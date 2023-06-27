Кесарито желаете? Нет, мы хотели бы видеть Николу Йокича на драфте

Ровно девять лет и один день назад состоялся драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2014 года, где всего лишь семь баскетболистов так и не вышли на площадку главной лиги мира. Этот драфт запомнился первым выбором Эндрю Уиггинса, уходом Джабари Паркера (который докатился до просмотров) под вторым номером, а Джоэла Эмбиида — под третьим. Но только ли в этом дело? Всё дело в Николе Йокиче, действующем чемпионе НБА и двукратном MVP лиги.

Драфт НБА — 2014

Прежде всего этот материал — обычное воспоминание на фоне июньских успехов «Денвер Наггетс» и звёздного центрового Николы Йокича, который сейчас проводит время в родной Сербии со своими лошадьми. И с семьёй, конечно же. Никола — парень, теряющий индивидуальную награду MVP финальной серии и особо не беспокоящийся по этому поводу.

Так или иначе, в той самой ярмарке новичков сербский баскетболист был выбран «Денвером» под общим 41-м номером. Почему многие делают акцент на этом моменте? Причина в том, что во время объявления Марка Тейтума, заместителя комиссионера лиги Адама Сильвера, о решении «Наггетс» по телевидению шла реклама сети ресторанов быстрого питания Taco Bell. Забавно, но Taco Bell рекламировала новый продукт, имеющий название «Кесарито». Это своего рода смесь бурито и кесадильи — абсолютное новшество для сети, как выяснилось.

Драфт НБА 2014 года — выбор Николы Йокича под 41-м номером:

Как баскетболист вообще прокомментировал свой приход в НБА и свой выбор на драфте «Денвером»? Очень и очень скромно — эти слова датируются 2021 годом после получения награды MVP, первой в карьере.

«По правде говоря, я даже не предполагал, что буду играть в НБА. Моя цель после драфта — вернуться в родные края, выступать в Евролиге. «Денвер Наггетс» выбрал меня — это была возможность стать игроком НБА и выступать в этой лиге. Мне кажется, я идеально воспользовался возможностью», — признался Никола.

«Зря вы не верили в пухляша. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало», — подведёт итоги Йокич после финальной серии с «Майами Хит».

Если сделать редрафт того года на современный лад, то первые два номера очевидны: Никола Йокич и Джоэл Эмбиид. А кто третий? Аарон Гордон, Юсуф Нуркич, Клинт Капела, Маркус Смарт, Эндрю Уиггинс, Зак Лавин, Джулиус Рэндл, Джордан Кларксон и Джереми Грант — на ваше усмотрение. Интересно, какие сюрпризы принесёт драфт этого года?