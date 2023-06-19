В НБА появилась очередная суперкоманда! Новый шанс для Кевина Дюранта взять перстень

Девин Букер в 2018 году как-то сказал: «Как же я устал от постоянного непопадания в плей-офф. Вот серьёзно. Возможно, это будет последний год, когда моя команда не попадёт туда… Я хотел бы создать суперкоманду. Хочу, чтобы звёздные игроки сами приходили ко мне».
Девин Букер и Кевин Дюрант в 2018 году
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Правда, Букер в плей-офф оказался лишь спустя три года — и это был первый его поход, где «Санз» добрались сразу до финала Национальной баскетбольной ассоциации и уступили «Милуоки Бакс». С тем составом по сей день «Финикс» успехов так таковых не имел. Даже несмотря на приход перед дедлайном-2023 Кевина Дюранта, это не спасло аризонскую команду от поражения действующим чемпионам — «Денвер Наггетс» — в минувшем розыгрыше.
Ближе к делу
Ориентировочная стартовая пятёрка «Финикс Санз» сейчас:
- Девин Букер.
- Брэдли Бил.
- Джош Окоги (неограниченно свободный агент).
- Кевин Дюрант.
- Деандре Эйтон.
Запасные:
- Кэмерон Пэйн.
- Торри Крэйг (неограниченно свободный агент).
- Дариус Базли (ограниченно свободный агент).
- Ти Джей Уоррен (неограниченно свободный агент).
- Дэмион Ли (неограниченно свободный агент).
- Джок Ландейл (ограниченно свободный агент).
- Терренс Росс (неограниченно свободный агент).
- Ишмейл Уэйнрайт (опция команды).
- Бисмак Бийомбо (неограниченно свободный агент).
Впечатляет? А это всё произошло в результате двустороннего обмена, в рамках которого «Вашингтон Уизардс» отправил звёздного атакующего защитника Брэдли Била в «Финикс Санз» взамен на разыгрывающего Криса Пола, атакующего защитника Ландри Шамета и множество драфт-пиков второго раунда (по некоторым данным, их целых шесть штук). Как верно подметил атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт: «Уизардс» вообще получили драфт-пики первого раунда?»
У меня аналогичный вопрос. Официально: сделка — за мешок картошки.
Об этом обмене первым сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, добавив, что часть сделки предусматривает возможность для Криса Пола подыскать «Вашингтоном» третью команду, куда и перейдёт опытный баскетболист. Речь идёт о коллективе, претендующем на чемпионский титул. Именно по этой причине ожидается небольшая задержка для полного подтверждения обмена.
Среди претендентов на Пола уже упоминались два клуба из Лос-Анджелеса — «Клипперс», бывшая команда разыгрывающего, за которую он выступал на протяжении шести сезонов, и «Лейкерс», где играет его хороший товарищ, звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс.
Шанс для Кевина Дюранта
«Брэдли Бил — будущий член Зала славы, звёздный скорер… Простите, баскетболист — звёздный баскетболист. Называть его обычным скорером — не есть правильно», — сказал Кевин Дюрант в декабре прошлого года.
Так или иначе, для Кевина Дюранта это — четвёртый звёздный коллектив за карьеру.
«Оклахома-Сити Тандер»
- Серж Ибака (добавили сюда, так как просто фотографировался с ребятами ниже и бросал неплохо со средней).
- Расселл Уэстбрук.
- Джеймс Харден.
- Кевин Дюрант.
«Голден Стэйт Уорриорз»
- Стефен Карри.
- Клэй Томпсон.
- Дрэймонд Грин.
- Демаркус Казинс (попробуем пропихнуть, ажиотаж всё же был, несмотря на то, что Казинс выступал после тяжёлой травмы).
- Кевин Дюрант.
«Бруклин Нетс»
- Кайри Ирвинг.
- Джеймс Харден.
- Кевин Дюрант.
И теперь «Финикс Санз»
- Брэдли Бил.
- Девин Букер.
- Деандре Эйтон (тоже попробуем пропихнуть, но его скоро обменяют для обновления скамейки запасных — мой прогноз).
- Кевин Дюрант.
С первыми Дюрант дошёл до финала НБА в 2012 году, где «Тандер» уступили «Майами Хит» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша. «Оклахома» была очень молода, поэтому их поражение — логичное стечение обстоятельств. Против мотивированного Леброна, который был в погоне за первым титулом (и после проигрыша «Далласу» годом ранее), шансы потихоньку сводились к нулю.
«Голден Стэйт Уорриорз»: два титула. Возможно, самые неоднозначные — говорить про них будут и спустя 20-50 лет. «Бруклин Нетс» — полный провал и безобразие. Своего рода повторение опыта Кевина Гарнетта, Пола Пирса, Дерона Уильямса и Джо Джонсона, но этот случай можно списать на преклонный возраст тех баскетболистов.
Если Кевин Дюрант не добьётся весомых успехов с «Финиксом» (конкретнее — чемпионство), статус форварда в истории будет обозначен как «играл когда-то элитный скорер».
Брэдли Бил, и мы заканчиваем
Что больше всего смущает? Тот факт, что Брэдли Бил в следующих четырёх сезонах заработает $ 208 млн и в последних четырёх сезонах он не отыгрывал за регулярный чемпионат более 60 матчей.
Брэдли Бил и Бисмак Бийомбо
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Атакующий защитник за карьеру 30 раз набирал в играх 40+ очков — это 10-й лучший показатель среди игроков с момента его прихода в НБА. В таких встречах команда Била одержала всего восемь побед при 22 поражениях.
Насколько существенно помогут навыки Брэдли в условиях повышенного давления на аризонский клуб?
И всё-таки «Вашингтон Уизардс» облажался, получив такой пакет за звезду?
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