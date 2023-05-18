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Где продолжит карьеру тренер Док Риверс после увольнения из «Филадельфии Сиксерс»: «Финикс», «Милуоки» и другие варианты

«Тренера всегда проще заменить». Что ждёт Дока Риверса после увольнения из «Филадельфии»
Арина Ершова
Что ждёт Дока Риверса после увольнения
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«Финикс» или «Милуоки»?

На днях в «Филадельфии» официально объявили об увольнении главного тренера Дока Риверса. Его команда, ставшая третьей по итогам регулярного сезона, вылетела из плей-офф, не добравшись и до финала Восточной конференции. Но так как в НБА возобновилась тенденция отправлять наставников в отставку, для Риверса ещё ничего не потеряно.

Он возглавил «Филадельфию» в 2020-м, после того как под руководством Бретта Брауна команда отлетела 0-4 от «Бостона» в первом раунде плей-офф.

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По итогам трёх сезонов с Доком «Сиксерс» имели баланс 154-82 (65,2%), включая 54 победы в нынешнем чемпионате. С ним Джоэл Эмбиид во второй раз подряд стал самым результативным игроком в лиге, а также наконец получил долгожданную награду MVP.

Вот только после назначения Риверса команда ни разу не прошла дальше второго раунда плей-офф. В позапрошлом году они проиграли «Атланте» в семи матчах, в прошлом – «Майами» в шести. В этот раз «Фила» начала постсезон с уверенного выноса «Бруклина» в первой стадии, но в полуфинале Востока проиграла «Селтикс» 3-4, ведя 3-2 по итогам пяти встреч.

Док Риверс и Джейсон Тейтум

Док Риверс и Джейсон Тейтум

Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Судьбу Риверса в «Филадельфии», по сути, решили 60 игровых минут. В шестом матче с «Бостоном» его команда проиграла четвёртую четверть 13:24, позволив Тейтуму, до этого не реализовавшему ни одного броска в первой половине, попасть несколько важных трёхочковых. В то же время «Сиксерс» промазали 15 из 20 своих попыток, включая все восемь из-за дуги. Джеймса Хардена как будто не было на площадке, да и Эмбиид даже не касался мяча в последние несколько минут.

Ну а решающая игра серии стала настоящей катастрофой благодаря всё тому же Тейтуму, набравшему рекордное для седьмых встреч 51 очко ­– на 15 больше, чем вся команда «Сиксерс» во второй половине. Сейчас «Бостон» играет с «Майами» в финале конференции, ну а Риверс подыскивает новую работу.

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По словам Дэрила Мори, президента «Филы» по баскетбольным операциям, его увольнение шокировало Эмбиида. Тот находился в очень хороших отношениях с Риверсом, и теперь Мори предстоит «убедить» Джоэла в том, что он сработается и со следующим наставником «Сиксерс».

И пока Эмбиид находится в состоянии потрясения, вторая звезда команды, Джеймс Харден, уже потирает руки в ожидании четырёхлетнего соглашения. У него, в отличие от напарника, не сложились отношения с Риверсом. По слухам, Борода не хотел продолжать играть под его руководством, поэтому фронт-офису пришлось выбирать между ними двумя. И теперь, когда уже известно, на кого пал выбор, стоит поговорить о контрактах. Ожидается, что Харден откажется от опции игрока на $ 35,6 млн, чтобы получить предложение на четыре года на рынке свободных агентов. И хотя «Сиксерс» ещё не начали с ним переговоров, Мори заявил, что удержать игрока – это их план А.

Ну а что Риверс? Сам он вроде как заинтересован в том, чтобы продолжить тренерскую деятельность в НБА. Но в том, получится ли, уверены далеко не все. Кто-то винит во всём Хардена с Эмбиидом, кто-то, наоборот, уже посылает Риверса в чемпионат Тайваня. И это неудивительно – после того как он выиграл трофей с «Бостоном» в 2008-м, команды Дока десять раз проигрывали седьмой матч в плей-офф. Это худший результат в истории НБА и в два раза больше, чем у его ближайшего преследователя Пэта Райли.

Риверс, кажется, заранее знал, что ждёт его в «Филадельфии» после поражения от бывшей команды.

«Когда летом я разговариваю с тренерами – молодыми тренерами, – я говорю им одну вещь: мы подписались на это, и это часть нашей профессии. Это худшая часть нашей работы, но мы ничего не можем с этим поделать. Тренера всегда проще заменить», – сказал Док буквально за два дня до своего увольнения.

И такой логикой, судя по всему, руководствуются не только в «Филадельфии». В «Милуоки», например, после сенсационного вылета от «Майами» в первом раунде плей-офф избавились от Майка Буденхольцера, с которым ещё два года назад стали чемпионами НБА. В «Финиксе» кадровые перестановки наступили сразу после поражения от «Денвера» во втором раунде – спасибо за это стоит сказать новому владельцу команды, Мэтту Ишбиа. Именно он принял решение об увольнении Монти Уильямса, который вывел «Санз» в финал НБА в 2021-м. Уильямс, кстати, также является давним товарищем и бывшим одноклубником Риверса.

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«Просто посмотрите, что случилось в последние две недели. У Буденхольцера 69,3% побед, он выиграл титул два года назад, и он безработный. Монти, на мой взгляд, изменил всю франшизу «Санз». Забудьте о тренерской составляющей. Монти полностью изменил их франшизу, которая была посмешищем. Я не знаю, что он должен был сделать. Они совершили сделку, которая, я думаю, даст свои плоды в долгосрочной перспективе, но не в краткосрочной (речь об обмене Кевина Дюранта. – Прим. «Чемпионата»). И Монти обвинили в этом», – сказал Док.

Что интересно, именно «Милуоки» и «Финикс» называют наиболее вероятными направлениями продолжения карьеры для Риверса. После того как стало известно о его увольнении, эксперт The Athletic Джо Вардон поговорил с тремя неназванными функционерами НБА: двумя из Западной конференции и одним из Восточной. Один из них указал на непростую ситуацию в «Санз», ну а другой управленец посчитал, что Риверс станет кандидатом на пост главного тренера в «Бакс».

Не исключено, что в ближайшее время мы увидим своеобразную перетасовку тренеров между этими тремя командами: Уильямс заменит Буденхольцера в «Милуоки», тот займёт пост Риверса в «Филадельфии», а сам Док отправится в «Финикс». Ну или что-то вроде того. Но если этого не произойдёт, то для Риверса есть и другие возможные сценарии.

Док Риверс

Док Риверс

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Среди других вариантов отмечают «Пистонс», которые завершили нынешний сезон с балансом 17-65 – это второй с конца результат в истории франшизы. По слухам, их главный тренер, Дуэйн Кэйси, в следующем сезоне оставит свой пост и присоединится ко фронт-офису команды. «Детройт» стал только пятым по итогам драфт-лотереи и не получит ни Виктора Вембаньяму, ни даже Скута Хендерсона, так что надежды на масштабную перестройку пока придётся отложить. Но это ещё не значит, что Риверс не согласится немного потерпеть. К тому же у «Пистонс» уже есть два талантливых игрока, вошедших во вторую символическую пятёрку новичков сезона – Джейден Айви и Джейлен Дюрен.

Ещё одна команда, в которой пост главного тренера остаётся вакантным – это «Торонто». Оттуда уволили Ника Нёрса, тренера года – 2020, под руководством которого «Рэпторс» с Каваем Леонардом завоевали первый в истории франшизы трофей. Вот после этого команда ни разу не прошла дальше второго раунда плей-офф, а в этом году вылетела от «Чикаго» в первой стадии плей-ин, и со специалистом решили распрощаться. Здесь есть одно «но» – ближайшее будущее «Торонто» видится непростым. Гари Трент-младший и Фред Ванвлит могут стать неограниченно свободными агентами уже этим летом, а для О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама предстоящий год может стать последним по контракту.

Захочет ли какая-нибудь из этих команд принять Риверса, пока неизвестно. Сам он вроде как не торопится с принятием решения, чтобы сделать правильный выбор. Да и времени на это у специалиста, справедливости ради, ещё предостаточно. Так что, как говорится, камон, летс го!

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