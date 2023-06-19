В НБА появилась очередная суперкоманда! Новый шанс для Кевина Дюранта взять перстень

Брэдли Бил станет игроком «Финикса» — это главное событие после финальной серии. У Криса Пола будет очередной клуб.

Девин Букер в 2018 году как-то сказал: «Как же я устал от постоянного непопадания в плей-офф. Вот серьёзно. Возможно, это будет последний год, когда моя команда не попадёт туда… Я хотел бы создать суперкоманду. Хочу, чтобы звёздные игроки сами приходили ко мне».

Девин Букер и Кевин Дюрант в 2018 году Фото: Christian Petersen/Getty Images

Правда, Букер в плей-офф оказался лишь спустя три года — и это был первый его поход, где «Санз» добрались сразу до финала Национальной баскетбольной ассоциации и уступили «Милуоки Бакс». С тем составом по сей день «Финикс» успехов так таковых не имел. Даже несмотря на приход перед дедлайном-2023 Кевина Дюранта, это не спасло аризонскую команду от поражения действующим чемпионам — «Денвер Наггетс» — в минувшем розыгрыше.

Ближе к делу

Ориентировочная стартовая пятёрка «Финикс Санз» сейчас:

Девин Букер.

Брэдли Бил.

Джош Окоги (неограниченно свободный агент) .

. Кевин Дюрант.

Деандре Эйтон.

Запасные:

Кэмерон Пэйн.

Торри Крэйг (неограниченно свободный агент) .

. Дариус Базли (ограниченно свободный агент) .

. Ти Джей Уоррен (неограниченно свободный агент) .

. Дэмион Ли (неограниченно свободный агент) .

. Джок Ландейл (ограниченно свободный агент) .

. Терренс Росс (неограниченно свободный агент) .

. Ишмейл Уэйнрайт (опция команды) .

. Бисмак Бийомбо (неограниченно свободный агент).

Впечатляет? А это всё произошло в результате двустороннего обмена, в рамках которого «Вашингтон Уизардс» отправил звёздного атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз» взамен на разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Ландри Шамета и множество драфт-пиков второго раунда (по некоторым данным, их целых шесть штук). Как верно подметил атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт: «Уизардс» вообще получили драфт-пики первого раунда?»

У меня аналогичный вопрос. Официально: сделка — за мешок картошки.

Об этом обмене первым сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, добавив, что часть сделки предусматривает возможность для Криса Пола подыскать «Вашингтоном» третью команду, куда и перейдёт опытный баскетболист. Речь идёт о коллективе, претендующем на чемпионский титул. Именно по этой причине ожидается небольшая задержка для полного подтверждения обмена.

Среди претендентов на Пола уже упоминались два клуба из Лос-Анджелеса — «Клипперс», бывшая команда разыгрывающего, за которую он выступал на протяжении шести сезонов, и «Лейкерс», где играет его хороший товарищ, звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Шанс для Кевина Дюранта

«Брэдли Бил — будущий член Зала славы, звёздный скорер… Простите, баскетболист — звёздный баскетболист. Называть его обычным скорером — не есть правильно», — сказал Кевин Дюрант в декабре прошлого года.

Так или иначе, для Кевина Дюранта это — четвёртый звёздный коллектив за карьеру.

«Оклахома-Сити Тандер»

Серж Ибака (добавили сюда, так как просто фотографировался с ребятами ниже и бросал неплохо со средней) .

. Расселл Уэстбрук.

Джеймс Харден.

Кевин Дюрант.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Стефен Карри.

Клэй Томпсон.

Дрэймонд Грин.

Демаркус Казинс (попробуем пропихнуть, ажиотаж всё же был, несмотря на то, что Казинс выступал после тяжёлой травмы) .

. Кевин Дюрант.

«Бруклин Нетс»

Кайри Ирвинг.

Джеймс Харден.

Кевин Дюрант.

И теперь «Финикс Санз»

Брэдли Бил.

Девин Букер.

Деандре Эйтон (тоже попробуем пропихнуть, но его скоро обменяют для обновления скамейки запасных — мой прогноз) .

. Кевин Дюрант.

С первыми Дюрант дошёл до финала НБА в 2012 году, где «Тандер» уступили «Майами Хит» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша. «Оклахома» была очень молода, поэтому их поражение — логичное стечение обстоятельств. Против мотивированного Леброна, который был в погоне за первым титулом (и после проигрыша «Далласу» годом ранее), шансы потихоньку сводились к нулю.

Интересный факт про Дюранта: Дюрант будет играть под руководством четвёртого по счёту тренера за последний год

«Голден Стэйт Уорриорз»: два титула. Возможно, самые неоднозначные — говорить про них будут и спустя 20-50 лет. «Бруклин Нетс» — полный провал и безобразие. Своего рода повторение опыта Кевина Гарнетта, Пола Пирса, Дерона Уильямса и Джо Джонсона, но этот случай можно списать на преклонный возраст тех баскетболистов.

Если Кевин Дюрант не добьётся весомых успехов с «Финиксом» (конкретнее — чемпионство), статус форварда в истории будет обозначен как «играл когда-то элитный скорер».

Брэдли Бил, и мы заканчиваем

Что больше всего смущает? Тот факт, что Брэдли Бил в следующих четырёх сезонах заработает $ 208 млн и в последних четырёх сезонах он не отыгрывал за регулярный чемпионат более 60 матчей.

Брэдли Бил и Бисмак Бийомбо Фото: Christian Petersen/Getty Images

Атакующий защитник за карьеру 30 раз набирал в играх 40+ очков — это 10-й лучший показатель среди игроков с момента его прихода в НБА. В таких встречах команда Била одержала всего восемь побед при 22 поражениях.

Насколько существенно помогут навыки Брэдли в условиях повышенного давления на аризонский клуб?

И всё-таки «Вашингтон Уизардс» облажался, получив такой пакет за звезду?