им нужно бежать в выбранной тренером комбинации.

И, пожалуй, самый важный пункт, отличающий Леброна от многих звёздных игроков. Джеймс умеет строить команды вокруг себя. Он создаёт «химию», заставляет поверить в конечный успех. Между Джорданом и Мэджиком он выберет второго. «Джордан был убийцей, а Леброн нет», — пишут в социальных сетях болельщики. Но именно это как раз поможет Джеймсу в тренерской карьере. Если, конечно, он её выберет.

Но только представьте, тренер Леброн Джеймс побеждает в финальной серии со своим сыном в команде. Звучит как сценарий очередного сериала, однако почему бы и нет?