Чемпион повержен! УНИКС специально промахнулся, чтобы выбить «Зенит» в седьмом матче

Матч номер семь — это отдельный вид баскетбольного искусства. Соперники уже несколько недель только и делают, что играют против друг друга, знают все слабые и сильные места, а сейчас осталось 40 минут «чистого» времени.

Нынешний розыгрыш плей-офф Лиги ВТБ — уникальный. Сразу в двух полуфиналах дело дошло до седьмого матча. Если бы к нынешнему сезону нужно было написать сценарий, то предполагаю, что, прочитав подобное, сценариста заставили бы переписать концовку. Уж слишком концентрированное удовольствие получают зрители перед финальной серией. Как-то неправдоподобно.

УНИКС можно было считать фаворитом в заключительном матче серии. Казанцы побеждали действующего чемпиона исключительно на своей площадке, а добытое по итогу регулярного чемпионата преимущество как раз позволяло сыграть важнейший матч в родном «Баскет-холле».

В стартовой пятёрке гостей вышел Артём Клименко. Габаритный центровой проводил весь сезон на ограниченных минутах, а его появление в старте решающей игры — задумка Хави Паскуаля. Тренеру «Зенита» было важно не проиграть борьбу за подбор.

А вот главному тренеру УНИКСа Велимиру Перасовичу важно было контролировать главную звезду петербуржцев — Томаса Эртеля. Для этого в стартовой пятёрке «зелёных» вышел Георгий Жбанов и отлично справлялся со своими обязанностями в первой половине. За 20 минут игрового времени Эртель лишь раз попал с игры в восьми попытках. Правда, разыгрывающий отдал шесть передач. И попадания после них как раз и держали чемпиона в игре.

Дэрил Мэйкон в атаке Фото: РИА Новости

По девять очков в первой половине набрали Морман и Мэйкон. Первый удачно атаковал из-за дуги (3/6), а второй был, как всегда, активен в переходе и бросках с остановки. Но стратегического преимущества ни одна из команд не получила. Это, очевидно, устраивало гостей, которым важно было зайти в концовку и заставить оппонентов нервничать.

Уже после большого перерыва «Зенит» решил действовать первым номером. Наконец-то почувствовал свой бросок Эртель, попадавший в сложнейших ситуациях. Продолжил попадать Морман, а в какой-то момент проснулся Хомсли, который хоть и реализовал всего один дальний бросок из шести, но неплохо атаковал со средней дистанции, набрав 14 очков за матч.

Калеб Хомсли в атаке Фото: РИА Новости

Гости забрали третью четверть, набрав 24 очка и остановив УНИКС на отметке в 16 очков за 10 минут. Времени оставалось всё меньше, а разница упрямо не хотела уменьшаться. Казалось, что вот-вот «Зенит» сотворит чудо, прервав неудачную серию выездных игр с «зелёными».

Но у Перасовича был свой козырь в рукаве. Ненад Димитриевич начал попадать сложнейшие броски. Регулярно и хладнокровно. Именно это позволило сократить счёт, а за пять секунд до конца счёт сравнялся!

Но был нюанс. «Зенит» имел возможность взять тайм-аут и выбрасывать мяч с половины поля соперника. После серии заслонов на оперативный простор неожиданно для защиты хозяев вырвался Андрей Зубков, которому незамедлительно последовала передача. И это был самый драматичный момент вечера. Форварду сине-бело-голубых оставалось лишь поймать мяч и забросить, но секундное промедление и инерция начали выталкивать игрока «Зенита» за лицевую линию. В итоге заступ и обидная потеря, которая оставляла ещё более четырёх секунд для УНИКСа.

Но у тренерского штаба хозяев не осталось тайм-аутов. Поэтому игрокам пришлось действовать без предварительной подготовки. Мяч взял Маркос Найт, и времени ему хватило на то, чтобы добежать до трёхочковой дуги и… сделать передачу! Винс Хантер на всех парах ворвался в трёхсекундную зону, получил мяч и заставил соперников нарушить правило.

Вот что было дальше.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Оставалось всего 0,9 секунды до конца. У Паскуаля тоже не осталось тайм-аутов. Хантер забил первый, и зал взорвался эмоциями! И сквозь этот гул отчётливо слышался крик Перасовича. Наставник казанцев призывал не фолить и, кажется, напомнил своему игроку, что штрафной можно и промахнуться.

В итоге Хантер действительно всё сделал идеально. Бросил так, чтобы мяч ударился о кольцо, но не провалился внутрь. Это не позволило сопернику выстроиться и организованно вынести мяч.

Действующий чемпион складывает полномочия, а в Лиге ВТБ теперь официально будет новый чемпион! УНИКС сыграет против «Локо» в финале и будет иметь преимущество своей площадки. Как показала серия с УНИКСом, это может иметь решающее значение. Правда, кубанцы три свои победы над ЦСКА одержали на выезде.