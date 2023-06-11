Исправились! Сборная России взяла реванш у Беларуси после исторического поражения

Мужская сборная России провела первый товарищеский матч с Беларусью 9 июня. И это был тот самый случай, когда даже после проигранной встречи пищи для размышлений было очень много. Парни Лукича вроде бы контролировали первую половину, были агрессивнее, играли первым номером, но после большого перерыва ничего не смогли противопоставить активизировавшемуся Максиму Салашу. Удивительно, но победа мужской сборной Беларуси над Россией стала первой в современной истории.

Белорусский форвард Салаш набрал 30 очков и сделал 10 подборов, но кажется, что у российской команды просто не хватило энергии на концовку. Откровенно перестало лететь издали (4/23 из-за дуги за матч), а постоянные фолы дали сопернику 32 очка с линии штрафного. Многовато.

Перед второй встречей Зоран Лукич ожидаемо внёс несколько изменений в состав. Теперь сборная России ровно наполовину состояла из игроков МБА — к Лопатину, Коновалову и Якушину добавились Клюев, Касаткин и Барашков. Сборная должна была добавить не только в энергии, но и в размере.

В атаке Тимофей Герасимов Фото: РФБ

Габариты действительно начали помогать игрокам российской команды с первых минут. Но в большей мере в нападении. Это, например, сказалось после промаха Касаткина в проходе, когда из-за спин соперников взмыл длиннорукий Гафуров и затолкал мяч двумя руками сверху. Красивый момент, который говорил сам за себя — парни Лукича явно готовы взять реванш за поражение в первой игре.

Но белорусы не боятся давления. Это было понятно ещё с прошлого матча, когда они долго и терпеливо ждали своего часа. Во второй встрече парни Ростислава Вергуна почувствовали дальний бросок и реализовали пять из первых шести попыток, комфортно держа разницу в счёте. Россияне же чередовали продуктивные минуты с деструктивными действиями, которые давали белорусской команде возможности для свободных бросков и лёгких очков.

Тимофей Якушин в атаке Фото: РФБ

По ходу первой половины на парке появился форвард Максим Барашков. Для игрока МБА это был дебют в национальной команде, но открыть счёт набранным очкам у него с первой попытки не получилось. До большого перерыва он лишь раз бросил издали, но промахнулся. Зато забил уже в третьей четверти, когда отправился в проход и подвесил мяч по высокой траектории.

«Первая игра и первые очки за сборную России — это навсегда. Очень рад был выйти на паркет. Ждал момента, когда тренер даст сигнал идти на замену. Конечно, я уже был внутри сборной на предыдущих сборах, знал систему. В плане комбинаций и взаимодействий не было чего-то нового. Старался принести максимальную пользу, показать себя с лучшей стороны.

Первые очки набрал, наверное, не совсем в своём стиле. Я до этого промахнулся с трёхочковой дуги. Поэтому, когда во второй раз получил мяч и увидел, что на меня бежит соперник, решил сделать удар и бросить флоутер со средней дистанции. После броска казалось, что время шло вечность. Но после попадания уже почувствовал уверенность и рад итоговой победе», — сказал Барашков после матча.

Барашков в итоге набрал семь очков, почувствовав после попадания вкус и азарт равного матча. Но главным героем стал Александр Щербенёв. Защитник «Локо» своей игрой напомнил всем ещё раз, за счёт чего кубанцы смогли сломить сопротивление ЦСКА в семи матчах полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казалось, что разыгрывающий был абсолютно во всех точках площадки одновременно. Он перехватывал, подбирал, отдавал и ещё умудрялся забивать сам. Как итог — 20 очков за 28 минут на паркете (больше из россиян никто не сыграл) + шесть подборов + четыре передачи + четыре перехвата.

Александр Щербенёв Фото: РФБ

Максим Салаш был чуть менее продуктивен в матче номер два, но всё равно отметился тремя трёхочковыми и в итоге набрал 17 очков. А вот Владислав Близнюк, который чуть потерялся в первой встрече, стал настоящим двигателем белорусской дружины во втором матче. Защитник отыграл почти 32 минуты, за которые реализовал 8 из 10 бросков с игры, и во многом благодаря его продуктивности во втором матче случилась концовка. Правда, отпускать преимущество в пять очков россияне не собирались и уверенно довели дело до победы — 83:78.