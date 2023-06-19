Неопределённость «Шарлотт» с драфтом и будущее Кайла Кузмы — в нашей подборке.

«Мыслить шире». Если не Брэдли Бил, то кто? У «Майами» остался один вариант для усиления

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 19 июня 2023 года от «Чемпионата».

С Брэдли Билом не сложилось у «Майами», пора охотиться за Дэмьеном Лиллардом — Крис Хэйнс

«Финикс» действовал агрессивнее и, по всей видимости, хотел больше заполучить атакующего защитника Брэдли Била (в прошлом — защитник «Вашингтон Уизардс», но официального подтверждения сделки нет).

Теперь приоритетная цель для «Майами» проста до безобразия — разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс прояснил ситуацию.

«В центре внимания «Майами» находится суперзвезда «Портленда» Дэмьен Лиллард. В «Хит» рассчитывают на то, что разыгрывающий попросит «Трэйл Блэйзерс» сменить для него обстановку», — написал Хэйнс.

Клубный обозреватель «Майами» Айра Уиндерман из South Florida Sun-Sentinel так описал происходящее: «Майами Хит» сбавили обороты при погоне за Брэдли Билом и хотели «мыслить шире».

Продолжаем верить в то, что Дэмьен останется в «Портленде»?

В «Шарлотт» не определились с будущим новичком — Эдриан Войнаровски и Джонатан Гивони

Интересная новость поступила из стана «Шарлотт Хорнетс», где во второй раз просмотрят будущих новичков Скута Хендерсона и Брэндона Миллера.

После первого просмотра, согласно некоторым данным, в «Хорнетс» отдали предпочтение именно Хендерсону. Но, видимо, в скаутской службе «шершней» есть разногласия, поэтому организуют молодым проспектам очередной просмотр, а дальше решат для себя, кто был прав.

Учитывая, что Майкл Джордан ещё окончательно не утвердил продажу франшизы из-за бумажных формальностей, он будет принимать участие в обсуждениях, кого выбирать под вторым номером на предстоящем драфте НБА, если дело не дойдёт до обмена того самого драфт-пика.

HoosHype порадовал сборником поступившей информации — Майкл Скотто

Примечательное из этого:

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит, который выйдет на рынок свободных агентов, будет претендовать на среднюю зарплату в размере как минимум $ 30 млн. Игроком наверняка будут интересоваться «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз» (новость до обмена Брэдли Била — сейчас это уже спорно) и «Орландо Мэджик». Не исключена система «сайн-энд-трейд».

и «Орландо Мэджик». Не исключена система «сайн-энд-трейд». Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби интересен таким командам, как «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс». В следующем сезоне 25-летний Ануноби заработает $ 18,6 млн, на сезон-2024/2025 предусмотрена опция игрока на $ 19,9 млн.

Руководство «Милуоки Бакс» намерено сохранить лёгкого форварда Криса Миддлтона. Даже если 31-летний баскетболист откажется от опции продления контракта на следующий сезон ($ 40,39 млн), «олени» готовы предложить Миддлтону четырёхлетний контракт на $ 130 млн.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо откажется от опции продления контракта на $ 4,7 млн и станет неограниченно свободным агентом. Есть вероятность того, что сохранить игрока «Уорриорз» будет не по карману. Майк Данливи, новоиспечённый генеральный менеджер, разберётся.

Трансферные цели «Даллас Маверикс» на предстоящее межсезонье: тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс, который может стать ограниченно свободным агентом, и лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс, чей контракт также истекает.

Кайл Кузма может окончательно покинуть «Вашингтон» — Джейк Вайнбах

Аналитик и обозреватель НБА Джейк Вайнбах сообщил, что лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма откажется от опции продления контракта на сезон-2023/2024 — $ 13 млн — и займёт статус неограниченно свободного агента.

Достаточно команд-претендентов на 27-летнего баскетболиста, среди которых «Индиана Пэйсерс», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз» и «Юта Джаз».

Но самое главное — интерес возможен также со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс», бывшей команды Кузмы. В составе «озёрников» Кайл провёл четыре сезона и стал чемпионом НБА в 2020-м. Однако через год стал частью сделки с участием пяти клубов, где главным фигурантом являлся Расселл Уэстбрук.

Кузма и будущий первый номер драфта-2023: Кузма разместил фотографию с Вембаньямой, на которой видна их разница в росте

По мелочи

«С «Торонто Рэпторс» труднее всего вести переговоры, согласно моим источникам», — сообщил Мэтт Мур (Action Network)

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис к концу лета может сменить команду в результате обмена — Мэтт Мур (Action Network)

Лёгкий форвард Диллон Брукс может рассчитывать на зарплату в размере $ 17–18 млн в год — Келли Айко (The Athletic)

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