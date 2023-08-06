«Иран заслуживает уважения». Мужская сборная проведёт два матча в Перми

Чуть больше двух недель остаётся до старта чемпионата мира. Турнира, куда наша мужская сборная очень хотела попасть и делала уверенные шаги, чтобы получить заветную путёвку. Понятно, что про официальные турниры на какое-то время придётся забыть. По крайней мере, об этом говорит президент РФБ Андрей Кириленко. Но сборная продолжает работать на перспективу и от международной практики не отказывается, абсолютно логично считая её основой для оценки собственных сил и прогресса.

«Полтора года назад мы лидировали в отборочной группе, и всё шло к нашему выходу из неё. Так же, как и женская сборная должна была выступать в Австралии на Кубке мира. Но это же риторика сейчас.

Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира», — рассказывал Кириленко в обстоятельном интервью «Чемпионату».

В начале лета команда Зорана Лукича провела два матча с Беларусью. Наши парни играли в Москве и обоснованно считались фаворитами, но довольно неожиданно уступили в первом матче. Да, тогда лидер соперников Максим Салаш провёл вдохновенный матч, и по ходу встречи парни Лукича не смогли найти на него управу. Красок тому матчу добавлял тот факт, что Салаш как раз играл за «Нижний Новгород» и по сути обыграл своего тренера, а после не стал продлевать контракт, отправившись в итоге во Францию.

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич Фото: РФБ

Второй матч уже остался за сборной России, а у тренерского штаба появилась возможность посмотреть на различные сочетания молодых игроков. Контрольные матчи показали, что азарт и энергия вполне могут быть управляемыми при должной концентрации. Сборная России может прессинговать и предлагать сопернику физическую борьбу на каждом сантиметре — благо габариты позволяют.

Ещё одной сложностью июньских игр стала физическая форма. Для кого-то сезон закончился в марте, для кого-то – в конце мая. Понятно, что за короткие сборы привести всех к единому знаменателю просто невозможно. И в этом плане для национальной команды сейчас всё по-другому. Каждый игрок полноценно отдохнул и уже начал готовиться к клубному сезону. Но при этом ещё свежи все теоретические требования, которые тренерский штаб давал перед Беларусью и зимними играми с сербскими клубами.

Соперник сейчас — сборная Ирана. Та самая, которая четыре года назад приезжала в Москву и обыгрывала команду Сергея Базаревича с Воронцевичем, Зубковым, Курбановым и Боломбоем. Иран отобрался на Кубок мира и нашёл время на поездку в Пермь. И тот факт, что наш соперник сыграет не одну, а сразу две игры — большая удача для РФБ и всех, кто приедет в Пермь.

Игроки мужской сборной России по баскетболу Фото: РФБ

«У ребят будет больше возможностей показать себя. Они смогут дать выход своим эмоциям. Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд, где ты можешь показать, чему научился. И Пермь в этом плане поможет оценить наших ребят. Важно очень избегать любой недооценки соперника. Это сильная команда. Не надо поддаваться стереотипам и думать, что азиатская сборная не может быть крепкой. Отличная команда. Хорошо играет в баскетбол. Участник чемпионата мира априори заслуживает уважения», — говорил Андрей Кириленко, комментируя предстоящие игры.

Если говорить о составе сборной России, то он не будет сильно отличаться от игр с Беларусью. Появился Андрей Мартюк из «Локо». Продолжает восстанавливаться Владислав Емченко. Травмировался Макар Коновалов из МБА, который на первой же тренировке неудачно приземлился на ногу тренеру и подвернул ногу. К счастью, травма оказалось несерьёзной, и к сезону защитник будет в строю.

Защитник Тимофей Якушин в атаке Фото: РФБ

На открытой тренировке многие игроки и тренерский штаб подчёркивали — о сопернике не так много информации. Понятно, что Иран готовится к большому турниру и некоторые игры проводит в закрытом режиме. Но наша сборная вряд ли откажется от современного скоростного баскетбола с обилием бросков из-за дуги. По крайней мере, на тренировках парни Лукича охотно ищут передачами Лопатина, Гафурова, Барашкова и Платонова, которые должны растягивать защиту соперника.

Оба матча 7 и 9 августа пройдут в пермском ДС «Молот» и начнутся в 17:00 по московскому времени.