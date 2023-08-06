Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Мужская сборная России по баскетболу проведёт два матча в Перми, где сыграет со сборной Ирана

«Иран заслуживает уважения». Мужская сборная проведёт два матча в Перми
Марат Арасланов
Баскетболисты сборной России сыграют с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии
Наш соперник едет в Россию для подготовки к Кубку мира.

Чуть больше двух недель остаётся до старта чемпионата мира. Турнира, куда наша мужская сборная очень хотела попасть и делала уверенные шаги, чтобы получить заветную путёвку. Понятно, что про официальные турниры на какое-то время придётся забыть. По крайней мере, об этом говорит президент РФБ Андрей Кириленко. Но сборная продолжает работать на перспективу и от международной практики не отказывается, абсолютно логично считая её основой для оценки собственных сил и прогресса.

«Полтора года назад мы лидировали в отборочной группе, и всё шло к нашему выходу из неё. Так же, как и женская сборная должна была выступать в Австралии на Кубке мира. Но это же риторика сейчас.

Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира», — рассказывал Кириленко в обстоятельном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном
Эксклюзив
«Этой командой мы были бы на ЧМ». Кириленко – о баскетбольной сборной и матчах с Ираном

В начале лета команда Зорана Лукича провела два матча с Беларусью. Наши парни играли в Москве и обоснованно считались фаворитами, но довольно неожиданно уступили в первом матче. Да, тогда лидер соперников Максим Салаш провёл вдохновенный матч, и по ходу встречи парни Лукича не смогли найти на него управу. Красок тому матчу добавлял тот факт, что Салаш как раз играл за «Нижний Новгород» и по сути обыграл своего тренера, а после не стал продлевать контракт, отправившись в итоге во Францию.

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич

Фото: РФБ

Второй матч уже остался за сборной России, а у тренерского штаба появилась возможность посмотреть на различные сочетания молодых игроков. Контрольные матчи показали, что азарт и энергия вполне могут быть управляемыми при должной концентрации. Сборная России может прессинговать и предлагать сопернику физическую борьбу на каждом сантиметре — благо габариты позволяют.

Материалы по теме
Слишком гостеприимно. Беларусь хозяйничала в Москве и обыграла Россию Слишком гостеприимно. Беларусь хозяйничала в Москве и обыграла Россию
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Эксклюзив
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА

Ещё одной сложностью июньских игр стала физическая форма. Для кого-то сезон закончился в марте, для кого-то – в конце мая. Понятно, что за короткие сборы привести всех к единому знаменателю просто невозможно. И в этом плане для национальной команды сейчас всё по-другому. Каждый игрок полноценно отдохнул и уже начал готовиться к клубному сезону. Но при этом ещё свежи все теоретические требования, которые тренерский штаб давал перед Беларусью и зимними играми с сербскими клубами.

Соперник сейчас — сборная Ирана. Та самая, которая четыре года назад приезжала в Москву и обыгрывала команду Сергея Базаревича с Воронцевичем, Зубковым, Курбановым и Боломбоем. Иран отобрался на Кубок мира и нашёл время на поездку в Пермь. И тот факт, что наш соперник сыграет не одну, а сразу две игры — большая удача для РФБ и всех, кто приедет в Пермь.

Игроки мужской сборной России по баскетболу

Игроки мужской сборной России по баскетболу

Фото: РФБ

«У ребят будет больше возможностей показать себя. Они смогут дать выход своим эмоциям. Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд, где ты можешь показать, чему научился. И Пермь в этом плане поможет оценить наших ребят. Важно очень избегать любой недооценки соперника. Это сильная команда. Не надо поддаваться стереотипам и думать, что азиатская сборная не может быть крепкой. Отличная команда. Хорошо играет в баскетбол. Участник чемпионата мира априори заслуживает уважения», — говорил Андрей Кириленко, комментируя предстоящие игры.

Если говорить о составе сборной России, то он не будет сильно отличаться от игр с Беларусью. Появился Андрей Мартюк из «Локо». Продолжает восстанавливаться Владислав Емченко. Травмировался Макар Коновалов из МБА, который на первой же тренировке неудачно приземлился на ногу тренеру и подвернул ногу. К счастью, травма оказалось несерьёзной, и к сезону защитник будет в строю.

Защитник Тимофей Якушин в атаке

Защитник Тимофей Якушин в атаке

Фото: РФБ

На открытой тренировке многие игроки и тренерский штаб подчёркивали — о сопернике не так много информации. Понятно, что Иран готовится к большому турниру и некоторые игры проводит в закрытом режиме. Но наша сборная вряд ли откажется от современного скоростного баскетбола с обилием бросков из-за дуги. По крайней мере, на тренировках парни Лукича охотно ищут передачами Лопатина, Гафурова, Барашкова и Платонова, которые должны растягивать защиту соперника.

Оба матча 7 и 9 августа пройдут в пермском ДС «Молот» и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023